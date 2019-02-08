Для военнослужащих
Банк Зенит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,50 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Максимальная
- 16,50 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+6 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- военнослужащие
лица, проходящие военную или приравненную к военной службу по контракту (за исключением срочной службы) в Минобороны, ФСБ, ФСО, СВР, ГУСП, МЧС, МВД, Росгвардии или иных федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная/приравненная к военной служба, гражданскую службу в МВД, ФСИН, ФТС, ФССП
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 4 месяца
-
справка по форме организации-работодателя
справка из финансового отдела (за последние 4 месяца)
-
справка в свободной форме
справка с места службы на бланке войсковой части о размере денежного довольствия
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- удостоверение личности офицера/удостоверение сотрудника МВД, МЧС/военный билет контрактной службы;
- заверенная копия контракта или справка с места службы с обязательным указанием даты начала службы и занимаемой должности
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- кредит на длительный срок без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма
Минусы
- требуется личное страхование / повышенная ставка без личного страхования
Особые ограничения
- кредит для военнослужащих;
- при подаче заявки в офисе банка ставка увеличивается
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 09:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для военнослужащих» в 29 городах России
18 999
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба