Преступление без наказания?

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предложили клеймить чиновников, осужденных за дачу или получение взятки. Авторы законопроекта считают, что наличие на тыльной стороне левой ладони клейма (размером 3 × 2 см в виде буквы “К”), указывающего на то, что гражданин был осужден за коррупционную деятельность, даст возможность работодателю отказывать таким гражданам в приеме на определенные должности», — говорится в сообщении партии.
В общем-то, молодцы, как всегда. Знают, что не пройдет, но отклик вызовет живейший.
А если серьезно, то - это проблема, как наказывать и за что.
В Китае за взяточничество (и не только) расстреливают. Причем до недавнего времени семья осужденного должна была оплатить пулю, которое народное государство тратит на преступного родича. Сейчас - послабление вышло, отменили. На пулю тратят бюджетные деньги.
Ну, а какое наказание, например, положено, на Ваш взгляд, людям, которые выезжают сейчас по жаре на берега водоемов, в прекрасные, красивейшие наши леса-поля, и разводят там нечеловеческий, нереальный, сверхъестественный срач? Гадят, в общем-то, под себя. Там же едят-пьют, и уезжают.
Ну, вот скажите мне, как их можно наказать? Пенитенциарная система по определению бессильна, там их не смогут научить, что гадить под себя нехорошо. Рублем бить? Бильщиков не хватит, просторов у нас много, все реки-леса не обежишь с кассовым аппаратом.
А главное - они же это преступление (а в том, что это - преступление, никто, думаю, спорить не будет, правда?) не ради выгоды совершают, что за выгода - загадить свое же, и сидеть в грязи? И не по ошибке, и не находясь в заблуждении - потому что они четко знают, что делают, отодвигая ногой сваленные до них такими же имбецилами банки, бутылки, пакеты, и проч и проч, садясь в центр этой кучи и начиная добавлять мусора по мере пожирания всяческой своей имбецильной еды.
Ну, и как их наказывать? Как вы думаете? Я лично не знаю. А в том, что их нельзя перевоспитать - не сомневаюсь ни секунды. Такое не лечится.
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поэтому я пока не вижу никаких надежд на то, что нынешняя реальность как-то в недалеком будущем измениться)
я вообще не очень оптимист, да))
По-второму вопросу - отучить свинью гадить нельзя. Но можно создать зоны, свободные от свиней. Есть же у нас немало цивилизованных зон отдыха, где всё чисто и аккуратно? Ну да, вход как правило платный, зато чистота.
ну, в общем-то, не лишено смысла, да
а нормально то, что редко кому удается честным трудом обеспечить себе нормальное существование?
а нормально то, что проще уехать из этой страны, чем дождаться лучшей жизни?
а нормально то, что ....
и дальше список вопросов, которые невозможно пронумеровать. страна безнадежная. только есть ли смысл задавать эти вопросы? к чему они?
самый интересный для меня вопрос в другом - будет ли у нас революция в ближайшей пятилетке или нет.
@.
Приведу один интересный пример. Бродячие собаки никогда не гадят на траву под деревом, а ищут укромное место. Не обращали внимание? А всё потому, что инстинкт самосохранения говорит животному, что в этот момент оно беззащитно. А вот одомашненные знают, что если что - хозяин защитит...
@.
Но Вы не ответили на вопрос- как наказывать-то?!
Как мне кажется, извне повлиять практически невозможно, должно что-то в самом человеке измениться. Сколько времени наши предки в нашей тогда ещё нераспавшейся великой стране пытались создать общество идеальных людей. Мама всерьёз занималась проблемами коммунистического воспитания студенчества. Оказалось - утопия.
Человек должен понять и прочувствовать - не для кого-то, не из-за чего-то, а исключительно сам для себя. Некоторым это поможет сделать общепринятая мораль, для кого-то духовность, для кого-то (и это важно!) пример родителей или старших товарищей.
Единственно разве что экономический фактор. Но штрафы - это сразу коррупционно-ёмкая отрасль, и мы возвращаемся к первой части корневого месседжа.
@.
а понять и прочувствовать человек, коорый может чего-то жрать сам и пихать чего-то в своего ребенка буквально, в прямом смысле слова, сидя в куче мусора - ничего не может. ничего он не может понять и прочувствовать.
Европа очень разная. На Сардинии собачьи экскременты много где. 12 км. пролив. Корсика. Везде стоят столбики с ящиками. В ящиках полиэтиленовые пакеты для уборки за собакой. Бесплатно. В г.Бониваччо и окрестностях чисто.
