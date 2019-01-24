Потребительский без обеспечения
Хакасский Муниципальный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,00%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- есть комиссии
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
в т.ч. рефинансирование
Ставки
Минимальная
- 13,00 %
- 10 000 ... 200 000 ₽
- 13 мес. ... 18 мес.
Максимальная
- 15,50 %
- 10 000 ... 200 000 ₽
- 19 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 3.18% до 3.42% от остатка задолженности
размер процентной ставки за первый месяц пользования кредитом - 0,15% в день
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
другие документы
подтверждение дохода через личный кабинет на сайте ФНС (-0,5 п. п. от базовой ставки)
Документы
- ИНН
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
- копия кредитного договора (при наличии кредита в другом банке);
- справка о размере рефинансируемых обязательств с указанием реквизитов для перечисления (номер ссудного счёта обязателен)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 1 мес.
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- кредит без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
- возраст заемщика - до 75 лет на дату погашения кредита (для обеспеченных кредитов);
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется личное страхование;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- срок действия решения - 30 дней
Минусы
- повышенная процентная ставка в первом платежном периоде;
- срок рассмотрения заявки - до 5-ти дней
Особые ограничения
- кредит на любые цели;
- льготная ставка при подтверждении дохода через личный кабинет на сайте ФНС;
- льготная ставка при подаче заявки на сайте банка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.01.2019 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- ОГРН
- 1021900002563
- Отделения и банкоматы
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