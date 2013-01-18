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В пещере каменной нашли источник водки

18.01.2013 13:07 32 3 305 просмотров
В один прекрасный день возле вашего дома переворачивается грузовик с мороженым. Бери - не хочу, все равно пропадет же, да и сам водитель грузовика разрешает! Или... Нет, не так. Грузовик - это на один раз счастье, а я о другом случае рассказываю. Пусть будет как в старой студенческой песенке. Итак...

В пещере каменной нашли источник водки. Ну или какого-нибудь анжуйского, если вы эстет. Сходили вы туда раз, другой, третий... А потом вам почему-то захотелось своим счастьем с окружающими поделиться. Вы идете на форум Мороженое.ру (ну или Анжуйское.ру - неважно) и пишете там сообщение - налетай!

И понеслась...

Через одну минуту - два сообщения модератору! "Ну очень некрасиво такие темы светить", - пишет первый. "Ггггг", - комментирует модератор сообщение для своих коллег и немедленно идет в тему поставить плюс автору поста о пещере за интересную информацию. "После таких сообщений пещеру ждет большой наплыв специфических клиентов. Не думаю, что это будет хорошо для пещеры. Лучше это сообщение удалить", - пишет второй. "Ггггг", - комментирует модератор и это сообщение.

А в теме форума тем временем начинается чат.

"Да мне эта пещера вообще нафиг не нужна! - пишет посетитель. - Но я там рядом каждый день на рыбалку хожу, так вот теперь там толпы народа все истопчут". Другой в витиеватой форме спрашивает у автора поста о состоянии его головы и мироощущениях. Третий сообщает автору поста разные факты о его ближайших родственниках. Делаются всякие предположения о его, извините, сексуальной ориентации и прочая, и прочая, и прочая.

Итог дискуссии: один предупрежден, двое забанены, многие недовольны, многие, наоборот, довольны.

Никогда не думал, что скромное сообщение в теме Алтайэнергобанка может вызвать такой неподдельный интерес.

Комментарии 32

tchainka  (tchainka)
#
И вообще - КАК МОЖНО раскрывать местонахождение пещеры всем и каждому? Ведь у неподготовленного юзера пещеры может развиться алкоголизм! Другое дело те, кто давно при пещере состоит, они, может, уже и так законченные алкоголики, им не вредно. Автор поста об этом не подумал? smile:D smile:D smile:D
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Ну это же классика. Каждый самостоятельно нашедший источник водки думает, что это он один такой умный. Ну или во всяком случае - что таких умных немного. И что ежели хлебать оттуда водочку в умеренных количествах, то источник не пересохнет ну ооооочень долго.

Поэтому и возникает такое яростное недоумение.

Но на мой скромный взгляд реальность такова, что даже в узком кругу умных, наблюдательных и молчаливых людей всегда есть некоторое (не очень большое) количество обладателей насосов Грундфос, Данфос и Вило (а то и всех марок сразу), производительностью ..дцать гл/ч, поэтому набежавшие после обнародования жаждущие со своими кружками - не более чем "хвосты" на гауссиане.

Забавно другое, вот это "запретите им" © обращённое к модераторам. На что народ рассчитывает - не понимаю smile:scratch:
Игорь Пустошило  (Pif)
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Судя по переписке в личке с некоторыми особо упорными СУ, народ искренне рассчитывает именно на "запретите им" и просто не понимает, почему не. smile:)
В  (Cheerokee)
#
Цитата
На что народ рассчитывает - не понимаю
ну наверное на сочувствие к себе в их яростной борьбе за банковские бабки с "подставившимися банками".
Физлиц в нашей стране банки пинают как могут, а шанс "дать сдачи" в более-менее чувствительной для банков форме у людей обычно нет (только не смешите меня историями из разряда "нем может быть!" про наше быстрое, честное и справедливое правосудие)
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Цитата
Физлиц в нашей стране банки пинают как могут, а шанс "дать сдачи" в более-менее чувствительной для банков форме у людей обычно нет

