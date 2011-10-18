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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Первоуральскбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

1 потребительский кредит

Потребительский Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль от 11,00% от 30 000 5 лет требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 1 дня

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.