Добрый день, друзья!
В данный пост выкладываю свою таблицу по тарифам и условиям Фондовых брокеров.
Ссылка на таблицу: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ElKz7sJ6JH9Ex6yQcU0hC1TFEMmLVt-hFFQEzY-Fyc/edit?usp=sharing
Эта таблица создавалась постепенно в течении нескольких лет. Да, в ней вы найдёте не всех брокеров, но очень многих и собранная в ней информация по своему ценна. Вы можете сказать, что существуют другие таблицы, но важные отличия моей заключаются в том, что в ней есть много информации, которой вы не найдёте у других и вам придётся скрупулёзно выискивать её на сайтах брокеров. Также стараюсь поддерживать её в максимально актуальном состоянии. Если вы нашли какую-то неточность, опечатку или неактуальную информацию, то пишите мне в личку, разберусь и исправлю ). Буду рад, если моя табличка поможет вам найти важную информацию и подобрать наиболее оптимального для вас брокера!
P.S. Данная табличка больше полугода отсутствовала на сайте banki.ru из-за того, что в ней присутствовали ссылки на мой сайт и мой блог. Это нарушало правила форума. После долгих раздумий, я решил всё же удалить ссылки на свои ресурсы, чтобы дать возможность вам пользоваться плодом моих трудов. Если какие-то вопросы и пожелания, пишите в личку. Постараюсь всем оперативно отвечать
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