Вторичный рынок субординированных еврооблигаций: каков порядок налогообложения купонного дохода?

На сегодняшний день многие банки практикуют привлечение субординированных займов через механизм выпуска кредитных нот или еврооблигаций в иностранной юрисдикции. Это связано с тем, что привлечение долгового капитала напрямую является невозможным ввиду различия между нашим российским законодательством и законодательством Евросоюза относительно правил эмиссии ценных бумаг.

А потому в практике зачастую возникают не только вопросы о правилах привлечения такого рода субординированных займов, но и вопросы по налогообложению операций, связанных с функционированием вторичного рынка еврооблигаций. Одним из вопросов является вопрос о порядка налогообложения процентного (купонного) дохода, выплачиваемого иностранной организации в составе цены покупки еврооблигаций, выпущенных российскими организациями через SPV-компании, при их приобретении на вторичном рынке.



Первичный и вторичный рынок кредитных нот (еврооблигаций).



В отличие от публичного порядка эмиссии, предусмотренного нашим законодательством, процедура выпуска и обращения кредитных нот и еврооблигаций в соответствии с зарубежным законодательством, может регламентироваться договорами, которые заключаются между участниками программы по выпуску конкретных долговых обязательств.

Кредитные ноты и еврооблигации, как правило, выпускаются и размещаются в соответствии с нормами английского права. Эмитентом является иностранное юридическое лицо – SPV - специально созданная за рубежом организация, выступающая в роли номинального эмитента, от имени которого осуществляется непосредственный выпуск ценных бумаг (далее - Технический эмитент). Первым покупателем является дилер, который перечисляет денежные средства Техническому эмитенту, а ценные бумаги зачисляются на его счет депо. Технический эмитент полученные денежные средства перечисляет заемщику (Банку) по договору субординированного займа. В дальнейшем дилер, как правило компания, расположенная в иностранной юрисдикции, через посредничество брокера – российскую компанию, как правило банк, реализует такие ценные бумаги многочисленным инвесторам: физическим и юридическим лицам, в том числе и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Заемщик (Банк) выплачивает проценты по договору субординированного займа займодавцу - SPV- технической компании, которая перенаправляет эту сумму в виде купонного дохода держателям кредитных нот или еврооблигаций.

На практике основной вопрос, связанный с исчислением налогов возникает в ситуации, когда на вторичном рынке у иностранной компании, которая не имеет статуса бенефициарного собственником дохода, приобретаются еврооблигации вместе с начисленным по ним купонным доходом.



Анализ схемы привлечения долгового капитала глазами судов.



Как известно, реализация схем привлечения долгового капитала вылилась в многочисленные судебные тяжбы, в ходе которых судебной практикой выработался подход к анализу правоотношений, не урегулированных на законодательном уровне. Налоговые споры уже не первый раз выводят судебную практику на качественно другой уровень. Ведь как указано определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 24.01.2008 №33-О и от 05.03.2009 №468-О, нормы налогового права не предполагают формального подхода при разрешении налоговых споров. Арбитражные суды, в случае сомнений в правильности применения налогового законодательства, обязаны установить, исследовать и оценить всю совокупность имеющих значение юридически значимых обстоятельств (факт оказания услуг, реализации товара, наличие иных документов, подтверждающих хозяйственные операции, и другие). К тому же суды обязаны исходить из доктрины российского права, которой установлен приоритета существа операций над их формой.

Рассматривая процесс привлечения субординированных займов через механизм выпуска и размещения кредитных нот (SLN) иностранной компанией C.R.R.B.V., суды в своих судебных актах по делу А40-164864/14 пришли к выводу о том, что выпущенные C.R.R. B.V. ноты участия в кредите (CLN) в рамках предоставления субординированных кредитов Банку, по своей экономической сути, являются обязательствами самого НБ «ТРАСТ» (фактически CLN являются еврооблигациями Банка), а не эмитента - иностранной компании.

В рамках рассмотрения двух дел - N А40-51434/2016 и А40-178650/15, которые закончились утверждением мировых соглашений в суде апелляционной инстанции, основным вопросом, который выяснялся в ходе процессов был вопрос о том, являются ли ценные бумаги, выпущенные иностранными эмитентами, долговыми обязательствами российских организаций, т.е. банков, которые выступали заемщиками по привлеченным долговым капиталам через механизм выпуска ценных бумаг за рубежом.

В обоих случаях Арбитражный суд города Москвы, проанализировав специфику операций по привлечению займов посредством выпуска еврооблигаций и особенности правоотношений, возникающих у участников указанных операций, пришел к выводу о том, что именно российские банки, привлекавшие заемные средства, а не номинальные эмитенты, являются обязанными лицами.



Эмитент еврооблигаций – это номинальный (технический) эмитент.



В российском законодательстве нет легального определения понятия номинального эмитента и отсутствует нормативно - правовое регулирование его деятельности на уровне Закона. А потому в данной ситуации следует руководствоваться аналогией закона и нормативно – правовыми актами Банка России и Министерства Финансов РФ.

