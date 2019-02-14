до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование потребительских кредитов, кредитных карт, автокредитов, ипотеки (не более 5 кредитов); часть средств можно потратить на любые цели Ставки Минимальная 15,90 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

13 мес. ... 2 года Максимальная 16,50 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

25 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 72 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 72 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемым кредитам Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 10 минут до 3 рабочих дней до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения на длительный срок;

без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

крупная сумма кредита;

возраст до 72 лет Особые ограничения снижение ставки после подтверждения целевого использования кредита Оставить заявку 11 заявок за 30 дней Дата актуализации: 14.02.2019 09:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.