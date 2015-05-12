На этой неделе евро может закрепиться выше уровня 1,14 долл.

В минувшую пятницу были опубликованы данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США, которые оказались слабее ожиданий. В марте американская экономика создала 223 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 228 тыс. Данные за февраль были пересмотрены со 126 тыс. до 85 тыс. человек. Ожидания ФРС, связанные с временной слабостью американской экономики в 1 кв. 2015 года, пока оправдываются. Если другие экономические индикаторы подтвердят рост деловой активности в США, ставка по федеральным фондам в этой стране, вероятно, повысится до 0,5% в сентябре 2015 года.

На этой неделе стоит обратить внимание на статистику по розничным продажам и по промышленному производству в США. В течение недели пара USD/JPY может протестировать уровень сопротивления 120,5.

В понедельник состоится встреча Еврогруппы, на которой должно быть принято решение о выделении или невыделении 7 млрд евро помощи грекам. Если финансовая поддержка Греции будет оказана, пара EUR/USD может выйти в диапазон 1,14-1,15. В середине недели поддержать евро могут данные по ВВП еврозоны за 1 кв. 2015 года.

После победы консерваторов на парламентских выборах в Великобритании фиксация длинных позиций по фунту может продолжиться. Между тем, ожидаемое сокращение числа безработных в Великобритании ограничит снижение фунта. В течение недели пара GBP/USD, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 1,535-1,552.