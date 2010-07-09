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Белые начинают-черные кончают.

09.07.2010 18:43 10 2 405 просмотров
Антон Борисыч делится впечатлениями о ЮАР. Я же, со своей стороны, добавлю следующее: Если отмести в сторону всю шелуху, то рассказы о современном ЮАР и ностальгия по временам власти белых сводятся к одному - раньше было плохо только неграм, а теперь еще и белым стало хуже. Причем хуже чем черным.

Экая незадача.

Причем как белый человек, я симпатизирую белому меньшинству, но просто не стоит удивляться. Если вы столько лет держали черных в гетто, не удивляйтесь, что вырвавшись из него они первым делам вас начнут убивать.

Поэтому лучшее, что можно сделать - смотаться из страны за пару дней до смены власти.

Ну а оставшись - не жаловаться.

Комментарии 10

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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смотаться из страны за пару дней до смены власти.

Увы,на одной шестой суши сия аксиома не действует smile:cry:

"Кровопийцы" бегут который год, а власть не токмо не меняется, а скорее наоборот smile:wall:

Игорь Виттель  (vittel)
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Ээээ... на этом месте мог быть мой развернутый коммент попадающий под действие сразу нескольких статей УК smile:D smile:D smile:D
Orest  (Orest)
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Именно ваши комменты заставляют меня смотреть РБК.
CreditWay  (CreditWay)
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Да уж...
А ведь было время...Пробковый шлем...Рубашка-шорты-сафари...Плантации...Алмазные копи...
А названия ? Поэзия...Южная Родезия...А сейчас ? Зимбабве... smile:cry: Тьфу...
Сесил Родс в гробу переворачивается.
_bell  (_bell)
#
Игорь, зачем эти понты? smile:D "смотаться из страны, не жаловаться".
Белые живут в ЮАР столетиями и разбираются лучше нас с Вами, как им быть. Или не разбираются, что так же вероятно, но всё равно лучше советчиков издалека.
И кому Вы там конкретно симпатизируете? Белым расистам или белым либералам, заварившим кашу? Полагаю, что они друг друга на дух не переносят.
Игорь Виттель  (vittel)
#
Я не даю советов, я высказываю свое мнение.
Мнение человека достаточно прожившего в черном окружении, кстати
_bell  (_bell)
#
А где Вы жили в черном окружении? У меня есть знакомый, проживший несколько лет в ЮАР. Он сейчас в Нью-Йорке, а бывшая семья осталась в ЮАР. Я его не расспрашивал, но думаю что он скажет то же что и Вы, но у него там нет корней.
Вот интересный ЖЖ про Родезию и Южную Африку (история, войны...): http://tiomkin.livejournal.com/
Игорь Виттель  (vittel)
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С Сергеем я знаком много лет. Он подвинут на Родезии.
моника эпштейн  (roma6)
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Напрасно жалеете. Это говорит о том, что у вас поверхностные суждения о ЮАР. Во-первых черные и белые - друг друга стоят.
There is nothing to choose between them.
Во вторых - вы продукт своего общества. 40 млн черных создали себе подобных белых. Белый из ЮАР быстрее найдет общий язык с черным из ЮАР , чем с русским из России. Читайте Савельева - Профессора , исследователя мозга.
В третьих: если вы слцчайно знаете бегающих инвесторов и один будет пробегать где-то рядом с вами, то направьте его пожалуйста ко мне в ЮАР. +27766192368
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