К нам пришли инвесторы...

Ну вот и все. Долгие поиски инвестора для нашего сайта завершились подписанием соглашения с «Финамом». Я очень рад. Практически счастлив. Счастлив от того, что перестану тратить часть жизни на выматывающие переговоры с инвесторами, сосредоточусь на развитии сайта и, наконец, реализую хотя бы часть из многочисленных идей нашего портала.
Мы искали инвестора более двух лет. Точнее, сначала не искали – первые инвесторы вышли на нас сами и долго убеждали, что развиваться за счет собственных ресурсов неэффективно – теряется очень много времени, не используются те возможности, которые есть у сайта. Убедили. Девять месяцев мы вели переговоры с Delta Private Equity, проговорили и обсудили все, что только было можно. Как справедливо заметила моя супруга, за это время родить уже было можно. Но родить не получилось – моя категоричность в отдельных вопросах, совпавшая с началом кризиса, видимо, подорвала сделку. А возможно, фонд к тому моменту просто уже не мог инвестировать, ибо через несколько месяцев он благополучно закрылся.
Дальше был известный российский интернет-personne, который заинтересовался нашим бизнесом. С ним мы ударили по рукам. Потом ударили по рукам еще раз – уже по меньшей оценке. А потом он просто пропал. Перестал отвечать на телефонные звонки. А вскоре создал нечто похожее на наш сайт. Не знаю, собирал ли он инсайд изначально, или так звезды просто легли, но осадок остался очень неприятный. Бизнес по-русски в худших его проявлениях. Для меня личное слово важнее любого договора. Жаль, что не у всех так.
Потом был еще десяток переговоров с инвесторами, которых заботливо подыскивала наш консультант. Где мы только ни были, на кого мы только ни насмотрелись. Больше всего порадовал один западный инвестфонд, который для того, чтобы сделать нам предложение, долго тестировал эффективность нашей площадки, размещая на Банки.ру рекламу своих ресурсов. Разумеется, бесплатно. Тестировал-тестировал, тестировал-тестировал… Натестировался и пропал, даже не сказав «спасибо». Я человек не злопамятный, просто память у меня на подобные вещи хорошая. Для представителей этого фонда дорога на Банки.ру с тех пор закрыта.
А потом появился «Финам»… Появился в лице Алексея Басова, гендиректора «Бегуна», который очень просто, без всякого пафоса сказал, что «Финам» давно наблюдает за нашим сайтом, его полностью устраивает наша стратегия развития, и предложил партнерство. После «ужасов нашего городка» общение с «Финамом» приносило одно удовольствие. Мы очень быстро нашли общий язык по всем вопросам и спустя 7-8 месяцев закрыли сделку. За что я очень благодарен Виктору Ремше и, конечно же, Александру Лупачеву – потрясающему человеку и отличному юристу. Александр - главное, что мы вынесли из переговоров с «Дельтой». По иронии судьбы, после закрытия фонда он перешел из «Дельты» в «Финам»…
Теперь о главном. Зачем нам деньги? Для того чтобы развиваться. Все инвестиции будут направлены в компанию и, в первую очередь, расширение отдела разработки. С идеями у нас проблем нет – в любое время дня и ночи я могу сходу набросать пару десятков сервисов, которые будут интересны и посетителям, и рекламодателям. Тем более что очень много предложений исходит от самих посетителей Банки.ру, только успевай записывать. Но мы связаны по рукам и ногам в части разработки. У нас всего четверо программистов, которые большую часть рабочего времени занимаются поддержкой сайта и решением текущих проблем, с завидным постоянством возникающих у остальных 46 сотрудников. Это просто ужасно. Без сторонней помощи нам эту проблему не решить. Это я понял еще несколько лет назад, и именно поэтому настойчиво искал партнера. Хотя самостоятельно, безусловно, работать было бы проще. Только в этом случае был бы шанс однажды встретить в Интернете «молодую шпану, которая стерла бы нас с лица земли»… Сейчас «молодежи» будет сделать это намного труднее.
Итак, пятилетний период самостоятельного плавания завершен. Начинается самое интересное. Постараемся не упустить те возможности, которые открыты сегодня перед нашим сайтом, постараемся сделать Банки.ру еще интереснее для посетителей. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно большее количество людей начинало свой день с Банки.ру, и им же свои трудовые будни и заканчивало.
Ну, как говорится, с Богом…
Комментарии 32
Было интересно почитать про опыт поиска инвесторов - много узнаваемого, сам не раз с таким сталкивался...
Надеюсь, что в этот раз все получится win-win: и инвестор будет доволен, и вам будет с ним комфортно развиваться.
Ждем новинок!
Посему присоединяюсь к словам Артура.
@@@Мне бы очень хотелось, чтобы как можно большее количество людей начинало свой день с Банки.ру, и им же свои трудовые будни и заканчивало.
@@@
У меня именно так
Дальнейшего развития Вашему проекту и процветания.
Очень точно написали про начала и конец дня на Банки.ру, у меня это уже давно вошло в привычку
Желаю дальнейших и еще больших успехов в неблагодарном деле за популяризацию финансового рынка для счастья наших не всегда адекватных инвесторов.
Мне нравится здешняя атмосфера-надеюсь в будущем она не поменяется.
Уже очень давно с Вами Без Вас никуда
Так что воплощения в жизнь Ваших идей!!!
