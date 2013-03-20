Отойти от АйТи

Что раньше появилось – курица или яйцо? Кто определяет возможности развития банка – ИТ или финансовые менеджеры? Какова роль ИТ-руководителя в банке – ведущий или ведомый? Вопросы очень сложные, и нет на них однозначного ответа. Но лично я считаю, что пришло то время, когда ИТ диктует финансовым подразделениям - что можно сделать, а что нет, а бизнес-подразделения ставят перед ИТ задачи, которые требуется решить. И здесь ведущая роль ИТ обязательна! Иначе может получиться как с Витькой «в стране не выученных уроков».
В конце прошлого года на должность старшего вице-президента «Банка Москвы» был назначен Сергей Меднов, который до этого назначения возглавлял ИТ в Альфа банке. По информации из СМИ, менять основные банковские информационные системы Сергей Меднов не намерен: «АБС работает эффективно, менять ее не нужно, также как и множество других ключевых систем, созданных разработчиками банка». Так в чём же тогда заключается его роль, как крупного ИТ-руководителя, в этом банке? На этот вопрос Сергей отвечает сам: «Я буду сильно менять блок электронного бизнеса». А это говорит о тенденции усиления роли бизнеса в развитии ИТ-услуг. Не случайно во многих банках руководители высшего звена отвечают как за информационные технологии, так и за операционный блок. В современных условиях очень важно из первых рук получать информацию о потребностях и чаяниях клиентов и трансформировать их в чётко сформулированные задачи для ИТ. Например, бизнес ставит задачу разработки мобильных приложений для осуществления финансовых операций. И бизнес не интересует, для каких мобильных платформ будут разрабатываться эти приложения. Постановка задача является высокоуровневой – на мобильных устройствах всех клиентов нашего банка это приложение должно работать.
Некоторые банки пошли дальше. Они не сузили круг лиц, которые могут воспользоваться мобильными услугами банка, только своими клиентами. Например, ПриватБанк реализовал работу с мобильным решением Приват24 и для клиентов других банков. В последней версии платежного приложения появился ряд новых функций – от мобильной заправки и бесконтактного снятия наличных в банкоматах ПриватБанка до возможности работать с мобильным банком в тех местах, где нет покрытия сети Интернет. По такому нетривиальному подходу к развитию функционала мы можем предположить, что скорей всего, это следствие проактивной позиции ИТ-подразделения банка. Но есть и обратные примеры. Когда операционные расходы пытаются сократить за счёт новых технологий. Клиенты Сбербанка возмущены тем, что сотрудники банка массово «гонят» клиентов к терминалам. Да, это удобно, даже возможно оказание услуги происходит быстрее, чем стоять в очереди к операционистам. Но только ИТ-специалисты не учли, что такой способ оплаты неудобен для многих категорий клиентов этого банка.
Уверен, что когда Вы подходите к банкомату, или операционному сотруднику банка, Вас не интересует, какое программное обеспечение используется в банке, на каком оборудование оно установлено, на каких резервных площадках дублируется их работа. Всех нас интересует результат: сможете Вы получить или перевести денежные средства или нет? Сколько времени потребуется, чтобы выполнить ту или иную операцию? Как быстро будет виден результат этой операции? Так может не в возможностях ИТ дело? Может пора бизнес подразделениям банков отойти от АйТи?
Комментарии 56
Клиенту действительно все равно, какое ПО и какое оборудование используется в банке. Но это начинает иметь значение, когда оказывается, что из-за ограничений ПО и оборудования нельзя сделать процесс оплаты более понятным и прозрачным для обычного человека: например, когда выясняется, что нельзя выводить сообщения об ошибке на русском языке (только на английском), или донести до пользователя информацию о том, когда платеж дойдет до получателя (а только показать ему невнятное сообщение "платеж принят в обработку"). Поэтому мне кажется, что бизнес подразделения банков все-таки должны учитывать такие вещи.
Другое дело, что внедрять какие-то ИТ-новшества по принципу "у всех есть - пусть у нас тоже будет, это сейчас модно" - нерационально, особенно если имеющаяся технологическая база не позволяет это адекватно реализовать.
Хочу обратить внимание, что каждый банк и каждое решение - уникально.
Вы отмечаете, что плохо, когда "нельзя выводить сообщения об ошибке на русском языке ", но для зарубежного банка это может оказаться совсем не важно.
Так же, как это не важно для тех,, кто работает с международными платёжными системами.
Сотрудники этих подразделений отлично владеют иностранными языками.