В Финляндии. Вроде хозяева убирают, но тогда, когда никто не видит - не убирают.
Правда для таких случаев в той же Финляндии есть штат дворников, которые убирают неубранное.
просто там, ежели поймают - а шансов на это очень, очень много! - мало никому не покажется. не убрал за собачкой, а сосед позвонил и доложил. и кирдык-с.
Вопрос организации. Не только "поимки" и наказания. Но и его неотвратимости. В Италии штрафы те же за всякую срань что во Франции. Но вероятность наказания другая.
И вопрос организации уборки. Финны мусорят (окурками, пустыми пачками из под сигарет и т.п.) огого как. Но там хорошо поставлена служба уборки.
И не потому, что детей жалко, а собак. Возле детских площадок обычно набросаны объедки, маленьких детей испражняют тут же. В-общем, для собственных собак безопасности.
Так вот, проходя мимо детской площадки, увидел нескольких подростков, бьющих там бутылки.
Подошёл поближе и предложил им аккуратно собрать осколки под угрозой сдать их в милицию.
Наверное так бы и сделал, если бы они не послушались, не бить же их. А убежать они побоялись - вдруг я собаку на задержание вздумаю потренировать.
А сейчас у нас по большинству лесных массивов гуляют сотрудники милиции - служебных собак выгуливают.
Так что рецепт прост - ловить на месте и заставлять убирать. Не только за собой.
Другие наказания и не нужны, по большому счёту.
@.
Более значимый фактор - неотвратимость наказания. Это не панацея, но возвращает в нормальное состояние большую массу в принципе нормальных людей. Для примера возьмем штрафы за непристегнутые ремни, когда они были равны 50 руб.
В Москве 50 руб. для гаишника не деньги, поэтому за ремни штрафовали, если уж совсем не за что было. А как ремешок подорожал, так у московских ГАИшников сразу проснулся интерес. Они стали штрафовать, а москвичи пристегиваться. А в регионах, где ГАИшники не жили по принципу "50 руб. - это не деньги", и до подорожания штрафа не было повального непристегивания. Получается, можно и без изменения размера наказания заставлять соблюдать правила, .... если, конечно, хотеть этого.
(с) Собачье сердце.
так что предлагаете, к каждой речке поставить по гаишнику?))
но главный вопрос - кто хватать-то будет?
Жаль, что у нас такое вряд ли прокатит - заявлений будет "море"..
А вообще - перевоспитывать или наказывать бесполезно - если человека с детства не приучили чистить зубы, уступать старшим место в автобусе и переходить дорогу только на зеленый свет, то бесполезно их переучивать. Обидно, что такие люди и своих детей не смогут научить простой истине : "Встал, умылся, почистил зубы, привел себя в порядок. – убери Планету" (Сент-Экзюпери) .
Пока что это совершенно не наша тема. Да и полиция по вашему сигналу никуда не подорвется.
Сильное заявление. Зачем вы наказываете убийцу, это же бесполезно.
Одна из функций наказания устрашение всех остальных. Другая функция - возмездие. А перевоспитание (реабилитация) - третья сторона.
Мне кажется, реабилитация и адаптация - главная функция, которую государство должно гарантировать гражданам. однако далеко не всех можно реабилитировать. и перевоспитать - не всех. про то и говорим. Ведь если вдуматься, ужас в том, что даже убить можно с какой-то целью- по неосторжности или в целях самообороны. а украсть - например, от голода. Значит, есть что реабилитировать и перевоспитывать. А нагадить себе, своим детям и ближнему на голову - ну, какая тут цель? никакой абсолютно. Это какое-то совсем другое устройство мозга.
попробуйте этот вопрос задать матери убитого ребенка. у вас есть альтернативное предложение, что делать с убийцей? только не говорите, что его надо не посадить, а растрелять или вывести на необитаемый остров. Это все будет наказание. А есть вариант "не наказать"?
Это позиция. Такой доктрины придерживались советские криминологи. О том, что важнее реабилитация или возмездие или еще что-то - спорили и спорят. Истина, как водится, где-то посередине.
по п.2 - думаю, Вам известно про советских криминологов больше, чем мне, но насколько я знаю, советская пенитенциарная система декларировала перевоспитание, а внедряла - наказание, то есть по сути была карательной.
Меня же интересовало следующее. Я говорила, что есть преступления, за которые не понимаю, как можно и нужно карать, а перевоспитывать - бесполезно. потому и спрашивала ваше мнение.
Кажется, я понял в чем проблема. Мы просто не договорились о терминах. Вы противопоставляете перевоспитание и наказание. Я - нет.
Наказание - это форма. Перевоспитание - это функция наказания. Покарать преступника - это тоже функция наказания. У наказания есть и другие функции. Наказание должно в идеале выполнять все функции. При этом надо заранее понимать, что идеал не всегда достижим, а потому нормально, если наказания хоть какую-то функцию выполняет.
Что до размера наказания для тех лиц, в отношении которых,по вашему мнению, не возможно перевоспитание, то говорить абстрактно об этом невозможно. А предметно речь шла только о загрязнителях окружающей среды. Но я не согласен, что там 100% закоренелые нарушители.
Да это нормальные люди в общем и целом. Штрафа вполне хватит, чтобы их научить порядку. А кто не научится, то по крайней мере позволит профинансировать уборку территории, им загрязненной.
они не закоренелые преступники, конечно. они закоренелые засранцы.
конечно, бить рублем, до икоты. но мы уже говорили выше - проблема в том, что все попытки контролировать процесс носят точечный характер, а значит, эффекта не дает.
у вас слишком быстро меняются цели. В последний раз вы хотели услышать про "как можно и нужно карать". К сожалению, ваш новый вопрос слишком философский, чтобы даже пытаться на него ответить в блоге.
Что же касается моей не- или погрешимости, то - я не на исповеди, и Вы, думаю, не исповедник. И в принципе прошу на личности не переходить.
А цели мои никак не меняются. Я с самого начала спрашивала -как их наказывать, этих засранцев со слабостями? Да, ответа нет. Так про то и был пост.
В общем-то согласен с этим.
Ну каждый из нас мусорил я думаю.
Или ещё что-то такое делал.
Называть его засранцем за это?
Если он постоянно это делает-то да.
А так,идеальных людей не бывает.
Сначала надо сказать пару раз,что нельзя это делать,а потом уже наказывать.И наказания по возрастающей,а не сразу на зону за брошенный окурок.
они не закоренелые преступники, конечно. они закоренелые засранцы.
конечно, бить рублем, до икоты.
У каждого разное мнение.
Не принимайте это на свой счёт.Я в целом как может развиваться мера наказания у некоторых читателей этого блога,если изначально называть
таких людей засранцами.
Ну бывает,что поехала семья на шашлыки на пляж,убрала всё в мешок после себя,идёт 1 км,два возле дороги,а мусорки нет.
Ну и оставили мусор возле дерева,тяжело нести,на электричке доехали,потом пешком.
Ну,да намусорили.Ну оштрафовать можно.Ну засранцы только когда
неоднократно мусорят.Или засранцы те,кто не поставил и не убирает мусорку в местах отдыха.Налоги же на это тоже тратятся.
А демагогия весь этот блог и многих других(Это моё мнение,никак Вас обидеть не хочу,поговорят и разойдутся,фильм "12" мне нравится на эту тему).
Капля добра лучше бочки философии.
Фильм "12" люблю, о чем сообщала лично автору (режиссеру) произведения)
а вот ситуации, о которых говорю я - печальная реальность. никакая семья ни с каким мешком и электричкой. а сотни и тысячи машин (включая, например, на моих прямо глазах, КАМАЗ!) выезжают непосредственно на берег реки, выгружают тонны жратвы, поглощают ее и уезжают, оставляя все продукты своей жизнедеятельности. И не надо рассказывать, что это случайно, не нарочно, и так далее. Это, по моему глубокому убеждению, НЕ случайно, это нарочно, это засранцы и преступники.
А с тем, что везде должны стоять мусорные контейнеры, не согласиться нельзя. Конечно, обязательно должны.
http://www.old.aif.ru/articles/article_prmid_dta79168.html
при этом у окурков есть отличный шанс "перевариться" землей, а у бутылок и пакетов - нет ни единого. значит, должно быть в десятки раз жестче все.
Откуда выкорчевали? У кого выкорчевали? У жителя нечерноземной деревни? Который не знал как двери придерживать? А потом приехал на стройки коммунизма или на рабфак поступать. Рабфак ему может какие знания и дал, чисто технические. А насчет ног и дверей его никто не обучал...
была еще масса социальных катаклизмов,но! 20 лет назад приведенные
примеры были обычным делом для всех, вне зависимости от места рождения
и прописки. Я это ооочень хорошо помню.
