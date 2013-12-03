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Как найти хороший банк?(вторая часть)

03.12.2013 17:00 44 5 501 просмотр
Несколько дней назад я ввел критерий Надежности тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Критерий вызвал большой интерес и поспособствовал дискуссии.
Кто-то поддержал, кто-то стал с ней спорить, а в одном из разделов форума просто
удалили все что посвящено этой теме и мне написали чтобы в этом разделе я
"не пропагандировал свой критерий".
Это не последнее сообщение посвященное теме надежности банков.
Тут я бы хотел донести некоторые важные на мой взгляд слова и немного уточнить свою метод.

1. Метод расчета надежности не может описать всех возможных ситуаций.
Например он усложняется в случае когда банк входит в некоторую группу -
например банковскую или финансово промышленную.
Так же банк может быть "дочкой" заграничного банка.
Так же это могут быть госбанки у которых есть подпитка от ЦБ и Бюджета.
Для них надо считать отдельно.

2. Есть какое-то количество банков имеющих небольшие активы, которые
заточены исключительно под криминал.

3. Не исключено что банк может потерять и по другой причине лицензию,
например по причине того что ЦБ внезапно увидит что у банка отрицательный
капитал, об этом напишу в другой раз.

Тут же я предлагаю остановится на банках не входящих в банковские
и иные группы(если нет четкого понимая списка участников этих групп).
Входящих в Топ-500 по размеру активов(более маленькие банки часто
сложней прогнозировать, там чаще случаются откровенные ситуации
когда в кассе например нет наличности.


Из Истории(надеюсь если что-то забыл читатель добавит)
Банки потерявшие лицензию или санированные начиная с осени
этого года, входящие в топ-500 по размеру активов по последней отчетности:

Банки что потеряли лицензию либо санированы.
1. Волжский социальный банк: Надежность 61.4%(потерял лицензию)
2. Волго-Камский: Надежность 51.4%(потерял лицензию)
3. Мастер-банк: Надежность 74.3% (Потерял лицензию)
4. Первый Экспресс: Надежность 31.4% (Потерял лицензию)
5. Пушкино: Надежность 21%(Потерял лицензию)
6. Солидарность(Самара): 64.2% (Санирован)

Банки что в данный момент испытывают трудности:
Смоленский: Надежность 55%
БПФ: Надежность 61%

Еще раз хочу подчеркнуть, что невысокая надежность не является гарантией того
что у банка отзовут лицензию, да и в первую метод предназначен для поиска
надежного банка. А надежный банк из Топ-500, можно найти просто рассчитав
его надежность по предложенной методике.
Разумеется он не будет работать всегда, но польза от него считаю есть.

Комментарии 44

Александр  (supеr)
#
Фиа-Банк ввел ограничения на выдачу вкладов
Надежность данного банка на 1 ноября составляла 91.1%.
Это пока рекордсмен по надежности из тех у кого возникали проблемы.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5937590#comments
Aleksey  (pleaman)
#
На примере Судостроительного банка, у которого ликвиити кавередж ратио только 62% я обнаружил, что сам по себе этот показателей у разных банков показывает разное)

У СБ Банка такая бизнес модель, что он обслуживает в основном корпоративных клиентов, поэтому из пассивов у него большая доля средств просто на текущих счетах юрлиц. Которые теоретически конечно могут убежать за 1 день, но для этого нужен серьезный повод...

получается что с одной стороны 62% очень мало и в случае если все юрики захотят убежать, то физикам ничего не останется. С другой стороны, если у банка есть доступ к рынку МБК, то он может потушить пожар и работать себе далее..

в итоге вопрос: как узнать у каких банков сейчас есть проблемы с доступом к рынку межбанковского кредитования? если нет блумберга и др. проффесиональных систем?
Александр  (supеr)
#
Человеку который обладает информацией о возможности привлечь данным банком МБК без залога, надо эту информацию учесть, а если человек подобной информацией не обладает, то
из банка надо уходить.
Дополнительная информация повышает точность прогнозирования.
Timka ***  (Timohka)
#
Александр!Подскажите рейтинги надежности ,ваши 100% и 12% у таких банков ,как Московский индустриальный банк и Международный акционерный банк ?Спасибо!
Александр  (supеr)
#
У Московского Индустриального Банка Надежность 34.8%, а Н1=10.34%
(Это очень мало!)

