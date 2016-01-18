Сегодня доллар закрепится выше 78 рублей

Снятие экономических санкций против Ирана в минувшие выходные спровоцировало сегодня снижение цен на нефть марки BRENT к 28,2 долл. за баррель. По оценкам Минэнерго США, после снятия санкций Иран увеличит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки в этом году и на 500 тыс. в 2017 г. При этом оно ожидает средней цены барреля BRENT в 2016 году на уровне 40 долл., а в 2017 году – 50 долл. из-за постепенного (в течение 12 месяцев) ухода с рынка американских производителей нефти. Валюты стран экспортеров нефти находятся в зоне турбулентности. На этой неделе из-за возможного снижения с 0,5% до 0,25% ключевой процентной ставки в Канаде пара USD/CAD может выйти в диапазон 1,47-1,48.

Ухудшение ситуации на нефтяном рынке будет подталкивать курс рубля к 80 рублям за доллар. По мнению А.Дворковича, ослабление рубля, в частности, создает возможности для российского экспорта, например, при поставках промышленных товаров и продовольствия в Китай. С этим нельзя не согласиться. Между тем, слабый рубль поддерживает повышенные инфляционные ожидания в РФ, с которыми пытается бороться ЦБ РФ. По прогнозам МЭР, при цене на нефть марки Urals в 40 долл. ВВП РФ в 2016 году сократится на 0,8%(г/г), среднегодовой курс российской валюты составит 68,2 рубля за доллар, инфляция – 8,5%. Сегодняшнее заявление А.Дворковича о том, что правительство РФ ожидает позитивного экономического роста в этом году, выглядит странным. В течение дня мы ожидаем закрепления доллара выше 78 рублей.