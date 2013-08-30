Фасолеводам посвящается

Здравствуйте, дорогие мои!С вами программа "Секреты бизнеса с Родионом Раскольниковым".После предыдущего выпуска, посвященного проблемам кода 5333 в условиях средней полосы, в редакцию поступило много писем - в основном жалоб. Жаловались как те, кто знал и использовал (лейтмотивом было "зачем??? а вдруг осознают и отберут"), так и те, кто не знал (сокрушались, почему я не опубликовал информацию раньше, когда она имела ценность).Что ж, сегодня попытаюсь исправиться и рассчитываю на более благодарную реакцию.Итак, как мы знаем из вестника овощеводства, в последнее время наблюдается небывалый прирост урожая бобовых. Разумеется, перед многими возникает вопрос: куда деть урожай, чтобы он не пропал зря? И я вам расскажу. Но вначале небольшой набор формальностей.Для тех, кто знает. Кто знал и пользовал - сейчас забанены, поэтому появление новых пользователей едва ли сможет помешать.Для тех, кто до сего момента не знал. Дисклеймер. Информация поставляется "как есть", она действительна на текущий момент, но это не означает, что она будет актуальна и в будущем. Далее, выполнение инструкции определенно приведет к выводу из кошелька Элекснет, но практически неминуемо приведет к блокировке всех счетов и карт и попаданию в "черный список" банка. Я мысленно с вами, но обращаться ко мне за юридической или силовой поддержкой бессмысленно. Да, и если вы использовали бонусные программы банка, не забудьте перед началом манипуляций по максимуму реализовать накопленные фантики, ибо вне зависимости от того, как дальше будут развиваться события - либо персональный бан клиентов, либо отзыв лицензии у банка - воспользоваться бонусами вы уже едва ли сможете.И для банков. Я по правде говоря ожидал, что рассказ про 5333 будет иметь несколько иные последствия. Но - видимо не судьба. Банки не хотят работать над собой, думать, предусматривать возможные грабли. Проще "все запретить". Запретить непросто, потому что блокировка отдельно взятого человека в сущности не значит ничего. Элементарно потому что как говорил гуру, СУ - это на самом деле идея, просто воплощенная в доступную для понимания материальную форму. Так что смотрим, продолжаем наблюдать,Итак, с формальностями разобрались. Переходим к содержательной части.Многие из вас определенно знают, как обеспечить пополнение Элекснета, это я рассказывать не буду. Кто еще не в курсе, велкам в профильную ветку на форуме. Я же расскажу про более нетривиальную задачу - дополнительный канал вывода. Куда можно вывести за 0 из Элекса? Разбуди любого завсегдатая "нашего хобби" - и он, не приходя в сознание, по памяти выдаст варианты. Те, кто при этом проснулся, еще и щедро откомментируют. Вот эти не любят больше 500 в месяц, эти вообще больные, а те больше не хотят меня видеть и никаких продуктов не откроют, а этих я даже ради профита не могу признать банком, и стараюсь обходить стороной. А вот эти... да они, редиски такие, с 0 до 1,3% комиссию поднимают 1 сентября (атунг!!!).Все ли пути перечислены? Уверяю вас, большинство и не подозревает, что 1,8% одного из тех, кого они и не рассматривали, достаточно несложно превращается в 0.Речь про славный армяно-турецкий банк Кредит Европа Банк. Да, многие тут же полезли в кошелек - и обнаружили что там 1,8%. Но все ли просто и однозначно? Какие продукты этого банка Вы знаете? CashCard…CardCredit. Да, разумеется. Но есть же еще нишевые продукты - финансовая карта IKEA Family, карта БА Финанс - Ашан, Metro Cash and Carry, MEGAcard. Что объединяет эти продукты (кроме банка-эмитента)? Возможность пополнять без комиссии в терминалах Элекснет, расположенных в одноименных торговых точках. И тут начинается промышленная магия. Дело в том, что во-первых, несмотря на то, что по сути своей ашан и мега - продукты кредитные, снятие наличных сверх кредитного лимита по ним - бесплатное. Более того, лимит, который был назван при назначении кредитного лимита, на собственные средства не влияет. Не забываем, что продукт можно зарегистрировать в записной книжке Элекснета и по номеру карты и по номеру СКС. Далее, возвращаясь к такому продукту, как дебетовая карта CashCard к текущему счету, хочу напомнить, что ее СКС тоже легко и непринужденно регистрируется как будто это карта Ашан или карта Metro Cash and Carry или кредит Декатлон. Как впрочем никто не мешает карту Ашан записать в тот пункт меню, который будет бесплатен в Меге. Вот собственно и все - с текущего счеты вы можете переводить через интернет-банк, а с кредитных карт - снимать собственные средства с лимитом в 60-100 тыс руб в сутки в зависимости от типа карты.Таким способом вполне реально вывести с баланса Элекса примерно 400-500 тыс руб. А далее - не мн вам объяснять, но коль уж выпуск заявлен как "секреты бизнеса", напомню цитату классика "С мультипликатора переходим на мультиплицирование". После проведенного объема с огромной вероятностью пользователь получает бан от КЕБа, поэтому настоятельно рекомендую проверять работоспособность карт и ИБ непосредственно перед сливом на них.Это была программа "Секреты бизнеса с Родионом Раскольниковым". Больших вам EBITD'ов! И до встреч в программе и у банкоматов!