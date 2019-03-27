Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 64,41 64,83 27.03.2019 11:54 Евро от 1 72,71 73,28 27.03.2019 11:54 Китайский юань за 10 ед. валюты от 10 957,00 997,00 27.03.2019 11:54

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.