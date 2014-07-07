Прогноз на неделю 07.07.2014 – 11.07.2014

По итогам прошлой недели мировой резервной валюте удалось существенно укрепиться на рынке FOREX после публикации сильной статистики по рынку труда в США в июне месяце. При этом наибольшую устойчивость к снижению проявили такие валюты, как GBP, NZD, CAD, что может быть связано c ростом ставок межбанковского кредитования LIBOR в странах-эмитентах этих валют. Пара EUR/USD на прошлой неделе закрылась ниже ключевого уровня поддержки 1,3600 на фоне комментариев М.Драги, объявившего об ускорении подготовки запуска программы покупки активов в европейском регионе.

На этой неделе участники рынка будут отслеживать такие показатели, как потребительская инфляция, промышленное производство и торговый баланс, по двум крупнейшим экономикам еврозоны – Франции и Германии. В случае снижения данных показателей пара EUR/USD вероятно протестирует минимум 2014 года в районе уровня 1,3475.

В четверг состоится заседание Банка Англии, на котором будет принято решение по ключевой процентной ставке в стране и программе покупок активов. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 0,50% годовых, как и объем покупаемых активов в 375 млрд. фунтов. Учитывая, что британская валюта с начала лета укрепилась на 4,5 фигуры, мы не исключаем ее коррекционного снижения к отметке 1,7050 с последующим ростом к уровню 1,7220.

Интересную динамику на этой неделе могут показать «осси» и «луни» в момент публикации данных по рынку труда в этих странах. В июне ожидается рост безработицы в Австралии с 5,8% до 5,9%, а также рост занятости на 12,3 тыс. человек. В Канаде ожидается сохранение уровня безработицы на 7% уровне при росте занятых в экономике на 26,2 тыс. человек. Пара AUD/USD вероятно повторно протестирует поддержку 0,9330, а пара USD/CAD может приблизиться к минимуму этого года 1,0585.

Йеновые курсы в очередной раз смогут проявить свой непредсказуемый характер на фоне выхода 2-х важных событий – публикации минуток FOMC, а также решения Банка Японии по ключевой процентной ставке в стране. Пара USD/JPY к концу недели может протестировать июньский максимум 102,75.