Популярные сообщения

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Варвара Мяэотс 03.03.2011 16:53 varvara_m
Быть, а не казаться. Немного о работе с негативом
Не так давно консультировала сотрудников одной довольно крупной авиакомпании. Живые, приятные проактивные ребята, полные сил и энергии. И социальные сети, сказали они, им крайне интересны. И общаются они там сами и от всего сердца. И каждому клиенту отвечают, и готовы в выходные по твиттеру решать проблемы пассажиров. В фейсбуке готовы на каждое замечание отреагировать, улучшить, решить, помочь … Только вот есть один момент. Отдачи нет. Читать далее
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Варвара Мяэотс 11.02.2011 12:07 varvara_m
Пятничное. Не отступать и не сдаваться.
Часто кажется, что ситуация уже точно не в нашу пользу, ничего нельзя поделать, что проигрыш очевиден. Но стоит сделать несколько шагов, продолжить и, как в беге, открывается второе дыхание и все меняется. Читать далее
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Варвара Мяэотс 22.01.2011 11:29 varvara_m
Самые популярные блоггеры 2010 - Медведев, Навальный, Зеленин и … еще 47
Рейтинг самых популярных блоггеров по индексу цитируемости (наиболее часто цитировались в федеральных СМИ в 2010 году) по версии компании "Медиалогия". 1 <a href=twitter.com/MedvedevRussia>Дмитрий Медведев</a> - 797,99 2 <a href=navalny.livejournal.com/>Алексей Навальный</a> - 392,31 3 <a href=twitter.com/dvzelenin>Дмитрий Зеленин</a> - 175,49 Читать далее
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Варвара Мяэотс 20.01.2011 18:20 varvara_m
Точка опоры. Революция без лидера и правил.
Я вообще не смотрю телевизор, и когда узнала, что в моем отеле на острове интернет есть только в лобби, - вздохнула с облегчением. Но одно событие в начале января заставило меня ежедневно смотреть euronews и france 24 и даже взять с собой в дайвинг центр ноутбук. Это был абсолютно профессиональный интерес. Никакой политики. Читать далее
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Варвара Мяэотс 28.12.2010 23:12 varvara_m
Тренды на вырост. Чего мы ждем от Social Media в 2011
Итак, в первой части обзора я постаралась перечислить самые на мой взгляд яркие тренды в social media в уходящем году. Кто им на смену в 2011? Давайте обсудим. 1. Мобильный интернет и приложения. По данным TNS Web Index 8.7 млн. чел., или 25% пользователей пользовались сотовым телефоном для выхода в Интернет, причем 16% делают это каждый день или несколько раз в неделю. Читать далее
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Варвара Мяэотс 27.12.2010 17:51 varvara_m
Social media уже здесь. 6 ведущих трендов 2010
В конце года традиционно принято подводить итоги. Отраслевые рейтинги, обзоры, 20 лучших, 5 самых интересных ... Решила не оставаться в стороне и подготовила обзор акутальных трендов в Social media, а так же мое видение наиболее интересных и перспективных трендов на 2011 год. 1. Social media уже здесь. Итак, главное конечно то что, на Social Media обратили внимание. Гадкий утенок превратился в лебедя. Революция, о которой так долго говорили большевики, случилась. Social media не только поставили ногу в дверь, но и превратились из чего-то туманного и нежеланного, экспериментального и непонятного для большинства клиентов в димнамично развивающийся сегмент рынка digital, начинать работать с которым необходимо начинать здесь и сейчас. Читать далее
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Варвара Мяэотс 17.12.2010 17:09 varvara_m
Приветствую профессиональное сообщество Banki.ru!
Рада присоединиться к профессиональному сообществу Banki.ru! Основной целью этого блога станет обмен мнениями. Что такое социальные медиа? Могут ли они быть полезными финансовым институтам? Пришло ли время начать говорить с пользователями или пока еще можно оставаться в стороне? Управление репутацией в Интернете – для многих не совсем понятный термин из сферы маркетинговых коммуникаций. Я хочу обсудить с профессионалами банковской сферы актуальные вопросы общения с аудиторией через социальные медиа, рассказать о мировом опыте и кейсах на рынках финансовых услуг в сфере общения с аудиторией настоящей и потенциальной. Читать далее
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