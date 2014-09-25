Участники рынка готовы инвестировать в РФ

Вчера Минфин России успешно разместил ОФЗ-ПД с погашением 16 августа 2023 года. При объеме предложения в 10 млрд. руб. спрос на самые надёжные в РФ бонды превысил предложение почти в пять раз, составив 47,49 млрд. руб. Отметим, что Минфин привлек деньги по самой высокой в этому году ставке в 9,37%. Это означает, что участники рынка готовы на длительный период инвестировать в РФ, ожидая получить реальную доходность не менее 5% годовых в период 2016-2023 годов, когда как ожидает ЦБ РФ, инфляция составит 4% годовых.

Мы полагаем, что инвестиции в РФ со стороны иностранных компаний будут восстановлены, хотя и не в полном объеме, как только будут сняты санкции запада к нашей стране.

Ожидаем, что перед предстоящими парламентскими выборами на Украине и в Новороссии вероятность возобновления масштабных военных действий на юго-востоке Украины остается низкой. По мере снижения геополитической напряженности пара USD/RUB будет последовательно снижаться к отметкам 37,50, 37,00, 36,50…