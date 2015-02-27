Валютный обзор на 27.02 от компании EXNESS

Евро приближается к годовому минимуму

Продавать при пробое уровня 1,1184 с целью 1,1100. Стоп-лосс = 1,1240.

Причина торговой стратегии

Вчерашняя публикация макроэкономической статистики по США способствовала укреплению доллара на международном валютном рынке. Индекс потребительских цен в США в январе снизился до минус 0,1%(г/г), однако ядро показателя выросло на 0,2%(м/м), превысив на 0,1 п.п. прогноз. Объём заказов на товары длительного пользования в январе вырос на 2,8%(м/м), что существенно превысило прогноз 1,7%(м/м). Дополнительное давление на евро оказывает запуск со следующей недели программы покупок активов в еврозоне.

GBPUSD: консолидация перед публикацией ВВП США

Покупать при пробое уровня 1,5475 с целью 1,5553. Стоп-лосс = 1,5425.

Причина торговой стратегии

Вчера давление на пару GBP/USD оказала публикация сильной макроэкономической статистики из США, которая привела к росту доходности американских облигаций. Сегодня удар по доллару может нанести пересмотр в сторону уменьшения ВВП США за четвертый квартал 2014 года.

USDJPY: консолидация после публикации макроэкономической статистики из Японии

Покупать при пробое уровня 119,55 с целью 120,35. Стоп-лосс = 119,00.

Причина торговой стратегии

В январе в Японии наблюдалась падение расходов домохозяйств, базового индекса потребительских цен, розничных продаж и рост уровня безработицы. Некоторую поддержку йене оказал февральский рост на 4% (м/м) объема промышленного производства. С технической точки зрения, пробой парой USD/JPY уровня сопротивления 119,55 послужит сигналом к открытию длинных позиций.

В краткосрочной перспективе цены на золото могут протестировать уровень 1234 долл.

Покупать при пробое уровня 1219 с целью 1234. Стоп-лосс = 1205.

Причина торговой стратегии

С окончанием празднования Нового года в Китае спрос на золото вырос. Сейчас себестоимость производства золота близка к текущим рыночным ценам. В краткосрочной перспективе мы ожидаем роста цен на золото до уровня 1234 долл.

NZDUSD: консолидация после публикации индекса доверия в деловых кругах Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,7556 с целью 0,7613. Стоп-лосс = 0,7510.

Причина торговой стратегии

Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии в декабре вырос с 30,4 п. до 34,4 п. Данные позитивны для курса киви. Наметившийся рост цен на сырьевые товары окажет поддержку паре NZD/USD.

EURJPY: под давлением на фоне слабого евро

Продавать при пробое уровня 133,55 с целью 132,31. Стоп-лосс = 134,10.

Причина торговой стратегии

Падение доходности европейских облигаций перед запуском программы QE в еврозоне оказывает давление на евро. В краткосрочной перспективе пара EUR/USD может снизиться до уровня 1,11, а пара EUR/JPY – до отметки 132,31.