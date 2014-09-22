В краткосрочной перспективе евро попытается протестировать поддержку 1,2830

Аукцион TLTRO, проведенный ЕЦБ на прошлой неделе отразил низкий спрос на деньги в европейском регионе. Отметим, что в ходе данного аукциона европейские банки привлекли лишь 82,6 млрд. из 150 млрд. евро, предложенных европейским регулятором, по ставке 0,15% годовых на 4 года.

Сегодня в 14.00 GMT давление на пару EURUSD может оказать статистика по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США. Полагаем, пробой ключевого уровня поддержки 1,2830 приведет к снижению евро до уровня 1,2750.