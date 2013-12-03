Как найти хороший банк?(вторая часть)

Несколько дней назад я ввел критерий Надежности тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Критерий вызвал большой интерес и поспособствовал дискуссии.
Кто-то поддержал, кто-то стал с ней спорить, а в одном из разделов форума просто
удалили все что посвящено этой теме и мне написали чтобы в этом разделе я
"не пропагандировал свой критерий".
Это не последнее сообщение посвященное теме надежности банков.
Тут я бы хотел донести некоторые важные на мой взгляд слова и немного уточнить свою метод.
1. Метод расчета надежности не может описать всех возможных ситуаций.
Например он усложняется в случае когда банк входит в некоторую группу -
например банковскую или финансово промышленную.
Так же банк может быть "дочкой" заграничного банка.
Так же это могут быть госбанки у которых есть подпитка от ЦБ и Бюджета.
Для них надо считать отдельно.
2. Есть какое-то количество банков имеющих небольшие активы, которые
заточены исключительно под криминал.
3. Не исключено что банк может потерять и по другой причине лицензию,
например по причине того что ЦБ внезапно увидит что у банка отрицательный
капитал, об этом напишу в другой раз.
Тут же я предлагаю остановится на банках не входящих в банковские
и иные группы(если нет четкого понимая списка участников этих групп).
Входящих в Топ-500 по размеру активов(более маленькие банки часто
сложней прогнозировать, там чаще случаются откровенные ситуации
когда в кассе например нет наличности.
Из Истории(надеюсь если что-то забыл читатель добавит)
Банки потерявшие лицензию или санированные начиная с осени
этого года, входящие в топ-500 по размеру активов по последней отчетности:
Банки что потеряли лицензию либо санированы.
1. Волжский социальный банк: Надежность 61.4%(потерял лицензию)
2. Волго-Камский: Надежность 51.4%(потерял лицензию)
3. Мастер-банк: Надежность 74.3% (Потерял лицензию)
4. Первый Экспресс: Надежность 31.4% (Потерял лицензию)
5. Пушкино: Надежность 21%(Потерял лицензию)
6. Солидарность(Самара): 64.2% (Санирован)
Банки что в данный момент испытывают трудности:
Смоленский: Надежность 55%
БПФ: Надежность 61%
Еще раз хочу подчеркнуть, что невысокая надежность не является гарантией того
что у банка отзовут лицензию, да и в первую метод предназначен для поиска
надежного банка. А надежный банк из Топ-500, можно найти просто рассчитав
его надежность по предложенной методике.
Разумеется он не будет работать всегда, но польза от него считаю есть.
Комментарии 44
Надежность данного банка на 1 ноября составляла 91.1%.
Это пока рекордсмен по надежности из тех у кого возникали проблемы.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5937590#comments
У СБ Банка такая бизнес модель, что он обслуживает в основном корпоративных клиентов, поэтому из пассивов у него большая доля средств просто на текущих счетах юрлиц. Которые теоретически конечно могут убежать за 1 день, но для этого нужен серьезный повод...
получается что с одной стороны 62% очень мало и в случае если все юрики захотят убежать, то физикам ничего не останется. С другой стороны, если у банка есть доступ к рынку МБК, то он может потушить пожар и работать себе далее..
в итоге вопрос: как узнать у каких банков сейчас есть проблемы с доступом к рынку межбанковского кредитования? если нет блумберга и др. проффесиональных систем?
из банка надо уходить.
Дополнительная информация повышает точность прогнозирования.
(Это очень мало!)
Про международный акционерный банк хочу сказать что там почти все депозиты
размещены на срок более года юрлицами(безотзывные), я бы за потерю ликвидности в
данном банке не переживал. Думаю он надежный, не смотря что формально Надежность получается не высокой.
Остальные три банка посчитал по группе, получилась надежность 91.5% - не сказал бы что она избыточная, но когда 3 банка в группе - попавшему в затруднение могут помочь другие.
Не совсем понял на что Вы обратили внимание. Может у КРК ликвидности очень много?
Он в группе, как я понял, пока развивающимся считается, они туда менеджера из Росссийского кредита отправили.
