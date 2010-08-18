Вход
Профиль Блог Лента Активность

Настроение

18.08.2010 10:10 11 2 215 просмотров
Зачем человеку нужны деньги? Чтобы есть, пить, жить – несомненно, но еще для того, чтобы покупать удовольствия. Почему тратишь, когда нельзя? Потому, что не можешь устоять, тебя пленяет, ты оборачиваешься, возвращаешься, начинаешь немного нервничать и … в результате – покупаешь!

На днях телекомпания НТВ для канала «Интересное ТВ» несколько часов кряду снимала в моей квартире программу о хобби – венецианском стекле Мурано. Я от данной темы давно отошла, но экземпляры увлечения, как говорится, остались. Немного однотипные - рыбки, птицы, вазочки… И надо же было такому случиться, что очередные переговоры занесли меня на мост «Багратион», и я опять зашла просто глянуть на экспозицию салона «Венеция».

«Фабрика отказывается работать в сложной технике, закрывает данное направление, вот последние стаканы остались», – сокрушается владелец магазина Михаил. Беру в руки. Тяжелые, ручные, с традицией… последние. Этот факт в русском сознании главный – беру.

Глаз цепляет что-то очень нежное, неземное, вдалеке. Это небо, наше московское, затуманенное смогом. Не могу оторваться. Ухожу, возвращаюсь, как волчок кручусь на одном месте - зацепило. Кто автор? Сегузо Виро, старейший мастер Мурано, династии 600 лет. Ваза №26 из 101 экземпляра. Ее имя Anice. Она - моя по концепции настроения на лето 2010 в Москве, когда нечем дышать, некуда смотреть и незачем бежать. Дисконт в 20% завершает череду мучений и вот…



Это мое настроение. Воспоминание о сложном, непростом, крайне загруженном лете. Ведь надо же когда-то отдыхать? Пусть даже просто глазами. Вписалась. Муж одобрил, о цене не спросил – вот и славно!


Комментарии 11

CreditWay  (CreditWay)
#
Теперь понятно откуда на церемонии "Банк года",призы из муранского стекла. smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
А я даже не могу вспомнить, чем же себя радовала вот так последний раз и когда... Гид в Барселоне буквально уговаривала всех рядом с Саграда Фамилия приобрести дорогой фарфор - мол, это память, да и нужно дорогие вещи покупать, а не только безделушки-сувениры. Думала, колебалась. Не купила. smile:( Просто не прониклась, и все. А теперь вспоминаю, и, возможно, вернусь за ним.
Ксения Петрищева  (XeniaP)
#
Ваза очень красивая, охотно верится,как сложно было устоять...
Света  (света)
#
себя нужно радовать. и баловать. Ведь мы же работаем, что бы жить, а жить нужно в приятных вещах.
Наверное поэтому зайду сегодня в ювелирный, куда попала совершенно случайно - переждать технический перерыв в соседнем магазине, и куплю сердечко с бриллиантами (вообще я не фанат ювелирки, но это зацепило, но очень было жаль денег)
а вчера оно мне приснилось )))
да здравствуют простые радости smile:ura:
PS а вазочка - точно московское небо в конце июля 2010 )
Валерий ***  (direc)
#
Вот такая ваза?! Мдя.. я бы не купил... smile;)
Хотя моя жена тоже помешалась на этих муранских стеклах...
А я вот кирпичу купил для печки на даче... и доволен как удав... smile:ura:
@mike  (@mike)
#
Цитата
«Фабрика отказывается работать в сложной технике, закрывает данное направление, вот последние стаканы остались», – сокрушается владелец магазина Михаил. Беру в руки. Тяжелые, ручные, с традицией… последние. Этот факт в русском сознании главный – беру.

Неплохая техника продаж smile:)

@.
Максим Белугин  (Белугин)
#
Елена, у Вас замечательный, любящий Вас муж. Поверьте он оценил и понял - поэтому и не спросил. Никчему красоту портить разговорами о банальном.
Я у жены тоже редко спрашиваю, ну разве только когда до зарплаты неделя,а денег уже нет, да и то, как можно осуждать smile:))
Мне кажется, одно из предназначений настоящего мужчины это баловать женщину. К сожалению не все это понимают, просто поверьте, для этого стоит жить.
Hipster  (Hipster)
#
Елена, я тогда знаю, куда супруг должен вам ни в коем случае не позволять ездить: собственно, на сам Мурано smile:)


Несмотря на промышленно-индустриальный вид острова в целом, решительно невозможно оставаться равнодушным при виде такой вот кометы (серый заборчик рядом высотой около метра, так что размеры лучей и всего сооружения в целом можете представить сами), выполненной из муранского стекла, в окружении магазинчиков, этим самым стеклом, а точнее, изделиями из него торгующими. Причем, там действительно можно купить что-то интересное, что даже в Венеции не попадалось, да и цены с Венецией по сравнению процентов на 10-20 приятнее.

Несмотря на то, что я не "шопник", сам чуть не поддался атмосфере острова и не купил, извиняюсь за выражение, "фигню" (если это применимо к такого рода красоте, но какой-либо человеческий термин я лично подобрать не могу smile:) из стекла, с пузырьками, разными цветами и т.п. для украшения дома. Остановил лишь ценник в 650 евро и то, что такая сумма у меня в бюджете на поездку просто не была предусмотрена, да и потом по Италии с ней таскаться не хотелось. Зато всякой мелочевки для "домашних полочек" своих и не только прикупил. Безумно красиво и настоятельно рекомендую туда не ехать smile:D (либо если поедете, не говорите Филиппу про автора этого поста)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Благодарю всех за трогательные посты smile:{}
Вы знаете, я сначала решила поехать на фабрики Мурано этой осенью. По нашему заказу сейчас готовят специальные сувениры с логотипом портала. Задержка дикая - этим летом из-за жары все процессы в солнечной Италии замедлились.
Но потом Михаил из салона "Венеция" сделал предлождение еще лучше! Он посоветовал посетить Венецианский карнавал в феврале и совместить приятное с полезным, тем более что наш заказ уже приближается к границам России.
Есть идея сделать специальную продуманную программу для небольшого круга людей и посмотреть на Венецию так, как ее мало, кто видел.
Что думаете? Перспективно?
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Очень. Буду иметь в виду, недельку на Италию всегда можно выкроить smile;)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения