В этот раз я буду рассказывать о самом интересном. О головокружительных видах, живых легендах, незабываемых вкусах, которыми встретит вас Каталония. Каталонцы умеют наслаждаться жизнью и всегда готовы предоставить такую возможность своим гостям. У них своя шкала ценностей, которая ставит простые земные радости выше больших денег и богатства. «Я не хочу быть самым богатым на кладбище.» Эта каталонская народная мудрость сродни манифесту. Правда, она не касается национального культурного достояния. Оно поистине огромно и передается из поколения в поколение! И главное, им могут воспользоваться не только сами каталонцы, но и те, кто приезжают в эти края…
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Если для вас отпуск – это сплошное лежание на пляже, то лучше обратить внимание на первую часть моего рассказа О пляжах Коста Даурады я в этот раз уже особо распространяться не буду. Зато расскажу о приключении, связанном с купанием. Видели ли вы когда-нибудь красного тунца? Нет, не в качестве ингредиента салата или бутерброда, а настоящую огромную живую рыбину весом в пару-тройку центнеров?
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Если не видели, то в Каталонии у вас будет такой шанс. К тому же на тунца вы сможете не только поглазеть, но еще с ним и поплавать! И не с один тунцом, а с целой стаей! Это удовольствие вам будут готовы предложить лишь в одном каталонском городке – Амелья дель Маар.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Городок абсолютно уникален тем, что ему, а вернее находящемуся в нем большому рыболовецкому предприятию под названием Grup Balfego, принадлежит вся испанская квота на лов тунца - то есть 1400 тонн в год. Насколько я поняла, раз в год из Атлантического океана в Средиземное море идут огромные косяки этой рыбы. Рыбаки из Амелья дель Маар плывут на своих судёнышках навстречу стае и, с помощью особых приспособлений, загоняют как можно больше рыбы на специальные участки в море, огороженные сетями.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Там тунцов не один год откармливают, пока те не достигнут солидного веса. Ну а дальше, как вы понимаете, после переработки на комбинате рыба попадает на местные рынки, в кафе и рестораны. Более того: еще и экспортируется в 27 стран мира! Самое интересное, однако, что пока тунцов откармливают, к ним возят туристов, которые вместе с ними плавают.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Говорят, тунцам такая компания даже нравится. А если туристы обладают лицензией аквалангистов, то им разрешат и дайвинг с соответствующим снаряжением. Все это называется tuna tour.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Проводится он по воскресеньям. Записаться на экскурсию к тунцам можно прямо на сайте предприятия. Кроме того, некоторые туристические фирмы включили её в своё экскурсионное меню. Как мне сказали, tuna tour для дайверов стоит около 100 евро, а для любителей плавания и снорклинга – около 50 евро.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
В эти суммы включается доставка туристов к тунцам на катамаране (5 км от берега), пользование душевыми кабинами на катере, аренда необходимого оборудования и обед. Есть опции, которые включают ещё и экскурсию на рыбный комбинат, где идет заготовка тунца. Лично я бы предпочла обойтись без этого, но желающим тут всегда готовы объяснить, какие части тунца лучше употреблять в пищу и продемонстрировать несколько конкретных рецептов.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, городок Амелья дель Маар и без тунца вполне достоин того, чтобы с ним познакомиться поближе. Поселение возникло здесь в конце XVIII века: король Карл III даровал эту территорию рыбакам (вероятно, уже тогда косяки тунца обещали казне хороший доход!).
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Ныне это рыбацкое поселение может похвастаться приятным песчаным пляжем, замечательными видами на городок с моря и из городка – на полную рыболовецких судов бухту, памятником силе и мужеству рыбаков, которые в прошлом ходили в море на веслах, и качественными ресторанами.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Например, ресторанчиком под названием El Moli dels Avis , который сохранил многие черты старой мельницы.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Меня там порадовала и сама атмосфера, и меню шеф-повара Йозепа Маргалефа, основанное на каталонских традициях и местных морепродуктах.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, очень рекомендую посетить Амелья дель Маар в последнее воскресенье июня. Говорят, в этот день там можно увидеть потрясающий цветочных ковер, который всю субботу выкладывают на площади местные жители!
