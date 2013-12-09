Мой астропрогноз дня на Вторник 10 декабря

Конфликтный и травмоопасный день, будьте осторожны на дорогах. И ограничьте контакты с малознакомыми людьми. Постарайтесь настраивать себя на позитивные мысли, тем самым формируя свое будущее. Не рассчитывайте сегодня на чью-либо помощь, могут подвести. Проведите день спокойно. Сегодня не самый удачный день для бизнеса, поэтому воздержитесь от важных финансовых операций и от подписания контрактов. Удачного дня!))