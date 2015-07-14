Македония – страна виноградников и озёр.

Этим летом в тренде бюджетные направления отдыха. И я не отстаю! Продолжаю осваивать Балканы. В прошлом году проехала по Сербии, а только что – по Македонии. И опять под впечатлением: от красоты, древней православной традиции, вполне понятного россиянину славянского языка и … цен!!! О таких ценах мы у себя в России давно забыли, а уж в Европе-то после падения рубля и подавно. Хотите вспомнить? Делюсь впечатлениями и информацией!!!
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Свою поездку по Македонии начала со столицы – Скопье, а потом вдоль бескрайних виноградников (и, понятное дело, нескончаемых виноделен) двинулась к знаменитым македонским озёрам – Охридскому и Дебарскому, после чего вновь вернулась в Скопье, где и располагается международный аэропорт. Прямых рейсов из Москвы в Скопье нет. Я летела через Белград, причём (как я люблю!) с длинной пересадкой, что давало мне возможность совершить дополнительное путешествие – по Белграду. Я его и совершила, но, чтобы не загромождать лишними подробностями рассказ о Македонии, всё описала здесь.
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Про Македонию для большей ясности излагаю добытую информацию по пунктам.
1. Как добраться?
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На самом деле, лететь необязательно именно до Скопье. Можно, к примеру, и до греческого города Салоники (я о нём в этом блоге уже рассказывала), а потом на поезде из на машине ехать в Македонию. Но в Грецию россиянам нужна виза, а в Македонию – пока нет!
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, в Македонии я встретила вот эту суперактивную семью из Челябинска - Александра, Марию и их маленького сына Гошу. Хоть и новое пополнение в их семействе уже явно на подходе, они не побоялись отправиться в большое путешествие. Так вот, эти ребята взяли авиабилеты в Черногорию. Там с недельку отдохнули на море, потом арендовали маленький ситроен и за неделю проехали еще 4 балканские страны – Сербию, Боснию, Албанию и Македонию. Сказали, что выбрали такую поездку именно потому, что везде можно ездить без визы. Конечно, они побывали только в некоторых районах означенных стран, но на аренду автомобиля и бензин у них ушло, по их словам, около 30 тысяч рублей. Отели выбирали недорогие, да тут очень дорогих, по-моему, и нет. А удовольствия было на миллион!!! Я пока могу им только позавидовать. У меня времени и сил в этот раз хватило только на Македонию.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Но неделя в этой стране была так насыщена впечатлениями, событиями и новыми знакомствами, что могла бы затмить любое другое путешествие.
2. Что посмотреть?
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Тут такая природа!!! Да, моря, как в соседней Черногории нет, но зато просто фантастические озёра!!! Перечислю только некоторые замечательные места, которых вообще здесь не счесть.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А) Самое знаменитое озеро Македонии – Охридское. Его эта страна делит с Албанией. Это озеро - самое глубокое на Балканах, в некоторых местах его глубина достигает 288 метров. А ещё оно необыкновенно прозрачное!
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Охридское озеро часто сравнивают с Байкалом. Оба появились приблизительно в одно время – более 5 миллионов лет назад – по причине прогиба земной коры. Здесь около 200 эндемичных, то есть не встречающихся больше нигде, видов растений и рыб. В частности, здесь обитают особые виды форели и карпа, есть и угри. Слышала, что лов рыбы здесь сильно ограничен. Но знаменитую охридскую форель всегда можно отведать в местных ресторанах. Это здесь одно из коронных блюд.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Несмотря на внушительную глубину, летом Охридское озеро обычно хорошо прогревается у берегов (до +25С), и там можно купаться. В конце июня в Македонии, правда, было совсем не жарко, но некоторые люди всё равно купались.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А я испугалась прохладной воды! И до сих пор переживаю, что не искупалась. Почему? Просто тут рассказывают, что после купания в Охридском озере женщины необычайно хорошеют. Какая-то у него есть живительная сила. Не знаю, правда ли это, но какая женщина не захочет проверить?..
