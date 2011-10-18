Калькулятор Каско Югория онлайн поможет рассчитать, сколько будет стоить страхование вашего автомобиля. Дело в том, что в каждой страховой компании действуют свои правила и тарифы, поэтому цена полиса может сильно отличаться в зависимости от того, куда вы обратились. Перечислим основные факторы, влияющие на расчет стоимости полиса добровольного страхования:

марка автомобиля — дороже обойдется и популярная у угонщиков модель, и редкие варианты, на которые сложно искать запчасти;

возраст — чем старше авто, тем дороже страховка, ведь вероятность поломок больше;

данные по водителям — исходя из статистики транспортных происшествий для разных демографических групп, учитываются возраст, пол, наличие детей, стаж вождения;

франшиза — некоторая сумма ущерба, которую при наступлении страхового случая автовладелец покрывает сам, а не за счет страховщика;

наличие на ТС системы сигнализации, условия стоянки ночью;

регион — учитывая статистические данные по авариям и угонам.

Условия страхования регулярно пересматриваются с учетом актуальных сведений о количестве угонов и автотранспортных происшествий по различным параметрам. Прежде чем купить Каско от СК Югория, желательно узнать стоимость полиса в 2019 году. Это можно сделать в офисе страховой компании или с помощью онлайн-калькулятора, причем лучше воспользоваться сторонним, например, на Banki.ru. Он поможет рассчитать стоимость услуг не только выбранного, но и других страховщиков, действующих в вашем регионе, чтобы клиент мог принимать более взвешенное решение. Специалисты портала также помогут и оформить бумажный или электронный полис.