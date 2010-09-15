Нас электронно «обнесли»! Только что. Средства выведены в «Альфа-Банк»!
15.09.2010 12:24
62
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Мы переезжали в новый офис. Вчера в 6 вечера подключили Интернет. Компьютер с Интернет-Банком, пока был без Интернета, стоял под присмотром нашего сотрудника.
Сегодня с утра, открыв Интернет-Банк, увидели, что на счете 5000 руб. А 320 000 руб ушли в «Альфа-Банк» некому Удалову Сергею Сергеевичу за грузоперевозки.
Банк, где у нас расчетный счет, - КБ «Открытие» - предпринимает какие-то шаги, но боюсь, что несколько замедленно.
Комментировать свой кейс пока не готов.
Ключ находился на дискете, дискета вне доступа третьих лиц.
На компе стоит лицензированный Антивирус Касперского
Комментарии 62
а так пишите заявление в банк об оспаривании перевода, также ищете этого перца -Удалову Сергею Сергеевичу - в платеже должны быть реквизиты компании , дальше проще звонок в компанию ..хотя мне кажется что у вас "крот" или инсайдер виноват...
кстати непонятно 5000 тысяч оставили а 320 забрали, почему не все забрали ? мелкие людишки очень жадные , они еще и мышку бы унесли.
Шансов на возврат денег очень мало это вы зря ,может деньги не вернут... по бодаться можно
Я бы даже сказал - нужно. Надо же прекращать это безобразие с участием Альфы.
Просто бренд раскручен и ИБ удобный. Но с помощью ИБ Альфы воровать средства сторонних банков невозможно.
К тому же важен здесь не столько интернет-сервис банка, сколько существующие в нём правила, процедуры, технологии,.. Ну сами подумайте: схемы хищений (из разных банков, в данном случае - со счет юр.лица) в качестве последнего звена цепи (перед непосредственно получением нала) очень часто имеют счет физ.лица в Альфа-Банке. Не в каком-либо другом, а именно в этом. На мой взгляд, это говорит о том, что именно в Альфе нужно искать дыру.
Это плохо. Без заведения уголовного дела по факту хищения, по-моему, здесь не обойтись.
Вора (или его пособника) нужно искать где-то близко: среди своих, среди родственников-знакомых, которым слишком доверяли, среди "добрых соседей", среди недавно уволившихся (с них начинать, пожалую, надо), среди "компьютерщиков", которые тут вот давеча бухгалтерию настраивали или банк-клиент, а заодно при них кто-то платежку оформлял...
К сожалению, многие банкинги легко копируются и переносятся на другой компьютер, как и информация с ключевой дискеты.Компьютерщики и бухгалтеры в последнее время не увольнялись?
Настучите по башке держателю носителя с подписями, если он для собственного удобства сделал маленький файлик с паролем и логином на рабочем столе (фантазия работает у большинства счетоводов одинаково).
И не забудьте, что у вас есть люди, которые могут дистанционно зайти на рабочий стол любого сотрудника.
А уж через Альфу или Бету деньги уплыли- дело десятое, хотя через заявление в МВД (особенно при наличии связей в этих органах)можно разыскать и следы получателя и историю открытия ему счета в банке.
Затем, если электронно, определить круг лиц, имеющих доступ (знающих логин и пароль) к компьютеру. Неплохо было бы удостовериться в том, что нет копии ключевой дискеты, или ключи не хранятся на жестком диске.
Наиболее вероятен инсайд, конечно, если это вообще мошенничество. Нельзя также исключить ошибку КБ Открытие – случайно списали не с того счета, бывает.
Альфа, думаю, здесь абсолютно ни при чем.
Ну и, естественно, задумайтесь о качестве информационной безопасности компании.
Как хорошо закончить Финансовую академию при Правительстве РФ и иметь несколько знакомых банкиров, которые могут объективно и бесплатно рассказать, что же конкретно с нами произошло Даже если больной умрет - приятно осознавать, что лечение ему прописано было правильное!
"Левый" платеж, как сообщил мне наш банк ("Открытие"), совершен рано утром. Банковский день в моем банке - до 19 часов. Про переезд знают многие. Про отсутствие Интернета на новом месте - единицы. Но это неважно. Ведь переезд не мешает "правильному" пользователю, имея на руках ключ и зная свои логин-пароль, зайти через час после "левого" платежа, увидеть его в истории операций (например, как "Платеж в обработке" или "Платеж, принятый АБС"), сильно удивиться, позвонить в свой банк и дальше возможны варианты: а) СБ моего банка и Альфы ведут совместную красивую тихую игру, платежу дают уйти, прийти на счет похитителей в Альфе… и далее СБ торжественно ловят похитителя у банкомата; б) "левый" платеж просто отзывается.
Все это так, если только… нет инсайда в банке-отправителе, откуда исходит "левый" платеж.
Существует 4 банковских рейса. То есть, все наши платежки списываются с корсчета банка не по мере набивания нами электронных платежек, а дискретно: несколько раз в день банком исполняется туча клиентских платежек, накопившихся к исполнению после предыдущего рейса.