Про международный акционерный банк хочу сказать что там почти все депозиты
размещены на срок более года юрлицами(безотзывные), я бы за потерю ликвидности в
данном банке не переживал. Думаю он надежный, не смотря что формально Надежность получается не высокой.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, добрый вечер (или уже день:)! Буду благодарен за Ваше мнение о малоизвестном банке АМБ Банк (возможно, Вам и самому будет интересно его исследовать). Он входит в группу, но я Вам ее назову: Российский кредит, Мосстройэкономбанк (который разозлил народ комиссией за пополнение) и маленький КРК банк. Сам я просчитал все эти банки по Вашей методике, получил интересные результаты, в частности понял, почему М Банк ввел комиссию за пополнение. Но по-моему, я упустил какой-то подвох. Заранее спасибо за Ваше мнение.
Александр  (supеr)
#
КРК не нашел.
Остальные три банка посчитал по группе, получилась надежность 91.5% - не сказал бы что она избыточная, но когда 3 банка в группе - попавшему в затруднение могут помочь другие.
Не совсем понял на что Вы обратили внимание. Может у КРК ликвидности очень много?
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
КРК - вот он: http://www.banki.ru/banks/bank/cfc/
Он в группе, как я понял, пока развивающимся считается, они туда менеджера из Росссийского кредита отправили.
Да, с ликвидностью в группе довольно неплохо. Меня единственно насторожила относительно небольшая величина капитала АМБ в сочетании со значительной величиной прочих активов. Если бы не это, за АМБ в частности я бы точно был спокоен на ближайшее время.
Александр  (supеr)
#
Думаю за капитал пока не надо переживать, да и есть банки в группе с избыточным капиталом.
Aleksey  (pleaman)
#
Александр, интересно ваше мнение про крупные потребительские банки по вашей методике типа ТКС и Русского стандарта.
и все таки если не 10% физиков, а 30% сразу придет?)
Aleksey  (pleaman)
#
с другой стороны, если сделать допущение что 70% вкладов до 700 тыс за которые никто не волнуется, а из остальных прийдет только треть, то в принципе логично...
Aleksey  (pleaman)
#
русский стандарт думаю можно уже не считать, коли он попал в список странообразующих)
теперь может спокойно финансировать покупку воводчных заводов за наши деньги)

что насчет ТКС? хорошая у них ликвидность?)
Александр  (supеr)
#
У Русского Стандарта пока все хорошо, но думаю надо за ним внимательно следить.
Там с неплатежами большая проблема. С ТКС тоже пока все очень хорошо.
Д. С.  (Dilvl)
#
Вишь, как начинают нервничать "экономисты" как только появляются конкретные формулы с конкретными цифрами!
Всё верно, наука без формул - не наука, а просто вешание лапши на уши и паренье мозгов!
Александр  (supеr)
#
Это было видно. Думаю все кто были свидетелями того события, сделали однозначные выводы.
Фёдор Рукавишников  (StranNIK+)
#
Добрый день, Александр !
Благодарю за Ваши статьи, интересные и познавательные комментарии.

Хотелось бы узнать Вашу оценку надежности Русского ипотечного банка, Военно-промышленного банка, Банка корпоративного финансирования, Эксперт-банка, банков "Образование ","Транспортный", "Балтика", "Церих", "Гринфилд", Регионинвест ?
Александр  (supеr)
#
Ответил в предыдущем блоге.
Сергей Маревский  (Papa vyshli 200)
#
ИМХО, не стоит использовать данную формулу расчета как единственную и как безапелляционную. Автор, собственно, об этом сам говорит, за что ему большой респект и пожелания срочно продолжить изыскания на предмет новых оценок качества. Так и до рейтингового агентства дойдет:) А то в настоящий момент такое впечатление, что все ринулись считать по этой простой формуле и делать простые умозаключения.

Надо понимать, что в России политические риски выше экономических. А линия ужесточения идет и будет продолжаться. Поэтому найдите хоть 5000% надежности - вы же не знаете чем реально банк занимается. А формула эта более-менее лишь показывает ликвидность, так как данные берутся с опозданием на недели и отчетность эта рисуется. Александр так и пишет в первой части, что вопросы отзыва лицензий не в поле зрения обывателя.