Из анализа писем Банка России от 13.01.2014 No41-2-7/50, от 31.08.2010 No15-1-7/4126, от 06.03.2009 No15-1-2-8/1384 вытекает, что Центральный банк квалифицирует еврооблигации в качестве ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, но исходит из того, что риск необходимо оценивать в отношении того резидента, в чьих интересах были приобретены еврооблигации.

Позиция Министерства финансов РФ, изложенная в Письме от 30 декабря 2011 г. N 03-08-13/1 сводится к тому, что иностранные SPV-компании, являющиеся номинальными эмитентами еврооблигаций, не могут рассматриваться как лица, имеющие фактическое право на данные процентные доходы.

Анализируя сущность правоотношений, возникающих в процессе привлечения заемного капитала в виде субординированного займа через выпуск еврооблигаций (кредитных нот), можно констатировать, что деятельность эмитента носит технический характер, по факту выпуска ценных бумаг между заемщиком и эмитентом возникают агентские отношения. Эмитент совершает все действия формально за счет и в интересах конкретного заемщика. Например, из программных документов по привлечению субординированных займов ПАО «Промсвязьбанк» вытекает, что именно Банк выступал дилером, т.е. первым покупателем еврооблигаций при их размещении. А потому именно он, а не технический эмитент является обязанным лицом.

Именно из этой позиции исходит сложившаяся судебная практика.

Так, в рамках дела № А40-17434/16 о банкротстве ООО «ВНЕШПРОМБАНК» держателями еврооблигаций был поставлен вопрос об исключении из реестра требований эмитента - Компании VPB Funding Limited и включения в реестр требований держателей еврооблигаций.

Суд, удовлетворяя заявленные требования исходил из того, что Компании VPB Funding Limited является техническим (номинальным) эмитентом, так как ее единственная цель создания и использования, как и других SPV-организаций, заключается в привлечении денежных средств путем выпуска еврооблигаций на международных финансовых рынках для последующего предоставления привлеченного долгового капитала в виде займа или срочного вклада российскому заемщику. Держатели еврооблигаций являются инвесторами, долговые обязательства номинального эмитента воспринимаются в экономическом смысле как долговые обязательства именно российского заемщика, а не как обязательства компании, выполняющей техническую функцию по выпуску долговых ценных бумаг. Суд пришел к выводу о том, что номинальные эмитенты существуют исключительно для выполнения транзитной роли в выпусках еврооблигаций между бенефициарными инвесторами и российским заемщиком, а еврооблигации юридически являются сертификатами, удостоверяющими участие в займе, предоставленном именно российскому заемщику.



Правила налогообложения процентного (купонного) дохода при вторичной продаже.



В российском законодательстве отсутствует понятие кредитных нот и еврооблигаций, не установлены специальные правила для функционирования вторичного рынка еврооблигаций, а потому в этой ситуации могут применяться обычаи делового оборота совершения сделок купли- продажи еврооблигаций на финансовых рынках, программные документы по выпуску таких ценных бумаг, а также договоры и документы по исполнению сделок их сторонами.

Анализ таких документов показывает, что продавец еврооблигаций, помимо выручки от продажи ценных бумаг, также получает и накопленный купонный доход (НКД) - процент за период владения долговым обязательством. Как правило, контрагентом покупателя по сделкам приобретения ценных бумаг выступает иностранная компания, не являющаяся эмитентом ценных бумаг. Покупатель (Банк) при приобретении указанных облигаций уплачивает их продавцу стоимость ценной бумаги и сумму накопленного купонного дохода. В рассматриваемом случае по сделке приобретения долгового обязательства (еврооблигаций) у иностранной организации осуществляется выплата как «активного» дохода (по «телу» долгового обязательства (цена еврооблигаций в процентах от номинала), так и «пассивного» дохода (передача процентов (НКД) по еврооблигациями).

Таким образом, спорные купонные доходы полностью подходят под понятие «пассивного» дохода, о котором речь идет в пункте 1 статьи 309 НК РФ. При этом данные доходы получены иностранными организациями от источника в Российской Федерации (Банка). На основании вышеизложенного, при передаче процентного дохода (т.н. пассивный доход) (статья 309 НК РФ) при приобретении Банком еврооблигаций у иностранной организации отсутствуют основания освобождения покупателя от обязанностей налогового агента. Российская организация, приобретающая еврооблигации (налоговый агент), обязана исчислить, удержать и перечислить налог на прибыль иностранной организации в федеральный бюджет в части налоговых обязательств с сумм переданного Банком НКД. Соответственно, на основании положений 309, 310 НК РФ эти доходы подлежат обложению налогом, удерживаемому у источника выплаты доходов (Банка).

Именно из такой позиции исходят налоговые органы, что отражено в Письме ФНС России от 28.10.2016 N СД-4-3/20573@, Минфин (Письмо Минфина России от 04.08.2016 N 03-08-13/45866. На этой же позиция строится и судебная (дела № А40-51434/16 и А40-178650/15).