Клиентские платежи, говорит мой знакомый банкир, исполняются всегда самым поздним, 4-м, рейсом. Так банкам выгодно. Но так было бы невыгодно хакеру, поскольку я имел бы почти 9 часов на то, чтобы увидеть и свести на нет его замыслы. Другое дело, если платеж ушел первым рейсом…
Поэтому я задал своему банку вопрос: каким рейсом была отправлена злополучная платежка, и с нетерпением жду ответа. Если банк проявил неожиданную резвость и отправил платеж, впоследствии оказавшийся "левым", первым (одиннадцатичасовым) рейсом - это наводит на грустные размышления о возможности наличия у хакера сообщников среди персонала банка-отправителя…
Вторая вещь, сказанная моим банкиром, меня просто поразила: наши деньги можно было спасти, как минимум, до 14 часов сегодняшнего дня! Альфа-Банк имеет такую особенность, неприятную для банковских нетяжеловесов: он зачисляет поступающие платежи на расчетные счета клиентов только назавтра и не ранее чем вторым рейсом. Радостно сознавать, что мое обращение в мой банк имело место аж в 11 утра, и соответственно у служб банка было почти 3 часа на налаживание отношений с коллегами из Альфы и пресечение злокозненных замыслов хакеров.
Исключения возможны. Но я не родственник ни одного из владельцев "Открытия" и тем более "Альфа-Банка". Скорее всего, нас обслуживали на среднетипичных для этих банков условиях и в среднетипичные сроки.
Так что подождем ответа банка-отправителя. Он для меня многое прояснит.
Не так давно завершился первый этап проекта по поставке большой партии Рутокен для пользователей системы «Банк-Клиент» ОАО «Нордеа Банка». В каких еще банках используется ваш продукт?
- Рутокен является контейнером для ключей ЭЦП во многих банках России: Банк «Союз», АМТ Банк, «Промышленно-торговый банк», «Ханты-Мансийский банк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и другие, а в банке «Открытие» недавно стартовал крупный проект с использованием нашей новой разработки – Рутокен ЭЦП.
Если есть, то очевидно, что это какие-то очень близкие люди, которые знали и пароль, и точную дату переезда, и имели Ваш ключ.
Альфабанк зачисляет средства в 22.00-24.00 того же дня. Снять деньги можно немедленно.
Я вновь ображаю внимание на уже ставший печально-привычным факт: деньги ушли через Альфу. Здесь два момента. Первый. Если счёт открыт на физлицо, то в принципе получать деньги (и немалые для физика) за грузоперевозки - это очень похоже на предпринимательскую деятельность. На чём платёж мог бы быть совершенно спокойно приостановлен до выяснения. Даже если бы (хотелось бы верить, что СБ Открытия успела связаться - но видимо это не произошло) и не было сигнала от коллег. Далее - скорее всего персонаж вымышленный, либо с поддельными документами. Или же наивный простачок, открывший на себя счёт и за 100-200-1000-5000 рублей отдавший карточку с ПИНом и коды от интернет-банка новым знакомым. В первом случае имеем проблемы с добросовестной идентификацией клиентов, во втором - нарушение правил пользования пластиковыми картами, чему банк даже не пытался (хотя вопрос - как) воспрепятствовать. Я очень рекомендую в случае если нарисуется сценарий №1 по результатам написать обращение в ЦБ о несоблюдении Альфой 115-ФЗ. Чем больше таких обращений будет, тем выше вероятность, что канал вывода средств будет таки прикрыт. Как там говорили древние? "А в остальном я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен"
Потом злоумышленники всяко должны были оставить какие-то следы. Ну IP допустим будет какого-нибудь интернет-кафе или свободной точки WiFi. Но география уже есть. Если пользовались интернет-банком Альфы на подставном счёте - тоже какие-то данные. Альфа вроде как одноразовый пароль на мобильник присылает - значит известен номер. Ладно, пусть тоже на выдуманного персонажа. Но можно у опсоса вытянуть IMEI - а по нему другие симки, которые в этом аппарате побывали, по найденным номерам - детализацию звонков.
В общем, заниматься этим надо. И заниматься должен человек с одной стороны обличённый властью и правом в рамках расследования запрашивать данные везде, где можно было бы найти хоть какие-то следы и завязки. С другой стороны этот человек должен быть весьма технически подкован, его знания в области того, как это можно было сделать и как потом найти дожны бы охватывать гораздо больше подробностей и мелочей, чем я здесь экспромтом попытался изобразить. Есть ли у нас в стране такие люди? Без всяких сомнений - есть. Будут ли они привлечены к расследованию по этому эпизоду - вопрос открытый.
@.
Но можно у опсоса вытянуть IMEI - а по нему другие симки, которые в этом аппарате побывали, по найденным номерам - детализацию звонков
Ой, не стоит торопиться с такими утверждениями...
Вне всяких сомнений.