В России есть госбанки. Есть крупные частные банки. И все прекрасно понимают, что будет с вкладами в таких банках в случае кризиса. Да и ставки там стали такими, что смысла держать вклады особого нет. Так что в поиске золотой середины в первую очередь паниковать не надо. Увы, иного выхода кроме как дробить до 700к сейчас нет, так как истинную картину в выбранном по любой формуле надежности банке знают только те, кто близок к этому банку, и это будут далеко не рядовые вкладчики.

Поймите. Политика ЦБ на ужесточение - нужное мероприятие, но приводящее к нестабильности. Со своей стороны вкладчики имеют только 2 связанных инструмента - пробовать выйти в кеш, тем самым подтапливая систему и открываться до гарантированной суммы. И чем раньше и активней такое произойдет, тем раньше наши законотворцы примут нужные законы и страхование вкладов действительно станет страхованием, а не временной кредитной линией.

...по теме - нужно еще какой-нибудь к формуле третий параметр выработать, политический. Например, смотреть на состав акционеров...
Влад Евстратов  (vne2011)
#
Конечно нужное, кто бы спорил. Только, если это нужное мероприятие приводит к развалу экономики, то оно либо было не нужно, либо проводили его дилетанты. Выберете сами. Лично мое мнение, если банк замечен в криминале, то надо привлекать к ответственности руководство, а не клиентов банка. А у нас как всегда - виновен невиновный.
Ничего больше не надо. Это индикатор, как тест на беременность. А дальше к врачу. Либо, если в состоянии самому делать глубокий анализ по всей имеющейся информации.
вася29833__12344788  (vova2000)
#
1 развал экономики рф не связан с банк.системой, вы не правы.
2 "ничего больше не надо." - говорите за себя, ВАМ НЕ НАДО.

не навязывайте своего незатейливого взгляда людям.
Влад Евстратов  (vne2011)
#
Гм, я разве навязываю, я дискутирую. Разве нельзя? Может мой взгляд и незатейлив. Я вами лишен права голоса? Что же вы так кричите?
По сути отвечу. "Ничего больше не надо", я имел ввиду, что не надо нагружать индикатор, особенно субъективными параметрами, коеми являются какие-то политические параметры. Есть индикатор, если он дал положительный результат, ваше право более внимательно присмотреться к банку, поискать по нему информацию, внимательно посмотреть баланс(если можете) посмотреть параметры рентабельности. В конечном случае обратиться к Базелю 3. Кто вам мешает? Вот если индикатор оказался в красной зоне, то наверное и смотреть то не на что(если это не гос. банк). Вы же сами говорите, что не надо использовать данную формулу как единственную, все с вами согласны, но она хороша тем, что любой человек(не экономист) может оценить вероятность невыплаты ему средств данным банком. А дальше слово аналитикам, вы видимо один из них.
Про экономику. При резком(при политическом) крахе банка многие малые и средние предприятия теряют оборотные средства и могут просто разориться, если это приводит к эффекту домино, то экономике будет очень плохо. Это еще один фактор, влияющий на положение экономики. Мог бы еще привести доводы о влиянии разорения банков на экономику страны, но думаю вы не хуже меня знаете.
Сергей Маревский  (Papa vyshli 200)
#
Естественно, к этому индикатору ничего не надо - он станет самодостаточным когда отчетность перестанет рисоваться. А пока этот индикатор может дать очень ошибочные результаты, ибо политические моменты куда сильнее. Вот и говорю, что нужно придумать что-то такое же простое для оценки не цифровых факторов как второй индикатор.