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Б) Город Охрид, равно как и одноименное озеро, причислен к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Там можно «зависнуть» не на один день!
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Охрид считают самым древним городом Македонии, хотя вообще тут древности буквально на каждом шагу. Эти земли начали заселяться в начале II тысячелетия до нашей эры! Они, равно как и греческая Македония, считаются родиной Александра Великого. Здесь была масса известных римских поселений.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сам Охрид основан в IV веке до нашей эры. На протяжении нескольких веков считался столицей Македонского государства. Тут и сейчас работы у археологов – непочатый край. Уже представлен на всеобщее обозрение эллинский (не римский!!!) амфитеатр, построенный приблизительно в 220 году до нашей эры.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В отличие от круглых римских амфитеатров, этот – полукруглый. Он, на удивление, так хорошо сохранился, что там до сих пор проводятся концерты классической музыки. Акустика просто фантастическая! Умели же древние греки и римляне строить…
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В IX и Х веке Охрид был настоящим эпицентром славянской грамотности и культуры. Здесь старославянская азбука Кирилла и Мефодия активно распространялась их учениками. В частности, Климентом Охридским, который основал здесь Охридскую книжную школу – по сути, университет.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Он был и инициатором возведения красивейшего Монастыря Святого Пантелеймона. Ныне здесь покоятся и мощи Св. Климента, а монастырь носят имя Святых Пантелеймона и Климента.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Главная церковь монастыря была до основания разрушена турками в те времена, когда Охрид был под властью Османской империи. Ныне она восстановлена по древним документам.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вокруг ведутся раскопки. Со временем рядом планируют открыть славянскую библиотеку, музей икон и другие культурные объекты.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А вот церковь Святой Софии, построенная в середине XI века, частично сохранилась с тех самых пор, хотя в XV веке турки пытались перестроить её в мечеть.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В средине ХХ века церковь была восстановлена, реставрированы сохранившиеся фрески XI-XII веков. Сейчас эта церковь – музей и концертный зал, где неизменно проходят концерты Охридского летнего фестиваля.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Чем еще может порадовать Охрид?
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Уютными улочками, древней крепостью, сосновыми рощами, дивными изделиями местных ремесленников, интересной скульптурой, и, конечно же, вкусной едой, о которой речь впереди.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В) Дебарское озеро. Отличие от Охридского, оно искусственное, но какие прекрасные там пейзажи!
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Так и хочется сказать спасибо плотине, которая перегородила реку Чёрный Дрим. Красота здесь теперь просто неописуемая.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, в окрестностях этого озера, как и некоторых других местных озер, есть немало мест, очень подходящих для параглайдинга. Македония – одна из любимых стран парапланеристов.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А еще сюда стремятся любители термальных вод. В городке Дебар издавна били целебные источники.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Еще в XVII веке турки построили тут два бассейна, куда поступала богатая минеральными солями вода, и активно ею лечились.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В ХХ веке здешний курорт Спа Дебар считался лучшим в бывшей Югославии.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А теперь? Теперь курорт стал частным - его купилa семья Цапа. B него вкладывают деньги, ремонтируют, покупают новую аппаратуру.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Самое интересное, что ныне за 30 евро в день тут можно переночевать, получить консультацию врача, если нужно - сделать анализы, получать все назначенные процедуры кроме массажа (он за дополнительную плату) и еще и поедать завтраки, обеды и ужины! В принципе курс лечения или расслабления рассчитан на 10 дней, т.е. на 300 евро.
3 . А вообще что почём?
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Это, конечно, немаловажный вопрос. Цены меня, скажу честно, приятно удивили. В конце июня македонский денар и наш рубль были примерно равны, так что ценники даже пересчитывать не приходилось.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Чашка кофе в центре столицы – Скопье – (о ней я ещё расскажу, но в другой раз) – 40-50 денаров (рублей).
