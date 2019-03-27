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Агророс, лицензия №2860

Агророс - ККО «Северо-Западный»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 64,41 64,83 27.03.2019 11:54
Евро от 1 72,71 73,28 27.03.2019 11:54
Китайский юань
за 10 ед. валюты
от 10 957,00 997,00 27.03.2019 11:54
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 812 380-73-38
Санкт-Петербург, Боткинская улица, 1
Финляндский вокзал (пройти вдоль правого (длинного) крыла вокзала до старинного здания на повороте)
Площадь Ленина, Чернышевская, Выборгская

Режим работы

пн — пт:
09:00—19:00
сб:
09:00—17:00
13:00—13:30
вс:
выходной
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