...Но считать его - забавно. Я вот нашел целый ряд банков, которые имеют аж отрицательный капитал на протяжении месяцев. - не 0% надежности, а минус! А они живут...
Сергей Маревский  (Papa vyshli 200)
#
Вы конечно правы. Своим постом я всего лишь хотел еще раз сказать тем, кто из-за простоты расчета стал использовать этот индикатор, что не надо верить в него как Хрущев в коммунизм. Любой индикатор работает только при подгоне параметров под индикатор!
Александр  (supеr)
#
Дальше я привел оценку точности предложенного метода.
http://www.banki.ru/blog/super2/4552.php

Из топ-500 пока не один клиент банка с 1 июля не пострадал из тех кто пользовался
моей методикой (Разумеется гипотетически пользовался, т.к. опубликовал я ее только в конце ноября).
На самом деле от нее нет ничего кроме пользы. Клиенты банков начинают понимать
как какие банки относительно надежны и пропадает тревога, а банкиры понимают
каким им надо соответствовать критериям чтобы снизить риск до минимума.
Разговор о проблеме - это путь к ее решению.
Хуже когда все замалчивается.
вася29833__12344788  (vova2000)
#
+ 3 есть масса инструментов, не связанных с денежным оборотом рф.
Максим Белугин  (Белугин)
#
В декабре 2010 вышел Basel III. По предложению Basel III Банкам рекомендуется проводить мониторинг показателя LCR (Liquidity Coverage Ratio). Формула очень проста - отношение Высоколиквидных активов к оттокам в течении 30 календарных дней. Нормальной величиной считается значение больше 100%, то есть Банк должен иметь достаточно резервов для покрытия оттока клиентских средств в течении 30 дней.
Данный показатель планируется к введению в РФ с 1 января 2015 года в перечень обязательных нормативов. Подробнее по LCR http://www.bis.org/publ/bcbs238.htm Для расчета LCR необходимы данные МСФО.
В итоге по теме: все уже разработано, и если придумываете колесо, то хотя бы ознакомьтесь с имеющейся литературой.
Влад Евстратов  (vne2011)
#
А чего так зло?
По теме. У всех клиентов банка есть доступ к МСФО и все знают, что это такое?
Алексей  (klientVIP)
#
Здравствуйте, Александр.
Спасибо за Ваши комментарии и пояснения, очень полезны, на мой взгляд. По вашей методике посчитал надежность нескольких интересующих меня банков. Получилось так.
Интеркоммерц банк: надежность 49%, при Н1=11,55
НБ Траст: надежность 89%, при Н1=10,42
Русский стандарт: надежность очень высокая 249 %, а вот Н1 нигде не опубликован. Что это может означать?
И еще,где-то в др ветке обсуждения, видел ваш комментарий, в кот Вы рассчитали надежность Интеркоммерц 106,1%. Я не прав в своем расчете? А также, почему у Траста такие показатели, с чем это связано может быть? Ведь рейтинг у банка очень высокий, по активам и прибыли, http://www.banki.ru/banks/bank/trust/, входит в первую полсотни. Мне нужно выбрать два-три надежных банка, для размещения в них депозитов. Поэтому прошу Ваши комментарии и может быть совета. smile:) Благодарю заранее.
Александр  (supеr)
#
Ответил на Ваш вопрос в предыдущем блоге.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, добрый вечер! Очень прошу Вас сказать что-нибудь ХОРОШЕЕ про банк Советский. Посчитал надежность - получилось 60, из-за большого объема вкладов физлиц. Но если я просто доложу этот результат своему старому начальнику - у него будет второй инфаркт! Ему очень надо, чтобы банк нормально проработал до конца первого квартала следующего года, с этим связан целый комплекс контрактов и кредитов, внести изменения в которые сейчас нет никакой возможности. Единственное, что я нашел положительного сам, то что год назад надежность банка была вообще 45, банк выстоял и динамика положительная. Может, есть все же еще за что похвалить банк?
PS Видите, реальный сектор уже пользуется Вашей методикой вовсю:)
Александр  (supеr)
#
Сложно найти что-то хорошее.
Например если посмотрите увидите тенденцию оттока вкладов(в прошлом месяце),
наверно можно сказать о том что портфель кредитов не кажется слишком приглаженным,
показана высокая просрочка. Но на ряду с высокой просрочкой у него растут прочие активы,
что скорей говорит о том что он в них прячет какие-то проблемы.
Если поглядите список тех банко у которых за последние 3 месяца случились проблемы,
то увидите что больше было только в тех случаях когда банкам не повезло(паника в регионе,
обыск, проблема с обслуживанием кредитных карт).
Кроме того сейчас есть много банков где надежность еще ниже.
Нет у банка 100% обреченности, но ситуация очень сложная.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Спасибо! Да, портфель кредитов у банка точно "натуральный". Карты обслуживаются нормально, слава Богу. Да и последняя проверка у них была, по раскрываемой информации, в октябре. Если бы что было радикально не так, уже проявилось бы. Так что будем надеяться продержится еще квартал.
Dmitry Smith  (Smith10)
#
Александр, спасибо за удобный инструмент!

Что Вы думаете по поводу банка «Югра»?
Норматив Н1 в октябре был 44%, в ноябре 29%
Надёжность к октябре 266%, в ноябре 46,6%
За месяц в пять раз уменьшился объем высоколиквидных активов.
Александр  (supеr)
#
В Югре главное то кто там акционеры - Хотины.
Про последних почитайте например тут:
http://дельтабезопасность.рф/news/rejderskij-zahvat-hotiny.html
Hrabretz  (Hrabretz)
#
Уважаемый Александр, ознакомился с Вашей методикой экспресс-анализа банков. Сам являюсь аналитиком межбанковского кредитования. Ряд показателей, которые Вы относите к ликвидным активам, нельзя учитывать в полном объеме или вообще не подходят для моментальной реализации даже с дисконтом. Скажем векселя бывают банковские, компаний, федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ и т.д. (подробнее положение 385-П). В свою очередь для предоставления межбанковского кредита банки с охотой принимают в залог только свои векселя, либо ТОП банков. (кстати векселя Сбербанка могут не принять, т.к. очень распространены их поддельные векселя и прочие банки не способны выявлять их). Прочие векселя сложно сбыть из-за того что рынок может в данный момент оказаться неликвидным, также распространены схемы вывода капитала через вексельные схемы. Поэтому действительно надежными могут быть лишь банковские векселя в портфеле ценных бумаг и необходимо знать наверняка заложены они или нет. Таким образом, векселя следует исключить из ликвидных активов. Далее облигации--- здесь могут подойти только ГКО или ОФЗ, которые можно заложить с дисконтом 10%. Все остальные можно реализовать только со значительными убытками. Данные облигации могут быть уже в РЕПО для заимствований от ЦБ, соответственно они тоже "выбывают" из ликвидных активов.
Далее переходим к пассивам: расчетные счета клиентов никогда не уходят до нуля. в случае кризиса можно брать примерно половину от их остатков, хотя здесь все индивидуально. А вот физики как раз могут из-за паники забрать намного больше чем 10%.

Резюмируя могу сказать, что ни один аналитик не способен просчитать устойчивость банка во время кризиса. приблизительный прогноз может сделать только риск менеджер с помощью стресс-теста, который является "инсайдером" данной кредитной организации. Отзыв лицензии Мастер-банка повлек за собой сбой взаиморасчетов между банками, потерю доверия друг к другу на межбанковском рынке и, как следствие ---острую нехватку ликвидности. Таким образом, даже чистый хороший банк, с хорошим балансом и показателями на отчетные даты, внутри месяца может начать испытвать нехватку ликвидности и (или) отток депозитов, что преведет его к приостановлению платежей и т.д.
Александр  (supеr)
#
Большое Спасибо за отзыв.
По поводу Векселей Вы правы! Действительно надо их исключить.
По поводу облигаций - их на самом деле можно еще и продать и тогда дисконт будет меньше, а то что они заложены - это учитывает вычитание привлеченных межбанковскиских кредитов в переменной A.
По поводу не снижаемых остатков, я привел наиболее простую для понимания формулу,
по хорошему конечно надо там заложить какой нибудь коэффициент отличный от единицы,
возможно 0.8, так же можно было бы добавить в переменную B треть депозитов юрлиц
со сроком до 90 дней, возможно еще с каким нибудь небольшим коэффициентом можно добавит депозиты юрлиц (добавка трети от депозитов до 90 дней и с небольшим коэффициентом депозитов юрлиц компенсирует частично ввод отличного
от 1 коэффициента для текущих счетов юрлиц).
По поводу Физлиц, там действительно бывают ситуации когда они выносят по 20% депозитов
за месяц, но такие ситуации достаточно редки и являются следствием серьезной паники.
Kh Y  (khourshed)
#
Автор слабо себе представляет то как банки манипулируют отчетностью. Н1 и оценка капитала у банков является очень виртуальной величиной не заслуживающей доверия.

