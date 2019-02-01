Рефинансирование пенсионеры и бюджетники
Акцепт, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 300 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
срок действия рефинансируемого кредита не менее 12 месяцев; возврат и уплата процентов осуществляется путем внесения ежемесячных платежей; текущая просроченная задолженность отсутствует; совокупная просроченная задолженность за весь истекший срок не более 5-ти дней; рефинансируемый кредит не является кредитованием текущего счета заемщика, а также его целевым назначением не является приобретение автотранспорта
Ставки
Минимальная
- 13,50 %
- 50 000 ... 300 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 15,00 %
- 50 000 ... 300 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 2,5 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Дополнительная информация
неснижаемый остаток (НО) на счете для гашения кредита - 1000 рублей; НО вносится заемщиком на счет в дату выдачи кредита во избежание начисления пени (неустойки), а также в целях недопущения ухудшения качества кредитной истории заемщика; неизрасходованный НО возвращается заемщику при условии полного гашения задолженности по кредитному договору
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
не предоставляется пенсионерами, если его заработная плата не учитывается для расчета суммы кредита
-
справка по форме банка / запрос работодателю
не предоставляется пенсионерами, если его заработная плата не учитывается для расчета суммы кредита
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- справка из банка(ов) об остатке ссудной задолженности по кредитам, подлежащим рефинансированию с указание ссудных счетов
- оригиналы кредитных договоров по кредитам, подлежащим рефинансированию
Количество созаемщиков
до 3 человек
супруг(а) заемщика обязательно выступает созаемщиком при сумме кредита более 200 т.р.; для увеличения суммы кредита возможно привлечение в качестве созаемщика наследников первой очереди (родители, дети, супруг), удовлетворяющего требованиям банка
Прочие требования к заемщику
- для заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность, максимальный возраст - 68 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
7 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- без обеспечения;
- возможность привлечения до 3 созаемщиков
Минусы
- супруга должна выступать созаемщиком если сумма кредита более 200 т.р.;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- срок действия кредитного решения - 7 дней;
- комиссия за перевод денежных средств на погашение кредита;
- наличие неснижаемого остатка
Особые ограничения
- с момента выдачи кредита до предоставления в банк подтверждения о погашении рефинансируемого кредита процентная ставка увеличена на 2 п.п.;
- новые клиенты кредитуются только в офисах банка г. Новосибирск
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 9 городах России
1 170
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
- Адрес
- 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
- ОГРН
- 1025400000427
- Сайт
- www.akcept.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-27-37 — единая справочная служба