На мой взгляд - более важно, когда есть взаимопонимание между ИТ и бизнес подразделениями, когда есть конструктивный диалог, когда есть понимание стратегии развития.
Коллектив и атмосфера в нём решают очень много.
В этом случае обычно прибегают к помощи переговорщиков.
Такие специалисты могут быть как сотрудниками банка, например технологами, которые о технических вещах говорят обычным понятным всем языком, или сотрудники внешних компаний.
У меня вот далеко не всегда получается, хотя я сознательно стараюсь простыми и понятными фразами рассказать всем о специфических технических решениях.
Похоже, что кто-то перерос свои должности или не справился с текущими задачами.
Есть банки, которые полностью не только поддержку, но и развитие ИТ передают на аутсорсинг.
И примеры достаточно положительные.
Кто не использует аутсорсинг, тот и не планирует его использовать, а кто использует - у того есть опыт, где аутсорсинг выгоднее применять. И они его успешно применяют!
Я не сотрудник банка, чтобы обижаться самому
А заказчик всегда прав, на него не обижаются
По поводу оплаты - тоже можно поспорить. Другое дело, что разброс в заработной плате может сильно отличаться внутри каждой компании, но это совсем другая тема.
ИТ зависит от бизнес подразделения уже в том, что в случае не выполнения плана - бюджет ИТ уменьшается.
Но ИТ принимает решение, как проще и быстрее настроить приложение того или иного поставщика.
Насколько хорошо оно масштабируется.
Бизнес на это никакого влияния не оказывает.
Или оказывает? Вот в этом и вопрос
к примеру:
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1791472/
или
http://it4business.rbc.ru/first_person
В ответ на ваш вопрос. Именно бизнес оказывает полное влияние на ИТ, т.е указывает в каком направлении "копать", а вот как - это задача ИТ.
Не глубокий, а именно широкий.
Реализуя один проект, руководитель ИТ видит, как его функционал или результат можно использовать для другого банковского подразделения.
Именно ИТ-специалист может обеспечить гармоничное развитие организации.
В приведённых статьях обращается внимание на вечную проблему: "Всегда IT рекомендуют говорить на языке бизнеса. Но сколько бы IT ни пытался говорить на этом языке, бизнес продолжает утверждать, что он не понимает" .
Если это для кого-то проблема, то можно им посочувствовать.
Проблема в другом, и она более глубокая.
Друг друга не понимают не только сотрудники различных подразделений, но даже одного подразделения.
Это большое искусство формулировать свои мысли так, чтобы они стали понятны всем. И тогда проблемы понимания не будет.
Но для этого надо ещё уметь слушать. Умение слушать позволит выделить ценное зерно и предложить решение по его выращиванию.
В этом случае будет получена полная поддержка.
И вот тут кроется самый главный вопрос: откуда взять это зерно и кто его должен выращивать?
Зерно - это та ценность, которой может обладать только глубоко разбирающийся в проблематике человек, а вот его выращивание, культивирование, забота - это должны делать ИТ руководители.
Чем лучше они умеют это делать, тем динамичнее развивается бизнес компании.
В своей практике скажу, мне как представителю бизнеса, по существу IT постоянно не требуются, а платить за то что не работает не хочется это во первых. Во вторых заказчиками выступаем мы и для решения проблем требуется, как правильно Вы заметили, понимание бизнеса и его процессов, зачастую получается разговор на разных языках в частности что касается финансов и экономики. По другим сферам мы хорошо дружим (логистика и т.д.). На протяжении уже несколько лет проблема остается открытой. Но есть исключения непосредственно когда специалисты, которые занимаются разработкой и внедрением ИТ "продукта" очень хорошо знакомы с бухгалтерией и непосредственно с финансово-экономическим принципами бизнеса, разговор идет на одном языке. (Отойду от темы непосредственно с таким специалистом знаком так получилось, что человек первоначально работал экономистом, после переориентировался, в настоящее время занимается разработкой программ, БД для бизнеса и его подразделений).
Тут и вопрос, а готовы ли IT подстроится под нас, утопиться в те частности которые нам надо. Да и конкуренция думаю сделает свое.
"Друг друга не понимают не только сотрудники различных подразделений, но даже одного подразделения"
"Это большое искусство формулировать свои мысли так, чтобы они стали понятны всем. И тогда проблемы понимания не будет"
Это все зависит от руководителя
Я полностью поддерживаю точку зрения, что есть профильные подразделения и не профильные.
Эксплуатация зданий, уборка помещений - это не профильный бизнес.