примеры были обычным делом для всех, вне зависимости от места рождения
и прописки
Да неужели? А как же с районами массового заселения рабочими-лимитчиками? Они не то что двери не придерживали, не извинялись. Они, пардон, животы друг другу вспарывали регулярно, то стакан не поделив, то бабу, такую же как и собственно преступник и его жертва. Говорю со знанием дела, как выезжавший регулярно на подобные убийства еще в очень советское время.
Ну да. Потом это называлось "Подготовительное отделение". Которое заканчивал, допустим, человек имеющий партбилет и хорошую характеристику из армии. Но в своей жизни прочел он всего 2 книжки. "Колобок" и зеленую... ну как там ее... забыл название. А о чем не помню уж и подавно.
А после ПО он совершенно спокойно заканчивал ВУЗ, становился, например, судьей (подходил по возрасту, парбилет опять же...). И ничего, что он к тем двум книжкам во время учебы ничего не добавил. Зато пока учился, с трамплина на лыжах хорошо прыгал. Например. И это "например" в себе содержит реальный пример. Не единичный.
Собрали 3,5 млн.рублей штрафов....
Я думаю, при соответствующей законодательной базе и соответствующей социальной рекламе (не разовой, а постоянной) можно решить этот вопрос хотя бы частично. Регионы на своем уровне пытаются что-то делать (огромные штрафы за выброс мусора с балконов, акции Калининграда и Москвы и т.д.), но это касается в основном населенных пунктов и мало интересует федералов.
Жаль, что на федеральном уровне - не до проблем с экологией.. там другие вопросы решают из серии "есть ли жизнь на марсе".
Я вижу решение в следующем:
1)урны должны быть в шаговой доступности и убираться своевременно,а не быть заполненными доверху.
Человек хочет выкинуть туда плёнку от сигарет, а её ветром уносит
2)Постоянная ежедневная социальная реклама в СМИ,на постерах и т.п.,что так то делать нехорошо.
3)Штрафовать,но не делать это манией. Штраф должен быть большой и человек должен знать,что за это периодически штрафуют.Главное -это осознание человеком,что это нехорошо, а не своё удобство на первом месте.
В лондонских электричках никто не курит.Потом прочитал,что
штраф 1000 фунтов.
4) Человек гадит,когда знает,что никто не будет его явно
осуждать
и демонстрировать и говорить о его поступке.
По поводу "явно осуждать" это требует мужества.
Ведь у нас принцип часто:Лишь бы меня не трогали и лишь бы в моём дворе,площадке было чисто(ну и можно пойти дальше,лишь бы у меня в Питере,Москве была хорошая з\пл, а то что у учителей в глубинке з/пл 3500-3700р неважно,ну это я отклонился здесь от экологии).
Часто мусорит накаченное быдло и/или компании,агрессивно относящиеся к критике(хотя я думаю каждый негативно относится к критике в свой адрес).Мы скажем тихонько:"Вот урод",но не будем подбегать и говорить:"Ты,что делаешь,урод,поднял окурок быстро,мусоришь в моём городе,я хочу жить в чистом городе,а не в куче мусора!".Медицина дорогая,да и кому-ты нужен больной.
Да и тем более ты один вмешаешься,все остальные пройдут мимо,
дела,это не мои проблемы,зачем мне портить настроение и т.п.
Если бы все навалились и отпинали,это другое.
За что избили?,да вот окурок бросил.Хотя это я перегибаю палку,просто есть много людей,которые хорошо понимают только силу.Как у нас в школе говорили:"Боиться,значит уважает,уважает,значит любит"
Поэтому предлагаю принять законы,разрешающие,показывать таких людей в СМИ.Например 10 мин в день перед футбольным матчем на 1 канале.
-Здравствуйте,экологич служба,почему выбросили окурок
Тут же оператор снимает лицо и оправдания гражданина.
Покруче всяких штрафов я думаю будет.
Поставить камеры на самых мусорных местах.Снимать номера машин,из которых мусорят,
автоматом начислять штраф.
Это должно быть не повально,а периодически,но постоянно.
5)Воспитывать в семье и в школе.Как правило эти 2 института воспитания формируют человека навсегда.
Хотя у меня младший брат,в одной семье росли.
Но в школе разные компании были,у него "крутые,авторитетные".
Он мог без зазрения совести выкинуть пачку в окно машины,я нет.
Тут же ещё смелость противопоставить себя коллективу.
