Отойти от АйТи

Что раньше появилось – курица или яйцо? Кто определяет возможности развития банка – ИТ или финансовые менеджеры? Какова роль ИТ-руководителя в банке – ведущий или ведомый? Вопросы очень сложные, и нет на них однозначного ответа. Но лично я считаю, что пришло то время, когда ИТ диктует финансовым подразделениям - что можно сделать, а что нет, а бизнес-подразделения ставят перед ИТ задачи, которые требуется решить. И здесь ведущая роль ИТ обязательна! Иначе может получиться как с Витькой «в стране не выученных уроков».



В конце прошлого года на должность старшего вице-президента «Банка Москвы» был назначен Сергей Меднов, который до этого назначения возглавлял ИТ в Альфа банке. По информации из СМИ, менять основные банковские информационные системы Сергей Меднов не намерен: «АБС работает эффективно, менять ее не нужно, также как и множество других ключевых систем, созданных разработчиками банка». Так в чём же тогда заключается его роль, как крупного ИТ-руководителя, в этом банке? На этот вопрос Сергей отвечает сам: «Я буду сильно менять блок электронного бизнеса». А это говорит о тенденции усиления роли бизнеса в развитии ИТ-услуг. Не случайно во многих банках руководители высшего звена отвечают как за информационные технологии, так и за операционный блок. В современных условиях очень важно из первых рук получать информацию о потребностях и чаяниях клиентов и трансформировать их в чётко сформулированные задачи для ИТ. Например, бизнес ставит задачу разработки мобильных приложений для осуществления финансовых операций. И бизнес не интересует, для каких мобильных платформ будут разрабатываться эти приложения. Постановка задача является высокоуровневой – на мобильных устройствах всех клиентов нашего банка это приложение должно работать.



Некоторые банки пошли дальше. Они не сузили круг лиц, которые могут воспользоваться мобильными услугами банка, только своими клиентами. Например, ПриватБанк реализовал работу с мобильным решением Приват24 и для клиентов других банков. В последней версии платежного приложения появился ряд новых функций – от мобильной заправки и бесконтактного снятия наличных в банкоматах ПриватБанка до возможности работать с мобильным банком в тех местах, где нет покрытия сети Интернет. По такому нетривиальному подходу к развитию функционала мы можем предположить, что скорей всего, это следствие проактивной позиции ИТ-подразделения банка. Но есть и обратные примеры. Когда операционные расходы пытаются сократить за счёт новых технологий. Клиенты Сбербанка возмущены тем, что сотрудники банка массово «гонят» клиентов к терминалам. Да, это удобно, даже возможно оказание услуги происходит быстрее, чем стоять в очереди к операционистам. Но только ИТ-специалисты не учли, что такой способ оплаты неудобен для многих категорий клиентов этого банка.



Уверен, что когда Вы подходите к банкомату, или операционному сотруднику банка, Вас не интересует, какое программное обеспечение используется в банке, на каком оборудование оно установлено, на каких резервных площадках дублируется их работа. Всех нас интересует результат: сможете Вы получить или перевести денежные средства или нет? Сколько времени потребуется, чтобы выполнить ту или иную операцию? Как быстро будет виден результат этой операции? Так может не в возможностях ИТ дело? Может пора бизнес подразделениям банков отойти от АйТи?