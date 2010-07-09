Белые начинают-черные кончают.

Антон Борисыч делится впечатлениями о ЮАР. Я же, со своей стороны, добавлю следующее: Если отмести в сторону всю шелуху, то рассказы о современном ЮАР и ностальгия по временам власти белых сводятся к одному - раньше было плохо только неграм, а теперь еще и белым стало хуже. Причем хуже чем черным.
Экая незадача.
Причем как белый человек, я симпатизирую белому меньшинству, но просто не стоит удивляться. Если вы столько лет держали черных в гетто, не удивляйтесь, что вырвавшись из него они первым делам вас начнут убивать.
Поэтому лучшее, что можно сделать - смотаться из страны за пару дней до смены власти.
Ну а оставшись - не жаловаться.
Комментарии 10
Увы,на одной шестой суши сия аксиома не действует
"Кровопийцы" бегут который год, а власть не токмо не меняется, а скорее наоборот
А ведь было время...Пробковый шлем...Рубашка-шорты-сафари...Плантации...Алмазные копи...
А названия ? Поэзия...Южная Родезия...А сейчас ? Зимбабве... Тьфу...
Сесил Родс в гробу переворачивается.
Белые живут в ЮАР столетиями и разбираются лучше нас с Вами, как им быть. Или не разбираются, что так же вероятно, но всё равно лучше советчиков издалека.
И кому Вы там конкретно симпатизируете? Белым расистам или белым либералам, заварившим кашу? Полагаю, что они друг друга на дух не переносят.
Мнение человека достаточно прожившего в черном окружении, кстати
Вот интересный ЖЖ про Родезию и Южную Африку (история, войны...): http://tiomkin.livejournal.com/
There is nothing to choose between them.
Во вторых - вы продукт своего общества. 40 млн черных создали себе подобных белых. Белый из ЮАР быстрее найдет общий язык с черным из ЮАР , чем с русским из России. Читайте Савельева - Профессора , исследователя мозга.
В третьих: если вы слцчайно знаете бегающих инвесторов и один будет пробегать где-то рядом с вами, то направьте его пожалуйста ко мне в ЮАР. +27766192368