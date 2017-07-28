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Проверяет ли банк пенсионные отчисления при получении кредита

28.07.2017 10:59 3 14 730 просмотров
Не секрет, что у многих из нас возникал вопрос "проверяет ли банк пенсионные отчисления при получении кредита?".
По статистике, каждый третий заемщик в России имеет стоп-факторы, не позволяющие взять тот или иной кредит, а именно:
1) отрицательная кредитная история
2) низкий официальный доход или вовсе неофициальная занятость
3) задолженность по ИНН/ФССП
4) наличие судимости и многое другое

Кто может проверить Ваши отчисления?
- банки из ТОП-5 в автоматическом режиме (при условии, что Вы указываете свой Снилс в анкете-заявлении).
Например, обратившись в отделение группы ВТБ можно проверить свои отчисления
- любой другой банк, как правило в ручном режиме (сотрудник банка просит переслать с портала Госуслуг "Извещение о состоянии счета в ПФР")

Зачем банку необходима данная информация?
- чтобы установить реальную занятость заемщика, исходя из представленных документов о занятости;
- снизить риски при выдаче кредита/ипотеки;

Когда банк точно проверит пенсионные отчисления или запросит предоставить Извещение о состоянии счета в ПФР?
- при указании Снилс в анкете-заявлении и что Вы предоставляете согласие (например, у "зеленого" этот пункт есть в анкете);
- при завышенном доходе на рынке труда (например, Вы работаете продавцом в магазине и средняя ЗП в городе 35 000 руб, а Вы приносите в банк справку с доходом 80 000 руб);
- при обращении за кредитом от разных работодателей (например, 10 июля 2017 вы указали что "работаете" в ООО Ромашка. Через месяц обращаетесь в другой банк, но уже "работаете" в ООО Лютик);
- при неуверенных ответах при рассмотрении заявки (например, не можете рассказать о своих должностных обязанностях; месте работы, графике и тд)

Какие риски для Вас?
- отказ банка (в большинстве случаев)
- окраска в конкретном банке с формулировкой "фальсификация документов", кредит в этом кредитном учреждении больше не получите
- крайний случай - ст. 159 УКРФ

Как минимизировать риски?
- если Вашего дохода не хватает, чтобы получить требуемую сумму кредита - привлекайте созаещиков/поручителей;
- если по 2-ндфл доход 15 000, а реальный 50 000 - попросите работодателя выдать справку по форме банка (у каждого банка своя форма справки);
- не покупать документы о занятости в переходах и тд (все эти компании уже давно в черных списках);
- устроиться на официальную работу, как правило достаточен стаж на последнем месте работы от 3 месяцев и после смело обращаться в банк

Комментарии 3

Jeny Stebly  (JenyStebly)
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Спасибо, очень информативно smile:)
Александр Николаевич  (FlexCo)
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Да, так и есть, пока молодой зарплата маленькая, пенсионных отчислений практически нет, то и в банке 50т.р. не давали(2010 где-то) без обьяснения, а сейчас каждую неделю и с нескольких банков мильены предлагают))
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