Ваш пример ведения бизнеса можно использовать в качестве кейса в программах МВА, что имею ввиду:
например, в американской экономике - нормальное явление, когда малый и средний бизнес создается и затем частично или полностью продается, то есть цикл : создал бизнес - продал/привлек инвестора - создал бизнес ' на новом уровне и т.д... Конечно, там существует большой рынок "продажи средних бизнесов", у нас единичные случаи...
Интересная статья была в июньском номере в Forbes (сухой бизнес,сайт торгующий подгузниками, рекомендую, стр. 46 ), придумали бизнес, частично продали, создали далее на новом уровне в других масштабах.
Удачи вам с Еленой !
Надия, я читал ту статью. Там ситуация похожа на нашу - ребята лично стокнулись с проблемой и попытались придумать ее решение. Им было сложно найти памперсы в Сети, мне - информацию по вкладам. И там, и там, решение, к счастью, оказалось востребованным.
Пример "серийного бизнесмена" у всех перед глазами - Олег Тиньков. То, что он создает и продает бизнес, абсолютно нормально. Помню, когда я только создавал Банки.ру, то и слышать ничего не хотел о возможной продаже. Передам сыну! - гордо заявлял я. Сейчас же понимаю, что, возможно, одним Банки.ру дело не ограничится - в жизни можно успеть реализовать много интересных вещей. Но прежде чем браться за что-то новое, надо еще поработать над сайтом - лет на пять идей нам точно хватит.
Пришёл в банк, ввёл логин, пароль и получи повышенный процент по вкладу.
Можно ещё за каждый год на сайте +1%.
Был вкладчиком банка Финам(офис м. Серпуховская), обслуживание понравилось!
"Нечто похожее" по описанию сильно напоминает проект бaнk.py, где сходство можно было заметить невооруженным глазом, особенно когда он только открылся.
О пропадающих потенциальных инвесторах и пр. тоже могу рассказать кое-что интересное. Как-то я пытался привлечь $ в один старт-ап, который пока никому не известен. Как раз для того, чтобы не пришлось все делать самому, а создать правильную компаниию с нормальным менеджментом. Причем у меня там есть определенные активы, поэтому с моей стороны тоже был определенный довольно серьезный вклад, а не просто голая бизнес-идея. Полгода у меня ушло только на написание развернутого бизнес-плана. Еще года два до этого на предварительную подготовку проекта (регистрация прав собственности, определение/выбор бизнес-модели, создание работающего прототипа и пр.).
Что неприятно удивило в поведении потенциальных инвесторов - это их какое-то раздолбайство, если можно так выразиться. Это при том, что от контактов с частными лицами (инвесторами-ангелами) я изначально почти полностью отказался, а проект показывался только известным венчурным инвестфондам. + я также участвовал в паре-тройке конкурсов инновационных проектов. Довольно быстро я понял, что если на вопрос "рассматриваете ли вы проекты" фонды отвечают довольно хорошо, то вот после отправки им описания/бизнес-плана, можно не дождаться ответа вообще (все это при том, что я открывал суть проекта полностью, что некоторые вообще боятся делать и зачастую правильно боятся). Т.е. пару раз столкнувшись с таким отношением во всех последующих письмах я начал прописывать строчку с просьбой прислать свое окончательное решение про проекту в какие-то оговоренные сроки. (Чтобы, если проект фонду не интересен, можно было обратиться к другому, а не сидеть и ждать у моря погоды). Но на некоторых из них даже эта просьба никак не действовала. Один такой потенциальный инвестор (довольно известный), которого я отдельно просил прислать свое заключение и который так этого и не сделал, сейчас сам мне шлет предложения о сотрудничестве, только как и в вашем случае, еще 10 раз стоит подумать прежде чем с ним связываться.
Есть определенные последствия и от участия в конкурсах. Видимо, имена таких людей потом передаются "куда надо", и я теперь регулярно получаю предложения поучаствовать в каких-то еще конкурсах проектов, в т.ч. достаточно известных, иногда приходят приглашения где-нибудь поучиться уму-разуму - и платно, и бесплатно - разные встречаются, в основном, связанные с инновационной деятельностью и интернет-технологиями.
И по поводу "шпаны" - она не обязательно может быть молодой, даже может быть уже и в возрасте ("интернет-personne" наверняка тоже человек взрослый уже). Я, напр., сталкивался с такими явлениями в сети как угрозы в свой адрес, распространение клеветы переходящей в травлю, публикация личных данных, искажение смысла моих высказываний, в т.ч. из личной переписки и даже перевирание сообщений на форумах, хотя тексты этих сообщений доступны всем для чтения, нарушения авторских прав и присвоение авторства третьими лицами, незаконное создание проектов на основе моей интеллектуальной собственности и т.п. И помимо получения авторского свидетельства в Роспатенте, различных других нужных документов или там каких-то призов и премий, мне также приходилось обращаться и в правоохранительные органы. Уже упомянутый тут Олег Тиньков, видимо, все-таки прав в том, что как только встречаешься с противоправными действиями сразу нужно обращаться в прокуратуру, а не пытаться разговаривать с такими персонажами как с нормальными людьми и переживать о чем-то.
Banki.ru желаю всяческих успехов. Чем больше будет таких хороших проектов в сети по разным видам деятельности, где можно найти качественную информацию и куда имелось бы желание зайти, - тем лучше.
Все с нетерпением ждём шоколадный набор.
Удачи, Филипп.
Филипп респект!
Сам такой.
Удачи вашему форуму и мои искренние поздравления!
Ну и "Так держать!"
А что за сайт открыли инвесторы, которые вели с Вами переговоры? Случайно не твоибанки . ру ?
А по поводу сравни.ру - хитрый Альберт!