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Курсы валют Тольяттихимбанка в Тольятти

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Тольяттихимбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,40 67,20 15.02.2019 20:44
EUR 		1 Евро 75,00 75,70 15.02.2019 20:50
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 84,00 87,00 15.02.2019 20:44
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
Адрес
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Максима Горького, д. 96
ОГРН
1026300001881
Отделения и банкоматы
в городе Тольятти
Отделения 5
Банкоматы 39
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Телефоны
(8482) 71-81-71

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