Целевой
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
|
|Сумма займа
|
|Ставка
|
зависит от вида товара
|Срок
|
зависит от вида товара
|Обеспечение
|
|Дата актуализации
|26.12.2018 00:10
Требования и документы
|Категория заемщиков
|
|Возраст заемщика
|
от 18 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
|
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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займ перечисляется с расчетного счета МКК "Купи не копи" на счет продавца товаров и услуг
Погашение
|Порядок погашения
|
ежемесячные
|Досрочное погашение
|
|Нарушение обязательств по займу
|
0,1% в день от суммы просроченной задолженности по займу и процентам (за просрочку оплаты ежемесячного платежа с 1-го до 150 дня)
|Способ оплаты
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бесплатно: банкомат/ терминал / касса банка "Хоум Кредит", перевод с дебетовой карты ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в интернет банке