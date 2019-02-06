Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый неподходящий момент.
Вот пример с форума - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=358282&MID=6982507#message6982507
В результате чего не все купюры, фактически принятые банкоматом, учитываются и зачисляются на счет получателя.
Как правило, после получения заявления-претензии от клиента, "потерявшего" некоторую сумму денег, банк проводит инкассацию банкомата, но не сразу, а лишь тогда, когда будет удобно самому банку. Деньги находятся и возвращаются клиенту.
Но иногда банк отказывается удовлетворить претензию клиента, так как "лишних" денег при инкассации не обнаружено.
Как можно избежать потери денег?
- сдавать наличность только в кассу.
Как можно подстраховаться на этот случай?
- переписать номера купюр,
- вести качественную видеозапись всего процесса - пересчет и закладка купюр, нажатие кнопок, отображение операций/ информационных сообщений на экране банкомата и тп.
Забудьте про видеокамеру банкомата - она вам не поможет.
Что делать после получения отказа банка?
- написать заявление в полицию о краже денег неустановленными сотрудниками банка в ходе инкассации банкомата,
- в случае с банкоматом Сбербанка написать жалобу в УВБ Сбербанка и приложить к ней копию талона КУСП, полученного в полиции.
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