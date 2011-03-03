Популярные сообщения

В конце года традиционно принято подводить итоги. Отраслевые рейтинги, обзоры, 20 лучших, 5 самых интересных ... Решила не оставаться в стороне и подготовила обзор акутальных трендов в Social media, а так же мое видение наиболее интересных и перспективных трендов на 2011 год.
1. Social media уже здесь.
Итак, главное конечно то что, на Social Media обратили внимание. Гадкий утенок превратился в лебедя. Революция, о которой так долго говорили большевики, случилась. Social media не только поставили ногу в дверь, но и превратились из чего-то туманного и нежеланного, экспериментального и непонятного для большинства клиентов в димнамично развивающийся сегмент рынка digital, начинать работать с которым необходимо начинать здесь и сейчас.
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