Цель кредита

товары

ремонт

газификация

ремонт и реконструкция жилого строения, расположенного в городской/сельской местности (в том числе на садовых/дачных участках); работы по подключению следующих видов коммуникаций (электрификация, газификация, водоснабжение, телефонизация и интернет, канализация); приобретение строительных материалов и оборудования ( в том числе приобретенного газового оборудования); на покупку земельного участка, в том числе садовых, огородных и дачных участков; строительство жилого дома, садового/дачного жилого строения; на развитие личных подсобных хозяйств; приобретение путевок на отдых и т.д.