Поэтому предлагается пнуть другого такого же физлица, причём силами администрации форума? smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Именно! А то что это он мешает "слишком умному" давать сдачи банку? smile:D
В  (Cheerokee)
#
Ни в коем случае! Думаю что предлагается не мешать пинать банк. Только и всего. Затирание чужих сообщений, надеюсь, вы не считаете "пинком физлица"? smile;)
Я де факто одобряю --- осуждать "рука не поднимается". Просто делается это, как мне кажется, не исключительно ради дохода, да и что жалеть "жирных котов"?..
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
Думаю что предлагается не мешать пинать банк
А кто мешает? Или публичный рассказ о дырке вы считаете помехой в деле пинания банка "слишком умными"?
В  (Cheerokee)
#
Пожалуй что и так. ИМХО. Банковские работники ведь шастают по форумам, да и статистика показывает рост числа клиентов с однотипными действиями
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну да, понятно. Считать себя Робин-Гудом, конечно же, приятнее, чем гоголевской Коробочкой.
В  (Cheerokee)
#
Насчет Робина Гуда, да... Было бы заманчиво. Единственное что я отчетливо ощущаю что без серьезных хакерских атак с перераспределением денег на счета пенсионеров, оснований на это нет smile:( Я предпочитаю считать себя кем-то уровня Ходжы Насреддина smile;)
Хотя можно и другого героя: "Он умеет хитро вести интригу и стравливать людей, притом держится с вызывающим нахальством, когда уверен, что ему не отплатят той же монетой. Он — Скарамуш, маленький застрельщик" (С)
tchainka  (tchainka)
#
Не поняла, почему надо бороться с банком как таковым, да еще и таким извращенным способом - запиныванием слона толпой муравьев. Как вообще можно "пинать" банк? Это всего лишь инструмент. Ну да, в банках бывают неприятные тарифы. А в автобусах бывает давка. А в магазинах - просроченные йогурты. А в трубопрокатной промышленности даже представить себе страшно, что творится. И что, нужно непременно пинать автобусы, магазины и трубопрокатную промышленность? Давайте на всех обидимся и будем всех пинать? smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
А в трубопрокатной промышленности даже представить себе страшно, что творится.

Простите, а можно поподробнее smile:D
tchainka  (tchainka)
#
А у тебя никогда отопление среди зимы не отключали? smile:D
Вот прям никогда-никогда?
В  (Cheerokee)
#
Почему "бороться" и "пинать"? Просто слегка облегчить карман дебилов, которые нанимают на ответственные должности своих не блещущих способностями родственничков
Цитата
непременно пинать автобусы, магазины и трубопрокатную промышленность? Давайте на всех обидимся и будем всех пинать?

Пинать контрпродуктивно. Нужно наказывать рублем.
1) Жаловаться в ФАС, в Роспотреб и т.п. структуры. Как-никак все обязаны соблюдать закон, а чиновники следить за соблюдением. Посему стоит жаловаться (или нет возможности зайти на соответствующие сайты? или псевдоинтеллигентская гордость не позволяет до этого "опускаться"?). Пусть чиновнички потреплют и поштрафуют smile:bonk: магазины и пр. (как-никак за это они получают зарплату из НАШИХ налогов). Если урок не усвоен оштрафованными, значит процедуру нужно нудно повторить smile@= .
2) искать возможности не пользоваться товарами и услугами паскудников
ТЕРПЕТЬ не считаю ни правильным ни возможным. ИМХО разумеется.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Жаловаться в ФАС - это правильно. А ездить бесплатно зайцем, чтобы наказать автобус за несоблюдение расписания - неправильно. Жаловаться в РПН - правильно. А тырить в магазине печенье за то, что там продают просроченный йогурт - неправильно.

Действия тех, кто публично раскрывает информацию о дырках, больше похожи на жалобу в РПН, чем действия тех, кто втихую эти дырки использует да еще идеологическую базу под это подводит.
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Действия тех, кто публично раскрывает информацию о дырках, больше похожи на жалобу в РПН, чем действия тех, кто втихую эти дырки использует да еще идеологическую базу под это подводит.

ИМХО те кто "публично раскрывает информацию о дырках" больше похожи на подходящих к директору магазина с просроченными йогуртами и терпеливо и укоризненно "совестящих" его. Тем временем "Васька слушает да ест" (С)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Наактуальнейшая тема! smile;)
Хвала автору!
И между строк читается многое! И без междустрочья - тоже! Моложец Пиф! И нужные слова нашел! И сравнения еще ТЕ!
Мне очень понравилось! Кто против - выходи на поединок! Ноздри разорву! smile:ок:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Да ладно, прямо сразу ноздри smile:) У нас очень интеллигентный посетитель smile:)
В  (Cheerokee)
#
разорвите мне:
Цитата
Физлиц в нашей стране банки пинают как могут, а шанс "дать сдачи" в более-менее чувствительной для банков форме у людей обычно нет (только не смешите меня историями из разряда "нем может быть!" про наше быстрое, честное и справедливое правосудие)
e-b  (e-b)
#
Чувствую, акция закончится досрочно smile:D
Leshiko  (Leshiko)
#
Чем больше водки выпьет комсомолец, тем меньше водки выпьет хулиган!
В  (Cheerokee)
#
Игорь, не увидел отношения к тому СТОИТ ли рассказывать о пещере?..
То что не стоит вытирать этого из темы --- понятно, а вот "первичный засвет" --- вы "за" или "против"?
И еще интересно ищете ли, пользуетесь ли "пещерами"? smile;)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
Игорь, не увидел отношения к тому СТОИТ ли рассказывать о пещере?..
То что не стоит вытирать этого из темы --- понятно, а вот "первичный засвет" --- вы "за" или "против"?

