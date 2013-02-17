Методы и успехи капиталистического соревнования

В головном офисе "British ....." решили провести аттракцион невиданной толерантности.
Поставили устроить гей-фестиваль из представителей всех офисов.
В русский офис пришла разнорядка — прислать 3 геев. :klizma:
Менеджмент крепко задумался. Созвали собрание, начали думать. Придумали. Вышло постановление: руководители подразделений, которые достигнут самых низких результатов за квартал едут на гей-парад.
... Такого производства, продаж, маркетинга, рекламы, снабжения компания не видела никогда — производительность повысилась на 100% и выше. И менеджмент добился своих результатов — и профит получили, и п..в выбрали.
А вы говорите — премии, обучения, карьерный рост, гимны компании.
По ссылке автора:
http://www.facebook.com/#!/anton.averkiev
Комментарии 6
Хотя лично я с радостью скатался бы в Англию даже под соусом что я гей.
"Хоть горшком назови, только в печь не сажай" (С)
Даже если бы все в вашем офисе об этом знали?
А вы не пробовали никогда заходить в их заведения? В какую-нибудь "Голубую устрицу", например?
Шуточки по поводу "гей-показателей работы", возможно и были бы, да и то сомнительно
2.
Семен Семеныч, а ЗАЧЕМ?..
Посмотреть?.. Себя показать?.. В гей-заведениях кормят особо вкусно или чего? Да и, честно говоря, не в курсе где у нас в городе такие заведения --- нет никакой надобности в них
А я бы всё-равно ТАК не поехал.
ССГ: Не знаю. Не только не ел в таких заведениях, но и не пытался пробовать их посетить.
Посмеялся от души!