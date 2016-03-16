Коридор Затмений

Март этого года - довольно сложное и напряженное время. 09 марта произошло Солнечное затмение, а 23 Марта нас ожидает Лунное затмение, а время между этими днями - коридор затмений. Считается, что лунное затмение оказывает большее влияние на человеческую психику, а солнечное – на физическое состояние. Символическое состояние отдельного человека в это время можно оценить, как «подвешенное». Все события, которые случаются в это время невозможно будет изменить, период «фатальности». Каждый из нас может получить от Судьбы то, что заслуживает. В это время рекомендуется воздержаться от серьезных поступков и решений: заключения важных договоров, крупных финансовых операций, увольнений. Прежде чем, что- либо предпринимать в этот период, постарайтесь все тщательно взвесить и обдумать, насколько именно сейчас вам это надо. Обращайте внимание на знаки судьбы и знамения. Рекомендовано здоровое питание, так как повышен риск отравлений. Сейчас отличное время для того, чтобы бросить курить и избавиться от вредных привычек. В заключение хочу сказать, что апрель будет значительно спокойнее! Для каждого человека в отдельности сила влияния Затмения зависит от того, в каком поле гороскопа оно происходит, и какие аспекты планет и элементы натальной карты образуют к точке Затмения. Всем удачи!)