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Методы и успехи капиталистического соревнования

17.02.2013 09:59 6 1 265 просмотров
В головном офисе "British ....." решили провести аттракцион невиданной толерантности.
Поставили устроить гей-фестиваль из представителей всех офисов.

В русский офис пришла разнорядка — прислать 3 геев. smile:notiam: :klizma: smile:dramatics:

Менеджмент крепко задумался. Созвали собрание, начали думать. Придумали. Вышло постановление: руководители подразделений, которые достигнут самых низких результатов за квартал едут на гей-парад.

... smile:ura: Такого производства, продаж, маркетинга, рекламы, снабжения компания не видела никогда — производительность повысилась на 100% и выше. И менеджмент добился своих результатов — и профит получили, и п..в выбрали.

smile:rofl: А вы говорите — премии, обучения, карьерный рост, гимны компании.


По ссылке автора:
http://www.facebook.com/#!/anton.averkiev

Комментарии 6

В  (Cheerokee)
#
А что, креатиффчик!! smile:D smile:D
Хотя лично я с радостью скатался бы в Англию даже под соусом что я гей.
"Хоть горшком назови, только в печь не сажай" (С)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Чё? Правда?
Даже если бы все в вашем офисе об этом знали?

А вы не пробовали никогда заходить в их заведения? В какую-нибудь "Голубую устрицу", например?
В  (Cheerokee)
#
1. Да. Ибо в моей гетеросексуальности ни у кого на работе даже тени сомнений не возникает, а что думают кто-то из буржуев там за бугром меня волнует настолько слабо smile:)
Шуточки по поводу "гей-показателей работы", возможно и были бы, да и то сомнительно smile:)
2.
Цитата
А вы не пробовали никогда заходить в их заведения? В какую-нибудь "Голубую устрицу", например?

Семен Семеныч, а ЗАЧЕМ?..
Посмотреть?.. smile:puke: Себя показать?.. smile:notiam: В гей-заведениях кормят особо вкусно или чего? Да и, честно говоря, не в курсе где у нас в городе такие заведения --- нет никакой надобности в них smile:pardon:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Алекс: "Семен Семеныч, а ЗАЧЕМ?... В гей-заведениях кормят особо вкусно или чего?"

ССГ: Не знаю. Не только не ел в таких заведениях, но и не пытался пробовать их посетить.

XIIX  (XIIX)
#
Традиционные нашли нетрадиционное решение! Молодцы
Посмеялся от души! smile:)
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