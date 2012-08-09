Дискуссия о рейтинговании банков. Кому нужен дырявый банк?

Пусть интернет-банк вбирает в себя все мыслимые достоинства, но если он не может устоять против взлома алчного хакера, то этот интернет-банк рынку не нужен.



Тема защиты банковских систем удалённого доступа весьма деликатная. И я не собираюсь погружаться в тонкости этого инструментария. В конце концов здесь не кружок юного хакера. И заранее предупреждаю, что ни я, ни наши сотрудники не будут отвечать на вопросы пытливой молодёжи о том, как организована защита в нашем или каком-либо ином банке. Банковские специалисты не должны усиливать хакерскую эрудицию в деле их проникновения к чужим счетам.



Полагаю, что при рейтинговании для более глубокой оценки защищённости интернет-банка от взлома следует приглашать ведущих экспертов (на эту тему разговор будет идти в следующих моих публикациях).



Здесь же я хочу перечислить лишь базовые требования, без выполнения которых, на мой взгляд, любой банк им не отвечающий выводится за скобки рассмотрения. Как потенциально дырявый.



Итак, обязательный джентльменский набор: многоразовый пароль, электронно-цифровая подпись, СМС-информирование о входе в интернет-банк, токен, хотя бы один вид одноразовых паролей. Без этого набора защитного инструментария вход на рынок надёжных интернет-банков любому банку заказан. Уточню - не что-то одно из этого списка, а всё без исключения. При наличии всего этого инструментария можно уже конструировать весьма мощную защиту. Насколько она будет непробиваемой у конкретного банка - пусть судят специалисты во время рейтингования.



Один из крупнейших российских экспертов по борьбе с IT-мошенничеством Илья Сачков в одном из своих последних интервью оценил состояние дел с воровством денег из российских банков как ужасное и катастрофичное. И причин тому много. Архаичность систем IT-защиты в ряде российских банков, сверх либеральная система уголовного преследования мошенников, недостаточная квалификация полицейских кадров в изобличении таких преступлений.



В сложившихся реалиях банки должны прикладывать максимальные усилия по наращиванию защитных систем. Как говорится, в этом деле кашу маслом не испортишь.



Поэтому крайне желательно присовокупить плюсом, скажем, такую технологию как ограниченный ключ. Или настройку лимитов по всем видам клиентов (физические и юридические лица), по всем временным периодам и по всем клиентским счетам. Естественно с возможностью по окончанию сеанса блокировать все операции путём установления нулевых лимитов.



Кстати, технология ограниченного ключа, генерируемого и отзываемого в онлайне, позволяет с "грязного" компьютера (начинённого всевозможными вредоносными программами) проводить платежи без риска потерять деньги со счета. После завершения транзакции ограниченный ключ сразу же отзывается и его возможная компрометация не приводит к потере денег. Конечно, использование ограниченного ключа для целей защиты денежных средств клиента этим примером не исчерпывается. Но эта тема столь обширна, что в коротком эссе я не могу умножать анализ достоинств этой технологии.



Также некоторые банки уже всерьез начали занимаются разработкой и внедрением систем для предотвращения мошенничеств (фрод-мониторинг). Банк должен уметь анализировать в онлайне насколько поведение его клиента является типовым. При любых отклонениях надо выяснить (через звонок, затребовать дополнительное подтверждение и пр.), действительно ли операция выполняется самим клиентом.



Таким образом, здесь я сформулировал главный критерий рейтинга банковских систем удалённого доступа. В следующих публикациях продолжу перечень требований к интернет-банкам.