Да, с ликвидностью в группе довольно неплохо. Меня единственно насторожила относительно небольшая величина капитала АМБ в сочетании со значительной величиной прочих активов. Если бы не это, за АМБ в частности я бы точно был спокоен на ближайшее время.
и все таки если не 10% физиков, а 30% сразу придет?)
Вот случай Паники в Туле, прибежало 21%:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=193351&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01
У банка была надежность 123%. Устоял.
теперь может спокойно финансировать покупку воводчных заводов за наши деньги)
что насчет ТКС? хорошая у них ликвидность?)
Там с неплатежами большая проблема. С ТКС тоже пока все очень хорошо.
Всё верно, наука без формул - не наука, а просто вешание лапши на уши и паренье мозгов!
Благодарю за Ваши статьи, интересные и познавательные комментарии.
Хотелось бы узнать Вашу оценку надежности Русского ипотечного банка, Военно-промышленного банка, Банка корпоративного финансирования, Эксперт-банка, банков "Образование ","Транспортный", "Балтика", "Церих", "Гринфилд", Регионинвест ?
Надо понимать, что в России политические риски выше экономических. А линия ужесточения идет и будет продолжаться. Поэтому найдите хоть 5000% надежности - вы же не знаете чем реально банк занимается. А формула эта более-менее лишь показывает ликвидность, так как данные берутся с опозданием на недели и отчетность эта рисуется. Александр так и пишет в первой части, что вопросы отзыва лицензий не в поле зрения обывателя.
В России есть госбанки. Есть крупные частные банки. И все прекрасно понимают, что будет с вкладами в таких банках в случае кризиса. Да и ставки там стали такими, что смысла держать вклады особого нет. Так что в поиске золотой середины в первую очередь паниковать не надо. Увы, иного выхода кроме как дробить до 700к сейчас нет, так как истинную картину в выбранном по любой формуле надежности банке знают только те, кто близок к этому банку, и это будут далеко не рядовые вкладчики.
Поймите. Политика ЦБ на ужесточение - нужное мероприятие, но приводящее к нестабильности. Со своей стороны вкладчики имеют только 2 связанных инструмента - пробовать выйти в кеш, тем самым подтапливая систему и открываться до гарантированной суммы. И чем раньше и активней такое произойдет, тем раньше наши законотворцы примут нужные законы и страхование вкладов действительно станет страхованием, а не временной кредитной линией.
...по теме - нужно еще какой-нибудь к формуле третий параметр выработать, политический. Например, смотреть на состав акционеров...
Ничего больше не надо. Это индикатор, как тест на беременность. А дальше к врачу. Либо, если в состоянии самому делать глубокий анализ по всей имеющейся информации.
2 "ничего больше не надо." - говорите за себя, ВАМ НЕ НАДО.
не навязывайте своего незатейливого взгляда людям.
По сути отвечу. "Ничего больше не надо", я имел ввиду, что не надо нагружать индикатор, особенно субъективными параметрами, коеми являются какие-то политические параметры. Есть индикатор, если он дал положительный результат, ваше право более внимательно присмотреться к банку, поискать по нему информацию, внимательно посмотреть баланс(если можете) посмотреть параметры рентабельности. В конечном случае обратиться к Базелю 3. Кто вам мешает? Вот если индикатор оказался в красной зоне, то наверное и смотреть то не на что(если это не гос. банк). Вы же сами говорите, что не надо использовать данную формулу как единственную, все с вами согласны, но она хороша тем, что любой человек(не экономист) может оценить вероятность невыплаты ему средств данным банком. А дальше слово аналитикам, вы видимо один из них.
Про экономику. При резком(при политическом) крахе банка многие малые и средние предприятия теряют оборотные средства и могут просто разориться, если это приводит к эффекту домино, то экономике будет очень плохо. Это еще один фактор, влияющий на положение экономики. Мог бы еще привести доводы о влиянии разорения банков на экономику страны, но думаю вы не хуже меня знаете.
