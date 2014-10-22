Рубль боится ускорения инфляции в США

Решение агентства Moody’s снизить рейтинги российским госкомпаниям до уровня Baa2 выглядит вполне логичным на фоне недавнего понижения до этого же уровня рейтинга РФ. Мы согласны с господином Улюкаевым, указавшим на возможность погашения всех долгов РФ в течение года. Действительно, Россия с 11% долга выглядит «белой вороной» на фоне таких «гигантов», как Японии, США, Германии, чьи долги составляют порядка 250%, 100% и 92% от национального ВВП.

Несмотря на то, что вчера газовое соглашение между РФ и Украиной при посредничестве ЕС не было подписано, пара USD/RUB осталась вблизи уровня 41,00. Полагаем, на следующей неделе соглашение по газу будет подписано.

Сегодня повлиять на рубль может инфляционная статистика из США. В случае роста индекса потребительских цен США выше 1,7% годовых, доллар может закрепиться в диапазоне 41,00-41,20 рублей.