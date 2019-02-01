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Под залог недвижимости для наемных работников, пенсионеров и бюджетников

Акцепт, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
до 6 000 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,50 %
  • 300 000 ... 6 000 000 ₽
  • 1 год ... 10 лет
Максимальная
  • 14,50 %
  • 300 000 ... 6 000 000 ₽
  • 1 год ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
на вторичном рынке
если залогодатель – не официальный супруг(а) заемщика, он обязательно выступает поручителем
Страхование
  • имущественное и личное
    базовая ставка
  • имущественное
    + 2 п. п. к базовой ставке
  • титульное
    обязательно, если залогодателем выступает физ. лицо и право собственности у залогодателя на недвижимость возникло менее 3-х лет назад
Дополнительная информация

неснижаемый остаток (НО) в размере 1000 руб. вносится заемщиком на счет в дату выдачи кредита во избежание начисления пени (неустойки), а также в целях недопущения ухудшения качества кредитной истории заемщика; неизрасходованный НО возвращается заемщику при условии полного гашения задолженности по кредитному договору

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • трудовой договор
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
    копия и оригинал
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
от 1 до 3 человек
супруга обязательно выступает созаемщиком
Прочие требования к заемщику
  • для заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность, максимальный возраст - 68 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,06% от суммы просроченной задолженности со дня подачи заявления в суд за каждый день просрочки платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита;
  • длительный срок кредитования для наемных рабочих;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • срок действия кредитного решения - 30 дней
Минусы
  • супруг(а) должна выступать созаемщиком;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • кредитование собственников бизнеса (кроме ИП)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 9 городах России
4 322
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
Сайт
www.akcept.ru
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Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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