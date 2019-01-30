Залоговый
Калуга, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,00 %
- от 50 000 ₽
- 1 мес. ... 10 лет
Максимальная
- 17,00 %
- от 50 000 ₽
- 1 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
прав требования, обязательно
по договору долевого участия
Страхование
- без страхования
-
имущественное
требуется каско при залоге автомобиля
+1 п. п. при отказе от каско
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме 4-НДФЛ
-
справка по форме организации-работодателя
с указанием занимаемой должности и стажа работы
-
другие документы
копии налоговой декларации (при ЕНВД – за последние 4 отчетных периода, при УСН – за последний завершенный год) с отметкой налогового органа
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств; в случае, если обеспечением по кредиту является залог объекта недвижимости и/или права требования по договору долевого участия - 0,06% годовых
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика;
- альтернативные способы обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность предоставления кредита ИП
Минусы
- рассмотрение кредитной заявки - до 5 дней;
- повышенная ставка при отказе от каско при залоге автомобиля
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Залоговый» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
- Адрес
- 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
- ОГРН
- 1024000001739
- Отделения и банкоматы
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(4842) 54-94-25