Пара USD/RUB может выйти в диапазон 55,5-56,0

Российская валюта сегодня может укрепиться до 55,5-56 руб. за доллар на фоне восстановления цен на нефть марки BRENT в район 58,8 долл. за баррель. К моменту, когда производство нефти в Иране выйдет на полную мощность (не ранее середины 2016 года), производство нефти со стороны сланцевых компаний в США может сократиться еще больше. Кроме того, поддержку ценам на черное золото оказывают ожидания большего потребления ее со стороны развивающихся стран, в первую очередь Китая и Индии.

Сегодняшняя статистика по Китаю оказывает поддержку рискованным активам. В годовом выражении ВВП Китая во 2 кв. 2015 года вырос на 7% при прогнозе 6,8%, объем промышленного производства в июне - на 6,8% при прогнозе 6,0%, розничные продажи – на 10,6% при прогнозе 10,2%. Благодаря снижению ключевой процентной ставки до 4,85%, снижению нормы резервирования и др. мерам экономическая активность в Китае в июне выросла.

Июньское снижение розничных продаж в США на 0,3%(м/м) отражает слабость потребительского спроса в стране и играет против доллара США. Сегодня стоит обратить внимание на объем промышленного производства в США и выступление Дж. Йеллен.