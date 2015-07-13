В долгосрочной перспективе пара USD/RUB будет консолидироваться между 50 и 60

Текущая стоимость нефти марки Urals в 3136 рублей соответствует политике экономического блока Правительства РФ, которое прогнозируют на этот год ее стоимость не менее чем в 3075 рублей. При слишком низких ценах на «черное золото» поддерживать доходную часть бюджета РФ становится сложно, при слишком высоких – сложно заниматься диверсификацией российской экономики. Возможно, сейчас создана идеальная ситуация для развития отраслей российской экономики, не связанных с нефтью и газом.

Согласно проекту бюджета на 2016-2018 годы, основными источниками покрытия дефицита федерального бюджета будут выступать государственные заимствования РФ и средства Резервного фонда. Последний к 2018 году может сократиться до 0,5 трлн рублей. Однако ожидаемый в 2016 - 2017 годах рост ВВП РФ окажет поддержку российской валюте. В долгосрочной перспективе доллар США, вероятно, продолжит консолидацию между 50 и 60 рублями.