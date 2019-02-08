до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,50 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Максимальная 16,50 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +6 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков военнослужащие лица, проходящие военную или приравненную к военной службу по контракту (за исключением срочной службы) в Минобороны, ФСБ, ФСО, СВР, ГУСП, МЧС, МВД, Росгвардии или иных федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная/приравненная к военной служба, гражданскую службу в МВД, ФСИН, ФТС, ФССП Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 4 месяца

справка по форме организации-работодателя справка из финансового отдела (за последние 4 месяца)

справка в свободной форме справка с места службы на бланке войсковой части о размере денежного довольствия Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета удостоверение личности офицера/удостоверение сотрудника МВД, МЧС/военный билет контрактной службы;

заверенная копия контракта или справка с места службы с обязательным указанием даты начала службы и занимаемой должности Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 2 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы кредит на длительный срок без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

крупная сумма Минусы требуется личное страхование / повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения кредит для военнослужащих;

при подаче заявки в офисе банка ставка увеличивается

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 08.02.2019 09:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.