"Ликвидные активы" типа зарубежных ностро-счетов или краткосрочного межбанка также могут оказаться пустышкой.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Александр, Вы больше не будете мутить вкладчиков "надежностью"?
Александр  (supеr)
#
Максим предложенный мной метод прекрасно работает.
В цифрах я это показал в следующем блоге:
http://www.banki.ru/blog/super2/4552.php
Вы помню удалили свои же слова по поводу того что не плохо было бы оценить результат на исторических данных, так вот я оценил, получилось что вероятность что он работает 99.4%,
т.е. более чем достаточная.
Кроме того использование одного лишь критерия "Надежность" снижает вероятность
нарваться на проблемный банк в 4! раза, а в тандеме с ограничением по Н1 результат
еще лучше.
Не страшно ошибаться - страшно не признавать свою ошибку когда Вы уже для себя
поняли что Вы не правы. Предлагаю Вам согласится с тем что предложенный мной
метод работает и забыть этот инцидент.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Если Вы так упорствуете, ок. Сколько банков с "надежностью" ниже порога не лишились лицензии? Чем Вас не устраивают Н2 и Н3, зачем изобретать новый велосипед?
Александр  (supеr)
#
Максим, если бы Вы прочитали ту ссылку которую я привел, то увидели бы все цифры.
Из тех банков что имели Надежность ниже 100% за последние 5 месяцев каждый 24-ый
оказался таком положении, что клиенты сильно пожалели что его клиенты.
Среди тех банков что имели надежность выше 100%, только каждый 128-ой.
Причем все эти случае были отбракованы критерием Н1.
Я не утверждаю что все банки с Надежностью менее 100% потеряют лицензию, либо устроят
какую либо другую проблему клиентам на подобие той что устроил сейчас БПФ, я лишь говорю о вероятности.
Кстати если кто-то понимает что такое стоимость риска - у банков что имеют Надежность
ниже 100% стоимость риска 10% годовых. Вероятность проблем у банка с Надежностью
менее 100% в ближайшие 12 месяцев составляет 10%.
У надежных банков(тех у кого Надежность более 100%) риск в 5 раз меньше.
Более того в комплексе с Н1 вероятность еще ниже.
За последние 5 месяцев не зафиксировано не одной проблемы у банков удовлетворяющих
этому критерию.

По поводу Н2, Н3 - я предложил свою методику определения надежных банков,
которая пока не дала ни одного сбоя, зачем мне ее менять если она и так отлично работает?
Анна  (АяЗа)
#
Александр, добрый вечер! Внимательно прочитала все 3 части. Не нашла ничего о Юниаструме. Что вы скажете? Там кипрские дела, но всё же, не могли бы вы посчитать этот банк? А также, если не сложно, Евромет , Банк Торгового финансирования, Окский (у них, кажется. дела не шибко). Спасибо.
Александр  (supеr)
#
Про Юниаструм сложно что-то сказать. Это дочка Кипрского банка. Тут все зависит от Киприотов - если перестанут поддерживать - станет банкротом. Не перестанут продолжит существовать.
Евромет принадлежит девелоперу из Нового Косино, Дмитрию Скопину, деньгами соих компаний он его наверно может поддержать в трудную минуту.
Возможно сейчас поддерживает,
но тут пока конъюнктура на рынке недвижимости не ухудшится.
Надежность данного банка 50%.
За последние 5 месяцев каждый 24-ый банк с надежностью менее 100% либо потерял
лицензию, либо перестал выполнять свои обязательства. Т.е. если экстраполировать на будущее то можно сказать что у Евромета есть вероятность в 4% что он до мая перестанет
выполнять свои обязательства перед клиентами.
Про Банк Торгового Финансирования так же сложно что-то сказать, т.к. он входит в группу.
Там надо считать по всей группе, которая международная. Риски тут не предсказуемые на мой взгляд.
Окский выглядит очень надежным в данный момент(по отчетности на 1 ноября),
Надежность 334%, Н1=14.74%
За последнии 5 месяцев(ранее не смотрел) не было не одного случая
проблем с банком из топ-500 по активам у которого одновременно
выполнялось бы 2 условия(Надежность больше 100% и Н1 больше 12%).
Возможно в будущем что-то изменится, но сейчас для него все выглядит хорошо.
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