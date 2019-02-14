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Рефинансирование

Банк «Санкт-Петербург», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,90%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
11 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
потребительских кредитов, кредитных карт, автокредитов, ипотеки (не более 5 кредитов); часть средств можно потратить на любые цели
Ставки
Минимальная
  • 15,90 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 2 года
Максимальная
  • 16,50 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 25 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 72 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 72 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемым кредитам
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
от 10 минут до 3 рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения на длительный срок;
  • без страхования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • крупная сумма кредита;
  • возраст до 72 лет
Особые ограничения
  • снижение ставки после подтверждения целевого использования кредита
Оставить заявку
11 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 14.02.2019 09:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 51
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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