...Но считать его - забавно. Я вот нашел целый ряд банков, которые имеют аж отрицательный капитал на протяжении месяцев. - не 0% надежности, а минус! А они живут...
http://www.banki.ru/blog/super2/4552.php
Из топ-500 пока не один клиент банка с 1 июля не пострадал из тех кто пользовался
моей методикой (Разумеется гипотетически пользовался, т.к. опубликовал я ее только в конце ноября).
На самом деле от нее нет ничего кроме пользы. Клиенты банков начинают понимать
как какие банки относительно надежны и пропадает тревога, а банкиры понимают
каким им надо соответствовать критериям чтобы снизить риск до минимума.
Разговор о проблеме - это путь к ее решению.
Хуже когда все замалчивается.
Данный показатель планируется к введению в РФ с 1 января 2015 года в перечень обязательных нормативов. Подробнее по LCR http://www.bis.org/publ/bcbs238.htm Для расчета LCR необходимы данные МСФО.
В итоге по теме: все уже разработано, и если придумываете колесо, то хотя бы ознакомьтесь с имеющейся литературой.
По теме. У всех клиентов банка есть доступ к МСФО и все знают, что это такое?
Спасибо за Ваши комментарии и пояснения, очень полезны, на мой взгляд. По вашей методике посчитал надежность нескольких интересующих меня банков. Получилось так.
Интеркоммерц банк: надежность 49%, при Н1=11,55
НБ Траст: надежность 89%, при Н1=10,42
Русский стандарт: надежность очень высокая 249 %, а вот Н1 нигде не опубликован. Что это может означать?
И еще,где-то в др ветке обсуждения, видел ваш комментарий, в кот Вы рассчитали надежность Интеркоммерц 106,1%. Я не прав в своем расчете? А также, почему у Траста такие показатели, с чем это связано может быть? Ведь рейтинг у банка очень высокий, по активам и прибыли, http://www.banki.ru/banks/bank/trust/, входит в первую полсотни. Мне нужно выбрать два-три надежных банка, для размещения в них депозитов. Поэтому прошу Ваши комментарии и может быть совета. smile:) Благодарю заранее.
PS Видите, реальный сектор уже пользуется Вашей методикой вовсю:)
Например если посмотрите увидите тенденцию оттока вкладов(в прошлом месяце),
наверно можно сказать о том что портфель кредитов не кажется слишком приглаженным,
показана высокая просрочка. Но на ряду с высокой просрочкой у него растут прочие активы,
что скорей говорит о том что он в них прячет какие-то проблемы.
Если поглядите список тех банко у которых за последние 3 месяца случились проблемы,
то увидите что больше было только в тех случаях когда банкам не повезло(паника в регионе,
обыск, проблема с обслуживанием кредитных карт).
Кроме того сейчас есть много банков где надежность еще ниже.
Нет у банка 100% обреченности, но ситуация очень сложная.
Что Вы думаете по поводу банка «Югра»?
Норматив Н1 в октябре был 44%, в ноябре 29%
Надёжность к октябре 266%, в ноябре 46,6%
За месяц в пять раз уменьшился объем высоколиквидных активов.
Про последних почитайте например тут:
http://дельтабезопасность.рф/news/rejderskij-zahvat-hotiny.html
Далее переходим к пассивам: расчетные счета клиентов никогда не уходят до нуля. в случае кризиса можно брать примерно половину от их остатков, хотя здесь все индивидуально. А вот физики как раз могут из-за паники забрать намного больше чем 10%.
Резюмируя могу сказать, что ни один аналитик не способен просчитать устойчивость банка во время кризиса. приблизительный прогноз может сделать только риск менеджер с помощью стресс-теста, который является "инсайдером" данной кредитной организации. Отзыв лицензии Мастер-банка повлек за собой сбой взаиморасчетов между банками, потерю доверия друг к другу на межбанковском рынке и, как следствие ---острую нехватку ликвидности. Таким образом, даже чистый хороший банк, с хорошим балансом и показателями на отчетные даты, внутри месяца может начать испытвать нехватку ликвидности и (или) отток депозитов, что преведет его к приостановлению платежей и т.д.
По поводу Векселей Вы правы! Действительно надо их исключить.
