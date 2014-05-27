Кредит на мечту

Уплатой кредитов в срок, увы, россияне похвастаться не могут: в мае платежеспособность россиян, по данным коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», оказалась самой малой за последние годы. Объем просрочки по кредитам в этом году увеличился на 17 %, при этом составив 514,8 миллиарда рублей. Сравнение с предыдущими годами подтверждает сказанное: за те же 4 месяца 2013 года просрочка выросла на 12 %, в 2012 году – на 4,3 %.
При этом рост объема кредитования замедляется. С начала года он увеличился только на 3,5 процента до 10,3 триллиона рублей, что является минимумом за четыре года. В январе-апреле 2013 года рост составлял 8,4 процента.
Вот некоторые из причин: увеличение безработицы, продолжение роста инфляции, уменьшение доходов граждан.
Положение дел в экономике у нас сейчас не самое лучшее. Возросло количество кредитов для рефинансирования «старых», не погашенных ещё кредитов. Если человек берет новый кредит для погашения предыдущего (учитывая, что ставки по кредитам сегодня очень высоки), то мы наблюдаем не сокращение долговой нагрузки на экономику домашнего хозяйства, а напротив, ее увеличение. Сегодня 20 % заемщиков имеют 4 непогашенных кредита, по данным Национального бюро кредитных историй.
Банки не устают активно работать над продвижением кредитных продуктов. Интернет-сайты, уличные вывески и бодрые промоутеры на каждом углу предлагают нам «кредиты на мечту». Банки, зная текущую ситуацию, видимо, надеются получить сумму долга полностью (или хотя бы риски минимизировать) с помощью коллекторских агентств. Видимо, потому что у нас до сих пор отсутствует законодательство о личном банкротстве и запреты на жесткие коллекторские практики.
Вероятно, уже близок день, когда список качественных заемщиков резко уменьшится, и кредитные учреждения вынуждены будут изменить тактику и стратегию продвижения кредитного продукта. По опыту других стран, нашему государству придется принять закон о личном банкротстве, а также ограничить чрезмерную «активность» коллекторов.
Как отражается увеличение просрочки по кредитам?
Для банков: по некоторым оценкам экспертов, в зависимости от структуры активов банка наличие 5-10% просрочки по кредитам может подорвать работу банка. Если это будет носить массовый характер, то влечет за собой банковский кризис. Как следствие, потребуются спасательные меры со стороны государства, рост безработицы, снижения уровня жизни людей, пострадает сфера розничной торговли, так как люди смогут меньше покупать.
Это все можно отследить на примере Южной Кореи. В течение четырех лет (1999 – 2003 гг.) имело место активное продвижение кредитных продуктов, что привело к долгу домашних хозяйств в 64 % от располагаемых доходов. Это оказалось настоящей стагнацией, и потребовалось «вытаскивать» банковскую систему страны из кризисного «болота». Экономические и социальные последствия для страны оказались неутешительными: пострадали и сами банки, и вся банковская система. Именно в эти годы в Южной Корее отмечен резкий рост числа самоубийств.
Брать или не брать кредит? Как говориться в пословице: « Семь раз отмерь, один раз отрежь». Решение должно быть взвешенным и просчитаным.
Что же делать тем, у кого есть кредиты?
1. Избавиться от самых дорогих (потребительские, экспресс-кредиты, карточки)
Ипотека – это отдельный разговор. Если несколько кредитов, то делаем «лестницу « их погашений.
2. Например, у Ивана есть кредиты. Кредит А наличными: долг 710 000 руб, ставка кредита 15,5% срок 5 лет. Ежемесячый платеж 17500р. Кредит Б кредитная карта: 450 000 руб, 20% годовых, минимальный платеж 20 000 руб. Что делаем: погашаем досрочно сначала кредит Б, так как самый дорогой, потом кредит А.
Что делать, если денег на покупку не хватает?
Пример:
Вам нужен фотоаппарат. Предположим, фотоаппарат стоит 50 тыс.руб.
У вас есть только 20 тыс.руб, в месяц вы можете откладывать 15 000 руб.
Есть 2 варианта развития событий:
1) В течение 2 месяцев вы откладываете оставшиеся 30 тыс.руб. и покупаете фотоаппарат. Что получаем: фотоаппарат есть, долга – нет. Вполне возможно, что вы даже сэкономите – техника имеет свойство дешеветь.
2) Вы берете 30 тыс. руб. в кредит на 6 месяцев например под 18% (ставки по экспресс-кредитам колеблются от 20-60%) .
И покупаете фотоаппарат сегодня. Что получаем: фотоаппарат – есть, и долг есть, в размере 30 тыс. руб. При этом фотоаппарат будет куплен уже не по цене 50 тыс.руб, а по цене 51 595 руб. «Лишние» 1595 руб. – это сумма процентов по кредиту. (Рассчитывала с помощью калькулятора http://calculator-credit.ru/calculator.php)
Вы можете сравнить и сделать выбор: заплатить ли 1595 руб. банку или купить за эти деньги сумку для фотоаппарата.
А лучше всего планировать расходы заранее, чтобы не ставить под угрозу финансовое благополучие своей семьи.
Комментарии 3
Интересный момент дорогой это сколько потреб потребу рознь,точно так же как и КК