Пример:"Едем мы в машине с мужиками,попили водички,мне говорит один старше меня лет на 20,авторитетный,что выкини бутылку,ветром отнесёт."
Я ему говорю:"Что не буду мусорить,это 100 лет будет перерабатываться".
"А,ну ты же у нас из культурной столицы,мы тут деревня".
Ну и вся компания как правило на его стороне,ехидничает и смеётся в твой адрес.
Здесь нужна непреклонность и следование своим принципам.
Я взрослый человек и мнения большинства других людей,которые я считаю неправильными,меня не трогают и не изменят мою точку зрения.
А когда человеку 10-15 лет?
-Ну,ты зануда,Петров,выкинь ты эту пачку в окно.
(Очень действует,когда произноситься девушкой и сопровождается весёлым женским смехом её подружек)
Будешь и дальше продолжать следовать своим принципам,не мусорить,переходить только на зел. свет,приходить домой до 23ч,ездить 60 км/ч вместо того,чтобы выжать 160?
Так ты зануда!!Скучно с тобой
Ну,хочется,чтобы с тобой дружили,быть своим парнем в школе, в компании,так ведь?
Главное,я считаю,чтобы человек понимал,что это его дом,улица,город и от его действий напрямую зависит,как у нас будет чисто.
Я не правильный и тоже мусорил,где-то урны не было,где-то просто так.
Просто это же можно,вседозволенность.
Можно:мусорить,материться в общественных местах,
курить,чтоб дым ветром относился назад,на толпу пешеходов,
можно орать на своих детей,ведь они твоя собственность,
можно нарушать ПДД,ведь всегда можно сказать:"Командир,может договоримся?"
Многое можно.Но когда-то приходит понимание,что лучше,когда нельзя.
Проблема в том,что всё это на словах и останется,а кто это делать будет?
Вот мы сидим в офисах,пишем правильные слова,как что надо делать и что? Всё останется как и было.Потому что нужен кто-то,кто будет эти действия воплощать.Милиции на это не хватит.
Я не пассивный и готов поучаствовать в создании чистоты.
Например,сколотить группу таких же единомышленников.
Вечером мы бы гуляли и кто бросит окурок,того бы принуждали
поднять.Чисто по понятиям.
Но,например,мы прикопались к гламурной цаце возле супермаркета,которая бросила окурок на улицу,когда рядом была урна.
Что мы можем сделать?Сказать,что это нехорошо?Да,можем.
"Идите на.." нам скажут,мы начнём настаивать,не давать ей уйти,пока не поднимет,она в крик,за телефончик:"Алё,Паша,ко мне тут какие-то ублюдки пристают".Паша работает в охранном агентстве,директор телекомпании или ещё где,да например в милиции,в каком-то отделе.Приехал в гражданском.Ну,мы,его скрутили,когда он пытался драку затеять,а девушке окурок обратно затолкали,ну например,в сумочку.Грубо,но действенно,сначала мы же вежливо попросили поднять и выкинуть.
Нападение на сотрудника милиции,нападение на девушку,
уголовная статья.Плюс общество на стороне девушки и её парня.Тут же журналисты,НТВ,криминал.
"Сегодня возле супермаркета банда отморозков пристала к беззащитной девушке и избила её парня".
Для более жаркой сенсации можно написать:"она была беременна,больна и т.п.,а её парень заслуженный артист или директор птицефабрики,которая помогала пенсионерам и т.п."
Это могут быть дети(бросили фантик),пенсионер-ветеран,который поджёг 3 немецких танка,а тут в городе,который он защищал,его принуждают поднять окурок с улицы и т.п.
Потом,в милиции,когда ты будешь расказывать в КПЗ,что пристал к девушке(детям.ветерану),т.к. она выкинула окурок на улицу,а не в урну,тебе скажут:"Ну,ты и ..удак,тебе что больше не х.. делать что-ли".
А в том-то и дело,что есть.Работа,зарплата хорошая,семья.
Маме помогал.Книги любил читать.Жюль Верна,Виктора Гюго,на квартиру копил,работал много.
Ну,ты им объясняешь,что никто кроме меня этим не занимается,надо что-то делать!!Ведь мы же в грязи живём!
Я буду не прав и меня и таких же единомышленников накажут.
И на каком-то форуме(может и на этом)будут говорить,что таких надо публично расстреливать и пулю пусть оплачивают
его родственники.А ведь я хотел как лучше?!!Чтоб чище было!!Не сидел, не отсиживался,а что-то реально делал чтобы вразумить это мусорящее быдло!
