В краткосрочной перспективе доллар может снизиться до 35,40 рублей

Вчерашние «голубиные» высказывания В. Путина о необходимости решения конфликта на Украине дипломатическим путем сократили премию за риск инвестирования в российские активы. В частности доходности по 10-ти летним государственным облигациям РФ со вчерашнего дня снизились с 9,35% до 9,27%. Отметим, что прозвучавшее в речи президента РФ предложение вести расчеты в торговле энергоносителями в национальных валютах (в рублях) в среднесрочной перспективе может уменьшить значимость доллара США в нашей экономике. Полагаем, что в 2014-2015 годах в структуре золотовалютных резервов РФ доля американских казначейских облигаций будет сокращена и увеличена доля облигаций Австралии, Германии, Канады и др. с рейтингом не ниже «АА-» по шкале S&P.

На фоне налогового периода российский банковский сектор вчера полностью поглотил предложенные Федеральным Казначейством 50 млрд. руб. под средневзвешенную процентную ставку в 8,23% годовых. В краткосрочной перспективе пробой уровня поддержки 35,87 может привести к тестированию парой доллар/рубль отметки 35,40.