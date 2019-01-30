Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,00 %

от 50 000 ₽

1 мес. ... 10 лет Максимальная 17,00 %

от 50 000 ₽

1 мес. ... 10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно по договору долевого участия прав требования, обязательно Страхование без страхования

имущественное требуется каско при залоге автомобиля +1 п. п. при отказе от каско Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме 4-НДФЛ

справка по форме организации-работодателя с указанием занимаемой должности и стажа работы

другие документы копии налоговой декларации (при ЕНВД – за последние 4 отчетных периода, при УСН – за последний завершенный год) с отметкой налогового органа Документы документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств; в случае, если обеспечением по кредиту является залог объекта недвижимости и/или права требования по договору долевого участия - 0,06% годовых Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика;

альтернативные способы обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возможность предоставления кредита ИП Минусы рассмотрение кредитной заявки - до 5 дней;

повышенная ставка при отказе от каско при залоге автомобиля

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.