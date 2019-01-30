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Залоговый

Калуга, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
от 50 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,00 %
  • от 50 000 ₽
  • 1 мес. ... 10 лет
Максимальная
  • 17,00 %
  • от 50 000 ₽
  • 1 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
прав требования, обязательно
по договору долевого участия
Страхование
  • без страхования
  • имущественное
    требуется каско при залоге автомобиля
+1 п. п. при отказе от каско
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме 4-НДФЛ
  • справка по форме организации-работодателя
    с указанием занимаемой должности и стажа работы
  • другие документы
    копии налоговой декларации (при ЕНВД – за последние 4 отчетных периода, при УСН – за последний завершенный год) с отметкой налогового органа
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств; в случае, если обеспечением по кредиту является залог объекта недвижимости и/или права требования по договору долевого участия - 0,06% годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность предоставления кредита ИП
Минусы
  • рассмотрение кредитной заявки - до 5 дней;
  • повышенная ставка при отказе от каско при залоге автомобиля
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Залоговый» в 2 городах России
1 157
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
Адрес
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
ОГРН
1024000001739
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Телефоны
(4842) 54-94-25

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