Сказочки конец.

Окончание http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/2876.php
От автора: Последний четвёртый вариант развития сказочки – самый цивилизованный. Он предполагает законное оформление прав на продаваемый продукт, будь то в богом забытой глуши Тридесятого королевства или в зоне Шенген, продавая программное обеспечение или скатерть самобранку,.
Не будем терять ваше дорогое время перечисляя все трудности, которые пришлось пережить Директору и Специалисту-программисту, блуждая в тёмных чащобах бизнеса, налогового и прочего обложения Тридесятого королевства. Не станем пересчитывать сколько пар железных сапог сносилось прежде, чем над их сказочным офисом засветило тёплое солнце и показалась радуга.
Просто скажем, что наши сказочные герои все правовые вопросы мирно решили, набрали в глухомани своего тьмутараканского царства народ (кузнецов-ремесленников, глашатаев-зазывал, гоблинов для охраны – всех кого нужно), запаслись нужными кредитами (на первое время раскрутки бренда), и прочее, и прочее, и прочее.
И пошли к ним клиенты. А вместе с клиентами и финансы кампании пошли в гору. На радость всем: и бизнесменам, и гоблинам, и люду простому.
Где-то к этому моменту подоспели события и мирового масштаба.
Если раньше Тридесятое королевство-Тьмутараканское царство жило само по себе и народ щи лаптем хлебал. Из чудес только и видали что скатерти самобранки на столах боярских. Других чудес вроде бы и не было.
То тепеть из-за морей холодных, из стран чужеземных купцы разные приезжать стали. Кто на ковре-самолете, кто по железным жердям (что парами на землю укладываются, чтобы по ним печи самоходные ездили да народ в прицепных избах привозили).
Цивилизация, всё ж таки.
В один из таких цивилизованных дней, когда утреннюю кофию директор уже попил, а щей еще не приносили, заявился к нему гость незванный.
Как того гостя звать директор не расслышал, потому что во все глаза на него таращился - уж очень тот на Кащея-бессмертного был похож. И вёл себя так же: «Вы такой-то?» спросил с порога.
Дир: «Да. А что? Вы по какому вопросу? По процедурному?»
Кащ: «Именно по процедурному!»- говорит-«Ваше королевство со вчерашнего дня вступило в Общий Базар. То есть со с сегодняшнего ранья все цивилизованные декреты на его территории действуют без ограничений. Так?»
Дир: «Вроде так. И что?»
Кащ: «А то! Вы А* взяли и пользуетесь!»
Дир: «У кого взяли?»
Кащ: «А это уже не важно «у кого". Взяли? Взяли. Используете? Используете. А А* мой! Вот Патент!»
В качестве некролога:
штуку под названием А* действительно придумал один чел американской принадлежности. Чел весьма достойный. Не ковбой какой-нибудь.
Теперь позвольте вас спросить:
Вы когда-нибудь видели достойного образованного американца,
который бы изобрёл что-то и не запатентовал?
Я не видел! И в ближайшие годы таких встречь не планирую.
Комментарии 18
Об этом все знают, но боятся сами себе признаться.
... давайте дождёмся прений специалистов...
ВСЕ свои аргументы выложил?
Еще до того, как "профессионалы" сказочку дочитают?
- сам в принципе вопрос патентов в Америке ("Вы когда-нибудь видели достойного образованного американца, который бы изобрел что-то и не запетентовал?")
или вопрос что мы открывает наши границы в связи с вступлением в ВТО ( я так понимаю суть самой сказки "Общий базар") , а так как у нас авторство не развито, то аналогичные открытия станут не нашими и мы будем еще должны при том раскладе, что даже тот американец запотентовал позже чем это было изобретено?
Вот по этому я и не хочу раньше времени "раскрывать все карты"!
Обсуждать будем! Я убеждён! Но тема будет не "вопрос патентов в Америке" или России и не "открытие наших границ".
Поверьте моему опыту, Юрий, как только подтянутся к нам Айти-шники, они повернут разговор в "нужную" сторону.
Давайте дождёмся.
А тема? Тема она интересная для определённого круга. Для этого я паузу и делал - круг обсуждения расширить.
Видать я погорячился, когда сказал, что вопрос кому-то интересен.