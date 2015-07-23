Шансы на коррекцию пары USD/RUB к уровню 56,5 остаются высокими

Сегодня валютная пара USD/RUB может выйти в диапазон 57,0-57,5 на фоне падения цен на нефть марки BRENT ниже 56 долл. за баррель. Цены на черное золото падают из-за роста за прошлую неделю еженедельных запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей. Между тем, поддержать рубль может ослабление доллара США в паре с евро.

Новость о том, что греческий парламент одобрил второй пакет реформ, реализующий требования кредиторов в обмен на новую трехлетнюю программу финансовой помощи на 86 млрд евро, вселила оптимизм в покупателей единой европейской валюты, которая выросла с 1,087 долл до 1,094 долл. По словам греческих министров, через месяц переговоры о новой программе финансовой помощи могут быть завершены.

Несмотря на локальное снижение до 12,17% (из-за аукциона РЕПО, проведенного 21 июля) однодневной ставки межбанковского кредитования в РФ в ближайшие дни она может подскочить до 12,5% в связи с уплатой компаниями 27 июля НДС, НДПИ и др. налогов. На горизонте ближайших дней шансы на коррекцию пары USD/RUB к уровню 56,5 остаются высокими.