По поводу облигаций - их на самом деле можно еще и продать и тогда дисконт будет меньше, а то что они заложены - это учитывает вычитание привлеченных межбанковскиских кредитов в переменной A.
По поводу не снижаемых остатков, я привел наиболее простую для понимания формулу,
по хорошему конечно надо там заложить какой нибудь коэффициент отличный от единицы,
возможно 0.8, так же можно было бы добавить в переменную B треть депозитов юрлиц
со сроком до 90 дней, возможно еще с каким нибудь небольшим коэффициентом можно добавит депозиты юрлиц (добавка трети от депозитов до 90 дней и с небольшим коэффициентом депозитов юрлиц компенсирует частично ввод отличного
от 1 коэффициента для текущих счетов юрлиц).
По поводу Физлиц, там действительно бывают ситуации когда они выносят по 20% депозитов
за месяц, но такие ситуации достаточно редки и являются следствием серьезной паники.
"Ликвидные активы" типа зарубежных ностро-счетов или краткосрочного межбанка также могут оказаться пустышкой.
В цифрах я это показал в следующем блоге:
http://www.banki.ru/blog/super2/4552.php
Вы помню удалили свои же слова по поводу того что не плохо было бы оценить результат на исторических данных, так вот я оценил, получилось что вероятность что он работает 99.4%,
т.е. более чем достаточная.
Кроме того использование одного лишь критерия "Надежность" снижает вероятность
нарваться на проблемный банк в 4! раза, а в тандеме с ограничением по Н1 результат
еще лучше.
Не страшно ошибаться - страшно не признавать свою ошибку когда Вы уже для себя
поняли что Вы не правы. Предлагаю Вам согласится с тем что предложенный мной
метод работает и забыть этот инцидент.
Из тех банков что имели Надежность ниже 100% за последние 5 месяцев каждый 24-ый
оказался таком положении, что клиенты сильно пожалели что его клиенты.
Среди тех банков что имели надежность выше 100%, только каждый 128-ой.
Причем все эти случае были отбракованы критерием Н1.
Я не утверждаю что все банки с Надежностью менее 100% потеряют лицензию, либо устроят
какую либо другую проблему клиентам на подобие той что устроил сейчас БПФ, я лишь говорю о вероятности.
Кстати если кто-то понимает что такое стоимость риска - у банков что имеют Надежность
ниже 100% стоимость риска 10% годовых. Вероятность проблем у банка с Надежностью
менее 100% в ближайшие 12 месяцев составляет 10%.
У надежных банков(тех у кого Надежность более 100%) риск в 5 раз меньше.
Более того в комплексе с Н1 вероятность еще ниже.
За последние 5 месяцев не зафиксировано не одной проблемы у банков удовлетворяющих
этому критерию.
По поводу Н2, Н3 - я предложил свою методику определения надежных банков,
которая пока не дала ни одного сбоя, зачем мне ее менять если она и так отлично работает?
Евромет принадлежит девелоперу из Нового Косино, Дмитрию Скопину, деньгами соих компаний он его наверно может поддержать в трудную минуту.
Возможно сейчас поддерживает,
но тут пока конъюнктура на рынке недвижимости не ухудшится.
Надежность данного банка 50%.
За последние 5 месяцев каждый 24-ый банк с надежностью менее 100% либо потерял
лицензию, либо перестал выполнять свои обязательства. Т.е. если экстраполировать на будущее то можно сказать что у Евромета есть вероятность в 4% что он до мая перестанет
выполнять свои обязательства перед клиентами.
Про Банк Торгового Финансирования так же сложно что-то сказать, т.к. он входит в группу.
Там надо считать по всей группе, которая международная. Риски тут не предсказуемые на мой взгляд.
Окский выглядит очень надежным в данный момент(по отчетности на 1 ноября),
Надежность 334%, Н1=14.74%
За последнии 5 месяцев(ранее не смотрел) не было не одного случая
проблем с банком из топ-500 по активам у которого одновременно
выполнялось бы 2 условия(Надежность больше 100% и Н1 больше 12%).
Возможно в будущем что-то изменится, но сейчас для него все выглядит хорошо.