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Стаканчик турецкого чая в центре Охрида, в котором никак не может отказать себе мой замечательный гид Ирина Илиевска, – 30 рублей.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В пятизвёздночном отеле Inex Gorica , расположенном прямо на берегу Охридского озера у города Охрида, двухместный номер можно снять за 4000 рублей, а за чашку кофе в баре - заплатить 70-80 рублей.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
На самом деле я бы дала этому отелю скорее 4 звезды, но даже в этом случае цены, согласитесь, невысоки.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Тарелка супа в уютном ресторанчике в центре Охрида обходится в 70-80 рублей, мясное блюдо в среднем 200-400 рублей. Но в рамках комплексных меню всё куда дешевле.
4. Македонские вкусности.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Тут, в первую очередь, надо упомянуть о вине. Культура вина в этой стране существует с древних времён. Здесь есть и винодельни, которым более ста лет, и достаточно «молодые», но уже занявшие свою особую нишу на рынке. К последним, к примеру, относится винодельня «Chateau Kamnik» , которая находится неподалёку от Скопье.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Первый виноградник посажен в 2004 году, а сейчас виноград выращивают на площади в 11 га и на высоте 350 м над уровнем моря. Я, как человек патологически непьющий, пока мои попутчики были заняты дегустацией, любовалась красивыми "виноградными" пейзажами. Здесь выращивают преимущественно красные сорта винограда в соседстве с белыми розами.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
И руководствуются при этом отнюдь не эстетическими соображениями. Белые розы, оказывается, лучший индикатор всяческих болезней, которые могут угрожать лозе!
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Помимо роз, виноград защищает сетка от птиц, насекомых и града. Делается всё, чтобы использовать минимум химикатов.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вино выдерживается в бочках из французского и американского дуба. Причем, из деревьев, которым больше 100 лет.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Бочки здесь также выполняют функцию книги для почетных посетителей. Судя по ним, у этого вина масса поклонников!
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Высокое качество здешнего вина подтверждено и «букетом» международных наград. Лучшие 50 бутылок ежегодно продаются в качестве коллекционных экземпляров (150-200 евро за бутылку).
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
«Камник» занят не только виноделием, но и агротуризмом. Здесь можно заказать тур, включающий посещение виноградников, винных подвалов и, конечно же, дегустации. При винодельне есть и своя гостиница с хорошим рестораном. Называется она Hunter’s Lodge, поскольку там, помимо прочего принимают охотников и организовывают для них охоту крупных зверей, коих в местных лесах, похоже, немало. Стоимость номеров – от 90$, расценки на организацию охоты есть на сайте.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Винодельня Tikves в македонском городке Кавадарцы – старейшая и крупнейшая в Македонии. Основана она в 1885 году и когда-то производила четверть всех вин бывшей Югославии.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Её виноградники располагаются на высоте 500-800 м над уровнем моря. Говорят, климат там сродни тосканскому. Правда, здесь не скрывают, что используют не только свой виноград, но и тот, что выращивают местные крестьяне. Говорят, виноград выращивают в Македонии чуть ли не все, чтобы делать домашнее вино, а излишки продают винодельням.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Наверное, в Македонии нет ни одного ресторана, где не предлагали бы вина марки Tikves. Винодельня тоже планирует заняться агротуризмом, но пока до этого дело не дошло.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Зато в городке Кавадарцы у неё есть свой ресторан с изысканным меню и весьма привлекательными ценами. Я вот полакомилась салатом с черногорской ветчиной, арахисом, пармезаном, руколой и помидорками черри (заправка из меда, горчицы и лимонного сока).
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Плюс ещё вторым блюдом из термически обработанной свинины, овощей и соуса из белых грибов.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Мечта! Все это вместе с тремя специально подобранными винами и десертом входит в "Македонское меню" за 850 денаров (это приблизительно столько же рублей!!!).
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кухня в Македонии вообще замечательная, и, как я уже говорила, радует довольно скромными ценами. А это по нынешним временам для многих путешественников имеет решающее значение. Так что желаю приятных летних путешествий, а к македонской теме еще обязательно вернусь. Если же кто-то решит махнуть в Македонию в самое ближайшее время, то ещё немало ценной информации можно найти вот здесь.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Комментарии 4
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