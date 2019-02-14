Рефинансирование
Банк «Санкт-Петербург», потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,90%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
11 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
потребительских кредитов, кредитных карт, автокредитов, ипотеки (не более 5 кредитов); часть средств можно потратить на любые цели
Ставки
Минимальная
- 15,90 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 13 мес. ... 2 года
Максимальная
- 16,50 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 25 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 72 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 72 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемым кредитам
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
от 10 минут до 3 рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения на длительный срок;
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита;
- возраст до 72 лет
Особые ограничения
- снижение ставки после подтверждения целевого использования кредита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 222-50-50 — единая справочная служба