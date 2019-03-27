Агророс, лицензия №2860
Площадь Ленина, Чернышевская, Выборгская
Агророс - ККО «Северо-Западный»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|64,41
|64,83
|27.03.2019 11:54
|Евро
|от 1
|72,71
|73,28
|27.03.2019 11:54
|
Китайский юань
за 10 ед. валюты
|от 10
|957,00
|997,00
|27.03.2019 11:54
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 812 380-73-38
Санкт-Петербург, Боткинская улица, 1
Финляндский вокзал (пройти вдоль правого (длинного) крыла вокзала до старинного здания на повороте)
Режим работы
пн — пт:
09:00—19:00
сб:
09:00—17:00
13:00—13:30
вс:
выходной
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