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Еще советую во время отдыха на Коста Даурада выделить как минимум день для экскурсии в Приорат. Так называется область в Каталонии, которая славится, прежде всего, своим виноделием. Более того, это один из двух винодельческих регионов высшей категории в Испании (второй – Риоха)! Чем так знамениты виноградники Приората? Там прекрасные условия для виноделия.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
С севера они защищены от ветров горной цепью Монтсант. Солнце светит практически постоянно, а дожди редки и кратки. А еще тут специфические почвы. Виноградники высажены на склонах гор, покрытых вулканическим сланцем! Поскольку осадков «кот наплакал», корни виноградной лозы уходят глубоко в почву и насыщают виноград массой минералов.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Первыми начали выращивать виноград в Приорате монахи из Картезианского монастыря Эскала Дей, который появился в этих местах в XII веке. С появлением самого монастыря связана легенда. Считается, что один пастух как-то заснул здесь, и ему приснилась лестница, уходящая в небо. Об этом узнали монахи и решили именно на том самом месте возвести монастырь.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Много веков монастырь процветал. Монахи не только занимались виноделием и сельским хозяйством, но и основали известную школу живописи. Но в 1835 году окрестные крестьяне взбунтовались против церкви. Им надоело платить ей десятины. Монахи бежали, оставив монастырь и все, что в нем было, на суд истории. Суд был суров: крестьяне разнесли монастырь в пух и прах. Памятник архитектуры был превращен в руины и оставался в таком состоянии до конца ХХ века, когда руины перешли в ведение Правительства Каталонии.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Оно составило план реставрации и выделило на нее средства. Только на восстановление малой аркады ушло 1.6 млн. евро. Зато посмотрите, какая это теперь красота!
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Из многих исконных фрагментов удалось воссоздать контуры постройки XVI века. Восстановили и красивейший барочный портал со статуей Богоматери.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Монастырь сейчас прекращен в музей, где можно подумать о вечном, отдохнуть от пляжной духоты и насладиться восстановленными архитектурными красотами и окрестными пейзажами.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
После разрушения Монастыря на долгие годы в Приорате пришло в упадок и виноделие. В конце XIX века здесь разразилась ужасная эпидемия виноградной тли – филоксеры. Чуть ли не на 100 лет на виноградарстве был поставлен крест. И только в середине ХХ века его взялись возрождать местные энтузиасты. Сейчас здесь десятки виноделен.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Я побывала на одной из них – у супругов Сальвадора Бургоса и Кончиты Порта. Их кооператив так и называется: Бургос-Порта. У кооператива 14 га виноградников. Все работы производят согласно фазам лунного календаря.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Глава семьи каждую лозу сорта Гарначи высаживал собственноручно. Говорит, что кислотность у вин из винограда, выращенного на сланцевых почвах, минимальна. Они изысканны и приятны даже больному желудку.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Себя Сальвадор называет артистом и, на мой взгляд, действительно вполне мог бы сделать карьеру в кино. У него явное комическое амплуа, перед которым зрителю трудно устоять. Все мои спутники не только с удовольствием продегустировали вина (они реально классные!), но накупили у Сальвадора еще и кремов из винограда, поскольку винодел с массой хитрых ужимок сумел нас заверить, что благодаря этим кремам сам хорошеет с каждым днем. Вот если бы он продал еще дивную красоту и чистый воздух своих родным мест, от этого мы бы точно похорошели! Тур с дегустацией на винодельне Сальвадора стоит всего 10 евро. Кстати, при желании, можно заранее заказать у них тур с обедом. Кончита уверяет, что угощение будет очень вкусным.
Только ни в коем случае не возвращайтесь на пляж сразу после дегустации вин и блюд Приората. Купаться раньше, чем через 2 часа после обеда, вредно. К тому же в Приорате есть еще место, которое обязательно надо увидеть своими глазами.
Фотографии в альбоме «Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Деревенька в горах называется Сиурана. Там есть замок, построенный маврами в VII веке, с которым связана красивая и одновременно трагичная легенда.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Я все это уже в деталях описала, так что сейчас не буду повторяться. Поверьте, в Сиурану обязательно стоит заглянуть!
Ну и, конечно же, во время отдыха на Коста Даурада просто необходимо найти время для посещения Таррагоны.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Думаю, у вас и так нет по этому поводу никаких сомнений. Таррагона – главный город провинции, где располагается не только сама Коста Даурада, но и все, о чем я писала выше. Но главное, это 2000 лет живой истории!!!
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Почему живой? Да потому, что очень многие памятники старины в этом городе хотя бы частично сохранились или тщательно восстановлены. А это значит, что вы можете реально ощутить там дух тех далёких времен, когда в городе заправляли римляне, вестготы, мавры, христиане.
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Таррагона из тех городов, где каждый в состоянии найти для себя уютный уголок, напитаться яркими впечатлениями, да еще и просто вкусно поесть. Надеюсь, так и будет! Всегда готова к обмену впечатлениями. Приятного путешествия!!!
«Испания. Коста Даурада2.» mptop на Яндекс.Фотках
Комментарии 0