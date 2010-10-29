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Банку Т 20 лет

29.10.2010 11:15 13 1 767 просмотров

Отметили вчера в кругу друзей и коллег. Подняли тост за будущих руководителей, которые выпьют за нас через 180 лет на 200-летии банка Т. Надеюсь, они оценят, что мы двигались в правильном направлении. smile:ura:

Комментарии 13

Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Поздравляем! Дай Бог Вам и коллегам отмечать юбилеи банка долго и долго smile:)
Сергей Савельев  (kev)
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К 200-летию планируете увеличить кол-во филиалов хотя бы в Москве (для начала)?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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То что мы будем делать, будет революцией банковского предложения smile:) а если вы просто торговец помещениями, то молодец !! неплохой заход на клиента smile:)
Сергей Савельев  (kev)
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Благодарю за комплимент, я всего лишь скромный потенциальный вкладчик...
Елена Пушникова  (Алёна))
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Поздравляю! Денег, стабильности и хороших клиентов вам!
Шарухин Антон  (toshik80)
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Артур а вы видите среди ближайшего окружения того человека, который бы сменил Вас на посту и продолжал ваше дело следующие лет 30.
Слишком много примеров, когда последователи разваливали хорошее дело и слишком мало, когда приумножали
А как у Вас?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Такой человек сейчас наверно только в школу пошел. smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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А вы бы кому с большей охотой уступили пост детям или стороннему но очень хорошему человеку?
Олег Трегубов  (TreOV)
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Поздравляю с юбилеем! Не много банков в России, которые страше вас smile:ura: 20 лет - это серьезная дата (для банка в России).
И еще, мое личное мнение, если хотите отметить 200-летие смените название: называть банк отдной буквой - нонсенс. Единственный успешный мегапроект с названием из одной буквы, я припоминаю, это только Форд Т. Все-таки человеку больше естественны слова...
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Спасибо. Мне не кажется, что успешный проект бывает единственным. smile:)
Сергей Дорохов  (Сергей Дорохов)
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Здравствуйте!
Во-первых, присоединяюсь к поздравлениям.
А во-вторых, хотелось бы от Вас (если это возможно) напрямую узнать, что за ООО "Тилдеа" значится в списке совладельцев? Причем самая высокая доля - у нее.
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