Вопрос философский smile:) Я считаю, что если кучка "самых умных" нашла дырку в тарифах банка - в этом вина самого банка и ничья другая. Банк в этом случае не имеет никакого права перекладывать свои ошибки в разработке тарифа на клиентов, которые вскрыли этот тариф, как консервную банку. Банк, как бы это не было прискорбно для него, обязан смириться с потерей, разработать новые тарифы, и установленным порядком их ввести. Другого пути нет. К сожалению, у нас есть масса примеров, когда банки действуют по-другому (Юниаструм, Альфа, ТКС, Хоум-Кредит, ВТБ24 и т.д.). И эти банки порой даже очень неплохо себя чувствуют.

Все эти дыры в тарифах обычно видны невооруженным взглядом еще до их введения. Тем не менее, банк их вводит. Хорошо, но потом вдруг "внезапно" обнаруживается, что клиент у банка все-таки совершенно не тупой и что клиент тут же начинает вовсю извлекать из этих дырок прибыль. Банку оплачивать эти игрушки совершенно не хочется, это понятно и естественно. Ну так что в этом случае должен сделать нормальный банк?
1) Смириться с потерей своих денег. Это рынок, такое бывает.
2) Уволить человека, который придумал такие тарифы.
3) Разработать новые.
4) Установленным порядком заранее оповестить клиентов о введении новых тарифов.
5) Ввести эти новые тарифы.

Банки очень часто предпочитают действовать по-другому. Задним числом вводят новый тарифный план, отбиваются в суде от единиц, которые туда дойдут, и тупо посылают остальных "слишком умных" - это в порядке вещей. А завтра они начислят вам проценты по кредитной карте, хотя вы сидели в грейсе (они скажут, что ваша цель получения карты была притворной и вы с самого начала не планировали залазить в кредит, а хотели наживаться, беспроцентно кредитуясь за счет банка). А послезавтра после завершения вашего вклада они скажут, что теперь его можно получить только в другом банке, переведя туда безналом, а комиссия за это составляет 50% от суммы платежа. В этом деле ведь главное начать. Остановиться будет уже невозможно.

Поэтому, с одной стороны, я за то, чтобы банковские дырки вообще не возникали, а уж если такое случилось - чтобы они, как нарывы, вскрывались как можно раньше. "Слишком умные" здесь могут сыграть очень полезную роль. С другой стороны, меня достаточно сильно раздражает, когда из-за борьбы со "слишком умными" ухудшаются условия для нормальных клиентов. К примеру, я не могу купить мильный билет по карте Аэрофлота, потому что все мои мили девальвировались "крутильщиками", которые зарабатывают их не нормальными покупками, а многократной прокруткой лимита.

Я считаю, что бороться с этим можно только одним способом - за ушко и на солнышко.

Цитата
И еще интересно ищете ли, пользуетесь ли "пещерами"?

Ну а почему же нет? smile:) Но я делаю это не для извлечения дохода - считаю, что деньги все-таки нужно зарабатывать другими способами. Ну а поюзать дырку с "медицинскими", "препараторскими" целями - ничего зазорного в этом не вижу. Поюзаю и расскажу всем, если ее еще не прикрыли.
smile:)
В  (Cheerokee)
#
Ну что ж, позиция.
Будем пить пока не начнут разоряться вино-водочные магазины, а как начнут, так взрываем "пещеру" smile:D
Цитата
не для извлечения дохода - считаю, что деньги все-таки нужно зарабатывать другими способами. Ну а поюзать дырку с "медицинскими", "препараторскими" целями
smile:magic:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
Будем пить пока не начнут разоряться вино-водочные магазины

Я такого не говорил smile:|
Пару раз выпьем, чтобы убедиться, что оно таки работает.
А потом расскажем всем.
А банк - пусть отдувается :klizma:
В  (Cheerokee)
#
из-за борьбы со "слишком умными" ухудшаются условия для нормальных клиентов = "разоряться вино-водочные магазины" в терминологии "пещеры с водкой" smile:D
Ivan Stoev  (WriterIvStoev)
#
Сейчас ходит новое выражение — "палить тему".
Так вот, по-настоящему ценную информацию не "палят". Ну а если щедрая русская (болгарская) душа делится, значит, для человека это неимеет решающего значения.
Вот такие топики перерастают в бурный холивар.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Забавно smile:)
Вы как-то упоминали, что после скрытия модераторской темы жалоб стало меньше. Эта тенденция сохраняется?
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ммм...
Мне не кажется, что количество жалоб за последний год как-то кардинально изменилось.
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