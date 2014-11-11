Компания EXNESS получила премию «Лучшие торговые условия» на 17-й Международной выставке Moscow Forex Expo – 2014

Forex Expo Awards – это профессиональный рейтинг на звание лучшего брокера в 24 номинациях. В течение 9 месяцев каждый желающий мог отдать свой голос за лучшую, по их мнению, компанию. Одной из самых престижных номинаций считается «Лучшие торговые условия», которую в этом году получила компания EXNESS.



По словам Алексея Абизьяева, руководителя PR-направления по РФ и СНГ компании EXNESS: «Победа в категории «Лучшие торговые условия» подтвердила высокое доверие к компании, как со стороны Forex Expo Awards, так и со стороны клиентов, которые нас выбирают своим брокером. Также наша награда косвенно говорит, что рынок Форекс в России на пути цивилизованного развития, поскольку сегодня трейдерам важны не столько бонусы и конкурсы, а выгодные торговые условия и надежный сервис».



Церемония награждения прошла в рамках выставки Moscow Forex Expo, мероприятия такого рода нужны и важны, они помогают Форекс-компаниям рассказать о себе и своем сервисе широкой аудитории. «Выставка идеально подходит в качестве площадки для знакомства с новыми и общения с текущими клиентами, а также с нашими конкурентами», – добавил Алексей.