Доллар может вновь снизиться до отметки 55,81 рубля

Вчера была опубликована сильная макроэкономическая статистика по США, которая привела к фиксации коротких позиций по доллару. Число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю снизилось с 291 до 282 тыс., а индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 57,1 п. до 58,6 п. Сегодня поддержку доллару может оказать пересмотр с 2,2% до 2,4% ВВП США за 4 кв. 2014 года.

Несмотря на рост доллара на международном валютном рынке, высокие цены на нефть марки BRENT оказывают существенную поддержку российской валюте. Высокие ставки межбанковского кредитования в РФ позволяют рублю с успехом отражать спекулятивные атаки на него. Принятие в ближайшее время закона об амнистии капиталов в РФ поспособствовало бы улучшению бизнес климата в нашей стране. В краткосрочной перспективе пара USD/RUB может вновь протестировать поддержку 55,81.