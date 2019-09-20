Кредитная карта без отказа в банке «Пойдем!» является наиболее простым и доступным каждому способом быстрого получения крупной денежной суммы. Средства выдаются нецелевым способом, соответственно, их можно тратить на любые нужны. Получение заёмных средств занимает от 30 до 60 минут. В большинстве случаев «пластик» можно получить только по предъявлении паспорта.

На этой странице представлен каталог программ, отличающихся между собой не только по максимальной величине выдаваемых денег, но также по уровню процентной ставки и льготному периоду. Чтобы найти наиболее выгодный и соответствующим вашим предпочтениям вариант, воспользуйтесь удобной системой побора, которая расположена выше в небольшом окне.

В чем заключается выгода оформления пластикового носителя?

Популярность данного банковского продукта обусловлена множеством его достоинств, самыми основными из которых являются:

Легкость заключения договора.

Очень низкие требования к клиенту. Обычно они сводятся к наличию гражданства РФ, и положительной КИ. При выдаче крупной суммы также может потребоваться справка с места работы.

Хорошие условия оплаты.

Высокая скорость заключения соглашения.

Грейс-период. Многие платежные инструменты имеют такую услугу, которая позволяет вернуть потраченные деньги без процентов в течение определенного периода времени.

Получив от финансовой организации деньги, потребитель может тратить их на любые свои нужды:

Оплатить ими обучение в колледже или ВУЗе.

Провести ремонт в доме или квартире.

Купить путевку заграницу или отправиться в отпуск на курорт.

Приобрести одежду, мебель или технику для кухни.

Купить автомобиль и т. д.

Цели, на которые будет оформлен продукт, могут быть самые разные. Процентную ставку и размер ежемесячной оплаты по тому или иному варианту можно узнать на нашем сайте или в ближайшем отделении банка. Также внизу этой страницы расположены отзывы клиентов, которые помогут вам сделать выбор.

Поможем сделать правильный выбор

Для того чтобы повысить удобство работы с нашим сайтом, мы разработали специальную систему, которая поможет вам быстро подобрать предложения, максимально точно соответствующие вашим предпочтениям. Чтобы найти подходящий вам вариант, просто перейдите на этой странице в окно с полями, в которых потребуется указать следующие данные:

Размер заемных средств, на который вы рассчитываете.

Наличие или отсутствие льготного периода.

После того, как все необходимые сведения будут введены, нажмите на кнопку «Найти». Перед вами откроется список продуктов, подходящих под указанные вами требования. Собранный перечень можно сортировать по популярности, уровню процентной ставки и другим критериям. Нажав на понравившееся предложение, вы сможете изучить подробную информацию по нему, а также ознакомиться с основными условиями его оформления, и узнать перечень необходимых для этого документов.