Обзор валютного рынка 04.07.2014

Сегодня торги на валютном рынке FOREX пройдут спокойно, учитывая намерения американских инвесторов не торговать, а поедать индейки в честь празднования «Дня Независимости» в США.



Между тем, вчерашний день порадовал долларовых быков, получивших подпитку от июньской статистики по рынку труда в США. Уровень безработицы в США в прошлом месяце снизился до 6-ти летнего минимума с 6,3% до 6,1%, а число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США выросло с 224 тыс. до 288 тыс., превзойдя консенсус – прогноз в 214 тыс. Данные просигнализировали о существенном улучшении ситуации на рынке труда в крупнейшей экономике мира, увеличив вероятность скорейшего сворачивания программы QE3 в США.



Покупателей европейской валюты вчера наоборот поубавилось. Несмотря на то, что ЕЦБ сохранил ключевую ставку кредитования в еврозоне в 0,15%, последовавшие затем «голубиные» комментарии Марио Драги оказали давление на евро. Глава ЕЦБ заявил о необходимости сохранения основных процентных ставок в еврозоне на низком уровне в течение длительного времени с целью активизации темпов роста ВВП. Кроме того, Драги объявил об ускорении подготовки запуска программы покупки активов в европейском регионе.



Учитывая, что сегодня вышли негативные данные по объему промышленных заказов в Германии в мае месяце, мы не исключаем постепенного скатывания пары EUR/USD к уровню поддержки 1,3500.