А это не быдло,это уважаемые люди были,а быдло это ты на самом деле.
Или к примеру ведущий какой-нибудь передачи скажет:давайте показывать ролики про мусорящих,а ему начальник скажет,это будет иметь низкий рейтинг,непопулярно и вообще снимай то,что тебе говорят,например криминал или как люди отношения выясняют в семье.
А ты не послушался и выдал ролик,как многие знаменитости мусорят, в эфир,в самое популярное время,в ролике в том числе фигурировал
сын директора телекомпании,который выгуливал собаку на детской площадке и там же курил и кидал окурки.
Многие увидели,осудили этих гадов.
А тебя почему-то уволили,в др компании не берут.
Ну.ты же правду показал,чтобы этим людям совестно стало.
Конечно тебе посочувствуют,пожалеют,но..денег на жизнь не дадут,а у тебя как у популярного ведущего неплохая была зпл.
Эти все примеры выдуманные и преувеличенные,но у каждого поступка может быть двойная мораль.
Вот я шёл с работы.На моих глазах в 10 метрах мужик прыгнул с моста,и утонул потом.Я хотел его спасти,не успел,рядом кто шёл,так и шёл.Ну,зеваки были.
Я сразу же позвонил 02,03.Никто больше этого не сделал,хотя место было людное.
И скорая и милиция,приехавшие на место,грубо со мной разговаривали,я им проблемы создал.Потом меня повезли в отделение,там писал заявление,что видел.Опер со мной матом разговаривал,говорит,не хочет человек жить,не надо,
зачем ему мешать,тебе больше всех надо?!!
А ты нам проблемы создал,лишнюю работу.
А ведь я хотел как лучше,человек же сбросился с моста,надо звонить,спасать,что-то делать,но не проходить мимо!!!.В отделение привезли,обратно пешочком,нахамили,время,нервы потерял.Надо было как все.
Дурак.
Вот ещё как можно как бороться с мусорщиками:
1)Где мусорят,поставить объявления "Штраф 1000руб".
2)Создать бригады,которые имеют установленные законом права причинять силу и увозить в отделение в отношении любого лица,которое мусорит.С ними может быть 1 милиционер
3)Каждый человек может записаться в такую бригаду.
Расклеить везде в городе,на домах объявления,что можно каждому гражданину
один день в месяц(или постоянно) работать в этой бригаде.
На этот день фирма ему даёт выходной(принимаются законы,как вот ты кровь сдаёшь тебе положено)
4)Собирается бригада из таких людей, человек 10-20.
Заранее пишут заявление:"Хочу поработать 1 августа в бригаде чистильщиков и т.п."
Идут по городу,останавливают нарушителей,просят заплатить.Не платят,применяют силу,увозят в отделение.
Потом на пляж.Сколько у нас окурков на пляже на 1 кв м?
Докапываются ко всем,кто оставил окурок.
(Потом весь пляж их дружно избивает,ну это лирика,если не хлюпики и человек 20,то не изобъют).
Половина от штрафа бригаде,половина в бюджет.
Сто человек за день оштрафовали,50 тыс получили,неплохо.
Чище станет точно,можно просто стоять возле автобусной остановки и деньги рекой потекут.
Но всё это популизм чистой воды.
Как действия ЛДПР(члены которой были сами замешаны в криминале).Знают, что не пройдет, но отклик вызовет живейший.
Поэтому вот Вы написали топик,поговорили первые дни,потом
всё заглохнет(ну если топик на видном месте как известного человека,то периодически будут пописывать).
Я не пессимист,я реалист.
Поэтому делая мир вокруг лучше в соответствие со своими понятиями,я не забываю,что могу получить за это по башке.
таки да, нельзя. и неплохо бы, чтобы каждый про это помнил. Ну, или чтоб ему почаще напоминали)
Жаль только самое ценное имущество чиновника находится за бугром, да и записано оно на всякого рода внучатых дедушек.
как-то большая зона может получиться)))
Короче, не будет этого никогда.
Важно есть ли на самом деле наказание, исполняется ли оно как нужно или оно остается только на бумаге.
У нас в стране куча законов и они абсолютно нормальные и если бы их просто элементарно выполняли вопроса о том как наказывать не стоял бы.
Проблема не в законах, а их исполнении, как может закон быть эффективным если те кто его выполняют сами же и нарушают.
Принятие доп. закон и различных под пунктов усложнить жизнь только тем кто его соблюдает.
P/S
Пока нет силы воли - не будет действия