Если ИТ продукт не является уникальной, собственной разработкой, которая позволяет получить доминирующее положение на финансовом рынке, то для банка - это тоже не профильный функционал.
В этом случае его можно передать на аутсорсинг.
Банку, как и его клиенту, не важно какими силами осуществляется поддержка - внутренними или внешними.
Важно как она осуществляется.
А для бизнеса важно ещё сколько на это отвлекается ресурсов.
Вы с этим согласны?
Вы говорите про ИТ специалистов, которые вышли из бизнес подразделений, и что с ними проще работать, проще находить понимание.
А теперь представьте, что этот ИТ специалист вырос до ИТ руководителя
В этом случае ситуация может измениться.
В этом случае ситуация может измениться"
Подвели к итогу. Что все таки "апргрейд" произвести бизнес подразделений?
В общем тема очень спорная, хочется найти золотую середину.
Она должна помочь нормализовать отношения между бизнес подразделениями и ИТ.
Но с итогом "Что все таки "апргрейд" произвести бизнес подразделений" я не согласен.
Это односторонний подход.
Скорее итог можно сформулировать так: Руководитель , который претендует на роль лидера, должн выполнить "апргрейд" своих подразделений.
Кто бы что не говорил.
А откуда будет лидер - из бизнеса или из ИТ, из банка или из внешней организации - это второстепенный вопрос.
Есть конечно в природе и другие варианты - когда бизнес и ИТ живет дружно. Но все равно это дружба змеи на черепахе, потому как укушу-сбросит, сброшу-укусит.
А что касается новых идей, то технологических прорывы в этой древней отрасли делают единицы, личности. И не важно откуда - из ИТ, бизнеса или бухалтерии. А дальше начинается плагиат с вариациями. Потому как сфера такая, легко повторяемая...
Однако, мне известны случаи, когда бизнес разрабатывает продукты независимо от ИТ.
Разрабатывает не только саму бизнес сущность, но и реализацию.
Мне известны варианты, когда кредитные заявки передавались из точек продаж в ГО по факсу, и уже в ГО заводились в банковскую систему.
Моё мнение, что это нормальное явление.
Продукт новый, перспективы его использования туманны, финансовый результат предсказать сложно.
Более того, когда в ИТ автоматизировали этот процесс, то так называемая "факс" технология стала резервной, на случай возникновения сбоя в каналах связи или программном обеспечении.
Что касается плагиата и повторения, то лидер (а мы говорим о реальном лидере) не дремлет и не ждёт, когда его кто-то догонит.
Он реализует что-то новое и остальные вынуждены постоянно догонять.
Раскритиковать, а не конструктивно помочь подготовить ТЗ или требования.
Показать свою компетенцию в критике, а не в реализации.
Правильно сказал шахматист Борис Гельфанд "Болельщики, которые сидят перед мониторами и видят оценки компьютера, естественно, «умнее» нас".
Именно по этому у нас в России получается: "если хочешь сделать хорошо - сделай сам".
Вот такая обстановка на фронте Бизнес-ИТ.
Только в этом случае бизнес начинал зависеть от ИТ.
Надо сканеры закупить, надо настроить их работу, надо обеспечить передачу большого объёма сканированного материала, надо обучить сотрудников как сжимать графические файлы, надо обеспечить объём почтовых ящиков, чтобы ничего не потерялось, надо контролировать, чтобы из этих ящиков ничего случайно (или намеренно) не удалили и много ещё чего.
Использование факса позволяла моментально запустить бизнес процесс и при этом не зависеть от ИТ.
В то время факс был для бизнеса таким же обычным инструментом, как сейчас мобильный телефон.
А в остальном поддерживаю Вашу точку зрения.
Наиболее крупные банки - это государственные или с гос.участием, но в них далеко не самым эффективным образом расходуются бюджетные средства, в том числе и на ИТ.
Полный текст статьи представлен тут http://cioguru.cnews.ru/news/byid/524079
Но пока CIO не будут считать себя "визионерами", главная роль останется за бизнесом.
Есть ИТ-архитекторы, есть аналитики, есть программисты, есть служба поддержки.
Крупные банки могут себе позволить иметь лучшую команду, но они так же оценивают экономическую целесообразность.
Может оказаться, что передать часть функционала на аутсорсинг будет выгоднее.
Конечно, в этом случае выбирается не самый дешёвое предложение, а проверенный, надёжный поставщик услуг.
И бумажная технология в этом отношении будет надёжным решением.
