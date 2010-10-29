Банку Т 20 лет

Рамиль Шарапов (Ramil) 29.10.2010 14:17 # Поздравляем! Дай Бог Вам и коллегам отмечать юбилеи банка долго и долго 0
Комментарии 13
Слишком много примеров, когда последователи разваливали хорошее дело и слишком мало, когда приумножали
А как у Вас?
И еще, мое личное мнение, если хотите отметить 200-летие смените название: называть банк отдной буквой - нонсенс. Единственный успешный мегапроект с названием из одной буквы, я припоминаю, это только Форд Т. Все-таки человеку больше естественны слова...
Во-первых, присоединяюсь к поздравлениям.
А во-вторых, хотелось бы от Вас (если это возможно) напрямую узнать, что за ООО "Тилдеа" значится в списке совладельцев? Причем самая высокая доля - у нее.