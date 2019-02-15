Курсы валют Тольяттихимбанка в Тольяттиизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Тольяттихимбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,40
|67,20
|15.02.2019 20:44
|EUR
|1
|Евро
|75,00
|75,70
|15.02.2019 20:50
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|84,00
|87,00
|15.02.2019 20:44
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
- Адрес
- Самарская обл., г. Тольятти, ул. Максима Горького, д. 96
- ОГРН
- 1026300001881
- Отделения и банкоматы
-
в городе Тольятти
- Телефоны
-
(8482) 71-81-71
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