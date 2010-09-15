Нас электронно «обнесли»! Только что. Средства выведены в «Альфа-Банк»!



Мы переезжали в новый офис. Вчера в 6 вечера подключили Интернет. Компьютер с Интернет-Банком, пока был без Интернета, стоял под присмотром нашего сотрудника.

Сегодня с утра, открыв Интернет-Банк, увидели, что на счете 5000 руб. А 320 000 руб ушли в «Альфа-Банк» некому Удалову Сергею Сергеевичу за грузоперевозки.

Банк, где у нас расчетный счет, - КБ «Открытие» - предпринимает какие-то шаги, но боюсь, что несколько замедленно.

Комментировать свой кейс пока не готов.

Ключ находился на дискете, дискета вне доступа третьих лиц.

На компе стоит лицензированный Антивирус Касперского