В процессе накопления знаний человечеством есть примеры как упрощения (периодическую таблицу Менделеева изучают школьники), так и усложнения (язык SQL задумывался как средство работы конечного пользователя, однако со временем стал настолько сложным, что превратился в инструмент программиста) какого-то тематического объёма информации.
Также и с любым новшеством – далеко не каждый, даже грамотный, человек не сможет одномоментно охватить все нюансы/преимущества/недостатки, если они не укладываются в стройную систему «Менделеева», и не сможет им (новшеством) воспользоваться, если его ждёт судьба «SQL»
ИТ первыми начали процессы стандартизации технических и технологических решений в своей сфере и вынужденно посягнули и на бизнес-составляющую (ITSM), и продолжают нести этот тяжёлый крест, постоянно отвлекаясь на бурную фантазию бизнеса во всех его проявлениях, перетягивающих одеяло (деньги клиентов) каждый на себя.
Так что – яйцо, и пусть его снесла курица – та курица была совсем другой, чем та, что вырастет завтра. А если новая курица закудахчет про стандарты, я уверен – их реализация снова пройдёт под флагом ИТ.
И бизнес под влиянием внешних факторов меняется.
Но, как показывает практика, чем проще продукт, тем больше у него шансов на долгое и успешное существование.
не клади яйца в одну корзину - "Есть банки, которые полностью не только поддержку, но и развитие ИТ передают на аутсорсинг"
яйца курицу не учат - "бьет ИТшника при удобном случае табуреткой"
со своим уставом в чужой курятник - "сколько бы IT ни пытался говорить на .. языке, бизнес продолжает утверждать, что он не понимает"
яйцо от курицы недалеко падает - "эффективность работы .. бизнес подразделений .. в прямой зависимости от АйТи и .. существование АйТи зависит от потребности первых"
У этого банка нет противоречия между ИТ и бизнесом.
Как это не покажется странным.
Процесс развития нового функционала в нём происходит циклично.
Бизнес предлагает новый функционал, и ИТ оценивает стоимость его внедрения и трудоёмкость.
Бизнес или соглашается с этими предварительными оценками и просит проработать вопрос, или начинает искать что-то новое.
Точно так же ИТ анализирует рынок, отбирает наиболее интересные решения в других банках и предлагает это бизнесу.
Думаю, что и при таком подходе возникают проблемы во взаимоотношении, но конструктивность и результативность такого подхода очевидна.
Александр, Ваш пример с одним крупным банком замечательный, вселяет надежду на счастливое будущее в наши умы и сердца, действительно конструктивность диалога рождает эффективный результат, но .. люди бывают разными, собственно как и банки
Главное условие для отсутствия противоречий, на мой взгляд – справедливость в распределении ресурсов/бюджета, направляемых на развитие. Можно добиться внешней привлекательности (лицо и одежда) за счёт сокращения/удешевления ИТ-составляющей (душа и мысли), но если это приведёт к снижению требуемых количества/квалификации ИТ-персонала, Чеховская «должно быть» гармония точно нарушится и даже самую новаторскую идею может постигнуть «справедливая» неудача.
Вообще, я страшно извиняюсь .. если мои скромные ИТ-суждения идут вразрез с Вашей «кухней», сам то работаю не в банковской сфере ..
Предлагаю не переводить обсуждение в риторику и остановиться на другой цитате : «Мамы разные нужны. Мамы всякие важны.»
А по поводу «гармонии» бизнеса и ИТ можете открыть новое обсуждение и попробовать коллективно выработать набор показателей и критерии для оценки например «Соотношение_Бизнес/ИТ рейтинга банков». Если получится «таблица Менделеева», можно предложить banki.ru добавить в «Общение» новую строчку
CIO не должен замыкаться на внутренних задачах ИТ
Но роль лидера остается неизменной.
Руководители бизнес-подразделений все активнее вникают в ИТ-процессы . А ИТ оптимизируется для лучшего взаимодействия с бизнес подразделениями. Возможно, кому-то этот опыт окажется полезным.
Значит форум получился интересным!
Конечно, люди все разные, это и хорошо! Это делает коллективы, организации и решения уникальными.
Лично мне не интересно тиражировать коробочные решения. Гораздо интереснее придумывать что-то новое.
Взгляд со стороны бывает более критичен и объективен.
Большое Вам спасибо за участие в обсуждении.
С радостью обсужу с Вами другие темы, которые скоро появятся
Надеюсь наш с Вами опыт будет кому-то полезен.
Хорошего Вам дня!
Почитайте мнение IT-директор «Связного»: IT-ишникам надо максимально понятно говорить с бизнесом:
http://it4business.rbc.ru/interviews/esizov