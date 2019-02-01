Цель кредита

рефинансирование

срок действия рефинансируемого кредита не менее 12 месяцев; возврат и уплата процентов осуществляется путем внесения ежемесячных платежей; текущая просроченная задолженность отсутствует; совокупная просроченная задолженность за весь истекший срок не более 5-ти дней; рефинансируемый кредит не является кредитованием текущего счета заемщика, а также его целевым назначением не является приобретение автотранспорта