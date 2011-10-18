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Купи не копи, микрозаём

Целевой

Основные характеристики
  • ставка от 0,06% в день
  • сумма от 1 500 до 15 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • цель займа: товары
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: другой способ
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • товары
Сумма займа
  • от 1 500 до 15 000 рублей
Ставка
  • от 0,06 до 0,16% в день

зависит от вида товара
Срок
  • от 61 до 304 дней

зависит от вида товара
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:10

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • бюджетники
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

  • Дополнительно требуется предоставление любого второго документа: загранпаспорт, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, СНИЛС

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • другой способ

займ перечисляется с расчетного счета МКК "Купи не копи" на счет продавца товаров и услуг
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

ежемесячные
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

0,1% в день от суммы просроченной задолженности по займу и процентам (за просрочку оплаты ежемесячного платежа с 1-го до 150 дня)
Способ оплаты
  • офис компании
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • в отделениях любого банка

бесплатно: банкомат/ терминал / касса банка "Хоум Кредит", перевод с дебетовой карты ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в интернет банке
онлайн-заявка

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