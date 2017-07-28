Проверяет ли банк пенсионные отчисления при получении кредита

Не секрет, что у многих из нас возникал вопрос "проверяет ли банк пенсионные отчисления при получении кредита?".

По статистике, каждый третий заемщик в России имеет стоп-факторы, не позволяющие взять тот или иной кредит, а именно:

1) отрицательная кредитная история

2) низкий официальный доход или вовсе неофициальная занятость

3) задолженность по ИНН/ФССП

4) наличие судимости и многое другое



Кто может проверить Ваши отчисления?

- банки из ТОП-5 в автоматическом режиме (при условии, что Вы указываете свой Снилс в анкете-заявлении).

Например, обратившись в отделение группы ВТБ можно проверить свои отчисления

- любой другой банк, как правило в ручном режиме (сотрудник банка просит переслать с портала Госуслуг "Извещение о состоянии счета в ПФР")



Зачем банку необходима данная информация?

- чтобы установить реальную занятость заемщика, исходя из представленных документов о занятости;

- снизить риски при выдаче кредита/ипотеки;



Когда банк точно проверит пенсионные отчисления или запросит предоставить Извещение о состоянии счета в ПФР?

- при указании Снилс в анкете-заявлении и что Вы предоставляете согласие (например, у "зеленого" этот пункт есть в анкете);

- при завышенном доходе на рынке труда (например, Вы работаете продавцом в магазине и средняя ЗП в городе 35 000 руб, а Вы приносите в банк справку с доходом 80 000 руб);

- при обращении за кредитом от разных работодателей (например, 10 июля 2017 вы указали что "работаете" в ООО Ромашка. Через месяц обращаетесь в другой банк, но уже "работаете" в ООО Лютик);

- при неуверенных ответах при рассмотрении заявки (например, не можете рассказать о своих должностных обязанностях; месте работы, графике и тд)



Какие риски для Вас?

- отказ банка (в большинстве случаев)

- окраска в конкретном банке с формулировкой "фальсификация документов", кредит в этом кредитном учреждении больше не получите

- крайний случай - ст. 159 УКРФ



Как минимизировать риски?

- если Вашего дохода не хватает, чтобы получить требуемую сумму кредита - привлекайте созаещиков/поручителей;

- если по 2-ндфл доход 15 000, а реальный 50 000 - попросите работодателя выдать справку по форме банка (у каждого банка своя форма справки);

- не покупать документы о занятости в переходах и тд (все эти компании уже давно в черных списках);

- устроиться на официальную работу, как правило достаточен стаж на последнем месте работы от 3 месяцев и после смело обращаться в банк