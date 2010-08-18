Зачем человеку нужны деньги? Чтобы есть, пить, жить – несомненно, но еще для того, чтобы покупать удовольствия. Почему тратишь, когда нельзя? Потому, что не можешь устоять, тебя пленяет, ты оборачиваешься, возвращаешься, начинаешь немного нервничать и … в результате – покупаешь!
На днях телекомпания НТВ для канала «Интересное ТВ» несколько часов кряду снимала в моей квартире программу о хобби – венецианском стекле Мурано. Я от данной темы давно отошла, но экземпляры увлечения, как говорится, остались. Немного однотипные - рыбки, птицы, вазочки… И надо же было такому случиться, что очередные переговоры занесли меня на мост «Багратион», и я опять зашла просто глянуть на экспозицию салона «Венеция».
«Фабрика отказывается работать в сложной технике, закрывает данное направление, вот последние стаканы остались», – сокрушается владелец магазина Михаил. Беру в руки. Тяжелые, ручные, с традицией… последние. Этот факт в русском сознании главный – беру.
Глаз цепляет что-то очень нежное, неземное, вдалеке. Это небо, наше московское, затуманенное смогом. Не могу оторваться. Ухожу, возвращаюсь, как волчок кручусь на одном месте - зацепило. Кто автор? Сегузо Виро, старейший мастер Мурано, династии 600 лет. Ваза №26 из 101 экземпляра. Ее имя Anice. Она - моя по концепции настроения на лето 2010 в Москве, когда нечем дышать, некуда смотреть и незачем бежать. Дисконт в 20% завершает череду мучений и вот…
Это мое настроение. Воспоминание о сложном, непростом, крайне загруженном лете. Ведь надо же когда-то отдыхать? Пусть даже просто глазами. Вписалась. Муж одобрил, о цене не спросил – вот и славно!
Комментарии 11
Наверное поэтому зайду сегодня в ювелирный, куда попала совершенно случайно - переждать технический перерыв в соседнем магазине, и куплю сердечко с бриллиантами (вообще я не фанат ювелирки, но это зацепило, но очень было жаль денег)
а вчера оно мне приснилось )))
да здравствуют простые радости
PS а вазочка - точно московское небо в конце июля 2010 )
Хотя моя жена тоже помешалась на этих муранских стеклах...
А я вот кирпичу купил для печки на даче... и доволен как удав...
Неплохая техника продаж
@.
Я у жены тоже редко спрашиваю, ну разве только когда до зарплаты неделя,а денег уже нет, да и то, как можно осуждать )
Мне кажется, одно из предназначений настоящего мужчины это баловать женщину. К сожалению не все это понимают, просто поверьте, для этого стоит жить.
Несмотря на промышленно-индустриальный вид острова в целом, решительно невозможно оставаться равнодушным при виде такой вот кометы (серый заборчик рядом высотой около метра, так что размеры лучей и всего сооружения в целом можете представить сами), выполненной из муранского стекла, в окружении магазинчиков, этим самым стеклом, а точнее, изделиями из него торгующими. Причем, там действительно можно купить что-то интересное, что даже в Венеции не попадалось, да и цены с Венецией по сравнению процентов на 10-20 приятнее.
Несмотря на то, что я не "шопник", сам чуть не поддался атмосфере острова и не купил, извиняюсь за выражение, "фигню" (если это применимо к такого рода красоте, но какой-либо человеческий термин я лично подобрать не могу из стекла, с пузырьками, разными цветами и т.п. для украшения дома. Остановил лишь ценник в 650 евро и то, что такая сумма у меня в бюджете на поездку просто не была предусмотрена, да и потом по Италии с ней таскаться не хотелось. Зато всякой мелочевки для "домашних полочек" своих и не только прикупил. Безумно красиво и настоятельно рекомендую туда не ехать (либо если поедете, не говорите Филиппу про автора этого поста)
Вы знаете, я сначала решила поехать на фабрики Мурано этой осенью. По нашему заказу сейчас готовят специальные сувениры с логотипом портала. Задержка дикая - этим летом из-за жары все процессы в солнечной Италии замедлились.
Но потом Михаил из салона "Венеция" сделал предлождение еще лучше! Он посоветовал посетить Венецианский карнавал в феврале и совместить приятное с полезным, тем более что наш заказ уже приближается к границам России.
Есть идея сделать специальную продуманную программу для небольшого круга людей и посмотреть на Венецию так, как ее мало, кто видел.
Что думаете? Перспективно?